Ταινίες από χώρες της Κοινοπολιτείας προβάλλονται τον Μάρτιο στο πλαίσιο του θεσμού «Ημέρες Κοινοπολιτειακού Σινεμά».

Πρόκειται για μια διοργάνωση του Royal Commonwealth Society Cyprus Branch (RCS Cyprus) σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου.

Κάθε Μάρτιο γιορτάζεται η Ημέρα Κοινοπολιτείας, γι’ αυτό και οι Ημέρες Κοινοπολιτειακού Σινεμά 2019 διοργανώνονται αυτό τον μήνα.

Στην οθόνη του Σινέ Στούντιο θα προβληθούν πέντε ταινίες «οι οποίες αναδεικνύουν την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα που χαρακτηρίζουν την Κοινοπολιτεία» σημειώνεται σχετικά για τις ταινίες We Are Monster (Βρετανία/Κύπρος, 2014), Amy (Βρετανία, 2015), Pink (Ινδία, 2016), Rumble: the Indians Who Rocked the World (Καναδάς, 2017) και The Merger (Αυστραλία, 2018).

Το πλήρες πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 7/3(8 μ.μ.) ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Antony Petrou (2014,89’)

We are monster

Leeshon Alexander, Aymen Hamdouchi, Gethin Anthony

Διάλογοι : Αγγλικοί,Υπότιτλοι:Αγγλικοί

Στις 8 Φεβρουαρίου του 2000 στο Feltham Young Offenders Institute, ο Robert Stewart, ένας γνωστός βίαιος ρατσιστής τοποθετήθηκε στο ίδιο κελί με τον Zahid Mubarek που τελικά οδηγήθηκε στη δολοφονία του Mubarek 6 εβδομάδες αργότερα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/3(8 μ.μ.) ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Amy

Asif Kapadia (2015,123’)

Διάλογοι: Αγγλικοί Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Η σύντομη ζωή και η εκθαμβωτική καριέρα της τζαζ/σόουλ τραγουδίστριας και συνθέτριας Amy Winehouse, που πέθανε στα 28 της χρόνια…

ΤΡΙΤΗ 12/3 (8Μ.Μ.) ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Pink

Aniruddha Roy Chowdhury (2016,135’)

Tapsee Pannu, Amitabh Bachchan, Kirti Kulhari

Διάλογοι: Χίντι, Αγγλικά, Υπότιτλοι: Αγγλικοί

Όταν τρεις νεαρές γυναίκες εμπλέκονται σε ένα έγκλημα, ένας συνταξιούχος δικηγόρος αναλαμβάνει να τις βοηθήσει να καθαρίσουν τα ονόματά τους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/3(8 μ.μ.) ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

RUMBLE: The Indians Who Rocked the World

Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana (2017,102’)

Διάλογοι: Αγγλικοί, Υπότιτλοι: Αγγλικοί

RUMBLE: The Indians Who Rocked the World είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον ρόλο των Ιθαγενών Ινδιάνων στην ιστορία της μουσικής.

ΠΕΜΠΤΗ 21/3(8 μ.μ.) ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

The Merger

Mark Grentell (2018,103’)

Damian Callinan, Kate Mulvany, John Howard

Διάλογοι: Αγγλικοί Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Ο Troy Carrington, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, επιστρέφει στην γενέτειρα του μετά από μια απότομη διακοπή της αθλητικής του καριέρας και πείθεται να προπονήση την τοπική ομάδα , τους Roosters.

+ Οι προβολές πραγματοποιούνται στο Σινέ Στούντιο (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) στις 7, 9, 12, 16 και 21 Μαρτίου 2019 στις 20:00 με ελεύθερη είσοδο.

** Η προβολή της 21ης Μαρτίου θα γίνει παρουσία του πρωταγωνιστή και συμπαραγωγού της ταινίας The Merger, κ. Damian Callinan, ο οποίος θα είναι στη διάθεση του κοινού για συζήτηση μετά την προβολή. Πληροφορίες εδώ