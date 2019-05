AOC IN THE HOUSE!

Στις 6 Νοεμβρίου 2018 στις ΗΠΑ, διεξήχθησαν οι ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες διεκδικόνταν, μεταξύ άλλων 435 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 35 έδρες στη Γερουσία. Τόσο οι υποψηφιότητες όσο και τα αποτελέσματα είχαν κάτι το εκπληκτικό. 529 γυναίκες ήταν υποψήφιες για το 116o Κογκρέσο των ΗΠΑ ενώ ο αριθμός γυναικών που υπηρετούν σε αυτό σήμερα είναι ένα νέο ρεκόρ: 127 γυναίκες, 102 εκ των οποίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 25 στη Γερουσία. Ταυτόχρονα, η φετινή γυναικεία παρουσία στο Κογκρέσο έχει σπάσει και το ρεκόρ αριθμού έγχρωμων γυναικών.

To Knock Down the House, ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής του 2019 και σκηνοθετημένο από την Rachel Lears, μας παρουσιάζει ένα μέρος αυτής της ιστορικής στιγμής. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τέσσερις γυναίκες, οι οποίες με την εξυπνάδα, την ενέργειά, την ευαισθησία και τις γνώσεις τους επαναστάτησαν ενάντια στο πολιτικό κατεστημένο και αγωνίστηκαν για μια θέση στο τραπέζι των αποφάσεων, διεξάγοντας λαϊκές καμπάνιες κατηγορηματικά αποκομμένες από εταιρικές χρηματοδοτήσεις. Πρόκειται για τις Alexandria Ocasio-Cortez, υποψήφια στη Νέα Υόρκη (Queens & Bronx), Amy Vilela στη Νεβάντα, Cori Bush στο Μιζούρι, και Paula Jean Swearengin στη Δυτική Βιρτζίνια, των οποίων οι προεκλογικές καμπάνιες έτυχαν της στήριξης των κινημάτων Justice Democrats και Brand New Congress. Οι γυναίκες αυτές δεν ήταν επαγγελματίες πολιτικοί. Αυτό που τις οδήγησε στην υποβολή υποψηφιότητας ήταν η επιθυμία να αντιπροσωπεύσουν και να υπερασπιστούν τις κοινότητές τους –– ίσως γι’ αυτό να μην πτοήθηκαν από τις μικρές πιθανότητες επιτυχίας που είχαν.

H καμπάνια της Alexandria Ocasio-Cortez αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ντοκιμαντέρ. Η AOC, όπως έγινε γνωστή, είναι κόρη της εργατικής τάξης. Η μητέρα της ήταν καθαρίστρια ενώ η ίδια, παράλληλα με την ακτιβιστική της δράση, εργαζόταν μέχρι τη νίκη της ως σερβιτόρα στο Bronx, από όπου κατάγεται. Σε κάποια σκηνή παραδέχεται, αστειευόμενη, ότι ίσως η υποψηφιότητα της να ήταν κάτι το τρελό. Κι όμως, στις προκριματικές των Δημοκρατικών κατάφερε να νικήσει τον Joseph Crowley, τον 4ο πιο ισχυρό Δημοκρατικό στις ΗΠΑ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για 20 χρόνια, Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής των Δημοκρατικών στο Queens και υποψήφιο χωρίς αντίπαλο τα προηγούμενα 14 χρόνια. Με τις αρχές της και το πάθος της για δικαιοσύνη, αλλά και με τη σκληρή της δουλειά μέσα στην ίδια της την κοινότητα, μετά τη νίκη της επί του Crowley στις προκριματικές, νίκησε και τον Ρεπουμπλικανό Anthony Pappas στις ενδιάμεσες εκλογές. Στις αρχές του 2019, έγινε η νεαρότερη γυναίκα μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στα 29 της χρόνια. Το Knock Down the House αποδεικνύει πόσο αυτή η επιτυχία της αξίζει.

Όπως έγραψε ο Jordan Hoffman, πρόκειται για ένα κλασικό σενάριο τύπου Δαυίδ έναντι Γολιάθ. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πού βρίσκουν τη δύναμη αυτές οι γυναίκες για να αγωνιστούν ενάντια στους Γολιάθ του πολιτικού κατεστημένου, αλλά τη βρίσκουν (φανταστική η σκηνή όπου η AOC προετοιμάζει τον εαυτό της για το debate με ένα pep talk που θα θέλετε να αποστηθίσετε). Το Knock Down the House μας θυμίζει μια πτυχή της πολιτικής που τείνουμε να ξεχάσουμε: ως αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για την υγεία και το περιβάλλον, για μια κοινή, πολυπολιτισμική ζωή. Μιας πολιτικής που προσβλέπει όχι μόνο στην επιβίωση αλλά και στην ακμή. Δείτε το ως αντίδοτο στον κυνισμό και για να θυμηθείτε ότι με όραμα, κινητοποίηση και οργάνωση, ο αγώνας δεν είναι μάταιος.