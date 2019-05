Έκθεση σύγχρονης τέχνης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου

Μια έκθεση σύγχρονης τέχνης με έμπνευση από τη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου της Μυκόνου παρουσιάζει ο Οργανισμός ΝΕΟΝ σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, από τις 17 Μαΐου.

Η έκθεση έχει τίτλο The Palace at 4 a.m. και θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Δύο Κύπριες εικαστικοί συμμετέχουν στην έκθεση: η πρόσφατα βραβευμένη με Αργυρό Λέοντα στην Μπιενάλε Βενετίας Χάρις Επαμεινώνδα και η γνωστή εικαστικός/γλύπτρια Μαρία Λοϊζίδου.

Στο μουσείο θα παρουσιάσουν έργα τους και οι Lynda Benglis, Simone Fattal, Petrit Halilaj, Ian Law, Daria Martin, Duro Olowu, Zohra Opoku, Ρένα Παπασπύρου, Στεφανία Στρούζα, Barthélémy Toguo και Paloma Varga Weisz.

Η έκθεση δανείζεται τον τίτλο της από ένα εικονικό γλυπτό του μεγάλου μοντερνιστή Alberto Giacometti. Το έργο The Palace at 4 a.m. είναι μια μικρή γλυπτική σύνθεση από ξύλο, την οποία ο καλλιτέχνης δημιούργησε το 1932: θυμίζει θεατρική σκηνή και περιλαμβάνει τη δραματική συνάντηση μιας γυναίκας, ενός πουλιού και μιας σπονδυλικής στήλης. Πάνω από αυτούς τους πρωταγωνιστές δεσπόζει μία τοτεμική οντότητα. Η σκηνή είναι ένα ανάκτορο πριν το ξημέρωμα, μια ώρα ονείρων, φαντασμάτων και μυστικών αναθέσεων.

Alberto Giacometti, The Palace at 4 a.m., 1932

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού ΝΕΟΝ, «Η έκθεση αντλεί έμπνευση από το παράξενο δράμα του αριστουργήματος του Giacometti για να επικαλεστεί τα πνεύματα, τις τελετές και τους μύθους που στοιχειώνουν τους αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Δήλος. Τα αγάλματά της, τα αρχιτεκτονικά της θραύσματα, τα αγγεία και οι επιτύμβιες στήλες της που έχουν συλλεχθεί στο μουσείο, χαρακτηρίζουν μία κοσμοπολίτικη κοινότητα που εξαφανίστηκε πριν από δύο χιλιετίες.

Έργα σύγχρονης τέχνης ανάμεσα στις αρχαιότητες του Μουσείου της Μυκόνου.

Όπως ακριβώς η Δήλος ένωσε κάποτε ανθρώπους από όλο το εύρος του αρχαίου κόσμου, η έκθεση The Palace at 4 a.m. περιλαμβάνει δεκατρείς καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες. Το έργο τους αντιπαρατίθεται με τη συλλογή του Μουσείου και επιπρόσθετους επιλεγμένους θησαυρούς από τους αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. ∆ίνοντας σύγχρονη μορφή σε αρχαία υλικά και σύμβολα, οι καλλιτέχνες αποκαλύπτουν κοινά στοιχεία που εκτείνονται σε διαφορετικές χιλιετίες, κουλτούρες και ηπείρους.»

Η έκθεση The Palace at 4 a.m. παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, σε ανάθεση και διοργάνωση από τον Οργανισμό ΝΕΟΝ.

Την έκθεση επιμελούνται οι Iwona Blazwick, OBE, Διευθύντρια της Whitechapel Gallery και η Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια του Οργανισμού ΝΕΟΝ.

+ Εγκαίνια στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου στις 17 Μαΐου, 19:00. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή 09.00-16.00, Πέμπτη – Σάββατο 09.00-21.00, Τρίτη κλειστά.

ΚΥΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Στον χώρο του Μουσείου δεσπόζει το έργο της Μαρίας Λοϊζίδου Pelage, 2018 / χειροποίητη επιφάνεια από σύρμα, ανοξείδωτος χάλυβας, 160Χ180Χ40 εκ.