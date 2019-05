Παρουσίαση λευκώματος αφιερωμένου στην παράσταση του έργου του Τένεσι Ουίλιαμς «Η Νύχτα της Ιγκουάνα»

Η Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (Ε.Θ.Α.Λ.), με αφορμή την παρουσίαση του εμβληματικού έργου του Τένεσι Ουίλιαμς «Η Νύχτα της Ιγκουάνα» που ανέβηκε από την Κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ σε σκηνοθεσία Ανθούλλη Δημοσθένους τον Μάρτιο 2018, διοργανώνει παρουσίαση του λευκώματος Γκρεμισμένα τείχη / Broken Gates, της κορυφαίας ερευνήτριας, πανεπιστημιακού και θεατρολόγου Annette Saddik .

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 | 10:00π.μ. | Τεχνοχώρος της ΕΘΑΛ

H παράσταση του έργου «Η Νύχτα της Ιγκουάνα » συζητήθηκε με εγκωμιαστικά σχόλια από κορυφαίες προσωπικότητες του θεάτρου διεθνώς όπως ο σκηνοθέτης Lee Breyer, οι ακαδημαϊκοί Henry I. Schvey, Jose Badenes, E. Constantinides κ.ο.κ. και διδάσκεται μέσω DVD στα Πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης και του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σαιντ Λούις.

Η Annette Saddik θέλοντας να αναδείξει την σπουδαιότητα της παράστασης αυτής, η οποία αντιμετώπισε το κείμενο του Τενεσι Ουιλιαμς ως θρησκευτικό δράμα και κατάφερε να δώσει μια επιτυχή επαναδιαπραγμάτευση της «ουιλιαμσιανής θεολογίας», θα μιλήσει για την παράσταση μέσα από την ανάλυση του βιβλίου στο οποίο αποτυπώνεται η όλη ερμηνευτική προσέγγιση του Ουίλιαμς μέσα από φωτογραφίες που αντανακλούν την καλλιτεχνική αξία της παράστασης, ερμηνευτικά κείμενα και αποσπάσματα από το έργο «Η Νύχτα της Ιγκουάνα».

Εκτός από την Καθηγήτρια Θεάτρου Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης Annette Saddik, ομιλητές θα είναι επίσης ο κ. Θάνος Χρυσανθόπουλος, μεταφραστής/μελετητής του Τένεσι Ουίλιαμς και ο κ.Ανθούλλης Δημοσθένους σκηνοθέτης.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η κ. Αύρα Σιδηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.

Βιογραφικά

H Δρ. Annette Saddik είναι καθηγήτρια Αγγλικής φιλολογίας και Θεάτρου στο City University of New York. Ειδικεύεται στο θέατρο του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα στο έργο του Tennessee Williams. Έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό μελετών και μονογραφιών οπως: Τennessee Williams and the Theatre of Excess: The Strange, The Crazed, the Queer (2015), Contemporary American Drama (2007), The Politics of Reputation: The Critical Reception of Tennessee William’s Later Plays (1999), The Traveling Companion and Other Plays (2008). Η δρ. Saddik δίνει διαλέξεις και είναι σύμβουλος σε παραγωγές του Broadway αλλά και σε θεατρικές παραγωγές ανά το παγκόσμιο. Είναι μέλος εκδοτικών επιτροπών επιστημονικών περιοδικών όπως το Tennessee Williams Annual Review και το Journal of Contemporary Drama in English. Είναι μέλος της Επιτροπής Βραβείων για τις Off-Broadway παραγωγές. Το τελευταίο της βιβλίο ερευνά τον χαρακτήρα του παλιάτσου σε σχέση με το κωμικό γκροτεσκ στην παγκόσμια θεατρική σκηνή κατά τον ύστερο 20ο αιώνα.

Ο Θάνος Χρυσανθόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστήμιου τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Θεατρικής Ομάδας Κρούσης για την οποία μετέφρασε έργα της πρωτοπορίας του Tennessee Williams. Εργάζεται ως μεταφραστής και υποτιτλιστής για μεγάλες εταιρείες. Συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου της Κόρδομπα, στην Αργεντινή με αντικείμενο της μετάφραση της σεξουαλικότητας σε φεμινιστικά και κουήρ λογοτεχνικά κείμενα. Τίτλος της έρευνάς του είναι «Τα πολλαπλά κάτοπτρα της ποίησης της σεξουαλικότητας του Κωνσταντίνου Καβάφη». Έχει συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια ως εισηγητής.

Ο Ανθούλλης Δημοσθένους σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία. Κατέχει μάστερ, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό στις βυζαντινές σπουδές. Επιπρόσθετα έχει μάστερ στην θεατρολογία και από το 2015 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα της διδακτορικής του έρευνας η μεταφυσική στον Τένεσι Ουίλιαμς. Ως μελετητής του έργου του Ουίλιαμς έχει σκηνοθετήσει πολλές παραστάσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα. Μετά από πρόσκληση του επιμελητή και του Διοικητικού Συμβουλίου του Provincetown Tennessee Williams Theater Festival θα σκηνοθετήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο στην Αμερική το δραματοποιημένο διήγημα του Ουίλιαμς “Ο Άγγελος στην εσοχή”, με τους Μάριο Μεττή και Runn Shayo.

Πληροφορίες: 25877827