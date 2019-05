Καλοκαίρι ξανά, στην Αξιοθέα

Για 22η χρονιά επανέρχεται στην πολιτιστική ατζέντα της Λευκωσίας το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, που πραγματοποιείται στον όμορφο χώρο του Αρχοντικού Αξιοθέας, στην παλιά Λευκωσία.

Το πρόγραμμα του πρώτου μέρους του φετινού Φεστιβάλ περιλαμβάνει 13 μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή 7 Ιουνίου, με την παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.) «Το Άσμα του Γιοφυριού». Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου.

Μουσικές διαδρομές

Στις 10 Ιουνίου οι λάτρεις της τζαζ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια επιλογή από τις αξέχαστες επιτυχίες του κορυφαίου συνθέτη και πιανίστα Τζορτζ Γκέρσουιν ερμηνευμένες με τη βελούδινη άλτο φωνή της Ιωάννας Τρουλλίδου και τη δεξιοτεχνία των μουσικών που συγκροτούν το Ioanna Troullidou Sextett.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 14 Ιουνίου, η γνωστή και αγαπημένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Βάκια Στάυρου και ο συνεργάτης της Κάρλος Μπερνάρντο θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στην Κύπρο ένα ακουστικό πρότζεκτ για μια φωνή και μια κιθάρα το οποίο βασίζεται σε ένα μοναδικά επιλεγμένο ρεπερτόριο αγαπημένων τραγουδιών από πολλά μέρη του κόσμου, με αναφορές στη Λατινική Αμερική, στην Κεντρική Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.

Σε άλλα μέρη και σε άλλους μουσικούς δρόμους θα μας ταξιδέψουν ο Χρίστος Τσιαμούλης και οι Κυρατζήδες οι οποίοι έχουν ετοιμάσει μια ξεχωριστή παράσταση με τίτλο «Βόρεια Διαδρομή: Κύπρος – Γιάννενα – Κωνσταντινούπολη – Μικρά Ασία» που στόχο έχει να αναδείξει μέσα από τη μουσική, τους ρυθμούς, τα τραγούδια και την τέχνη του κινηματογράφου, τα ίχνη της πλούσιας πολιτισμικής διαδρομής που χαράχθηκε στους δρόμους των εμπόρων ποικίλων αγαθών με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη (20 Ιουνίου).

Η ανάδειξη νέων και ανερχόμενων καλλιτεχνών που έχουν να προσφέρουν κάτι καινούργιο και πρωτοποριακό στο κοινό πάντα ήταν ανάμεσα στις προτεραιότητες του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου και φέτος η Αξιοθέα φιλοξενεί την Κύπρια πιανίστρια και συνθέτρια Eleni Era, οι οποία θα παρουσιάσει κομμάτια από τον πρώτο της δίσκο Rise Love, με τη σύμπραξη του Λευτέρη Μουμτζή (Freedom Candlemaker) στην κιθάρα, φωνητικά και synthesizer και τον Αντρέα Τραχωνίτη στα τύμπανα και τα samples (26 Ιουνίου).

Το σύνολο σύγχρονης τζαζ του Μάριου Τακούσιη και του Γαβριήλ Καραπατάκη, οι οποίοι είναι γνωστοί στο κοινό της Αξιοθέας με την πρωτότυπη, μα συνάμα ανεπιτήδευτη, μουσική τους, φιλοξενεί φέτος τον εξαιρετικό μουσικό και καθηγητή κρουστών του Codarts Conservatory, Udo Demandt, για μια βραδιά δεξιοτεχνικού αυτοσχεδιασμού που ανοίγει δίαυλους προς άλλες μουσικές παραδόσεις και τεχνοτροπίες (4 Ιουλίου).

Το μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ συμπληρώνουν ο Βαγγέλης Πετρινιώτης και η Δέσποινα Ψαθά με μια επιλογή από το προπολεμικό ρεπερτόριο του ρεμπέτικου (9 Ιουλίου) και η παράσταση «Γη μου θαλασσοφίλητη» που παρουσιάζουν οι σημαντικοί εκφραστές της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής Κυριάκος Μαππούρας και Σάββας Λάμπρου και οι συνεχιστές τους της νεότερης γενιάς που συγκροτούν το μουσικό σχήμα «Σαντούτο» (15 Ιουλίου).

Ποίηση και μουσική

Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου τιμά φέτος τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή της μεταπολεμικής γενιάς Γιώργη Παυλόπουλο, με ένα φιλολογικό και καλλιτεχνικό αφιέρωμα που περιλαμβάνει ομιλίες για τη ζωή και το έργο του από τους καθηγητές Δημήτρη Αγγελάτο και Μιχάλη Πιερή και 10 Χαϊκού για τετράφωνη Χορωδία σε ποίηση Γιώργη Παυλόπουλου και μουσική Ευαγόρα Καραγιώργη, τις οποίες ερμηνεύει η Χορωδία Δωματίου «Πολυφωνία» υπό τη διεύθυνση της Μάρως Σκορδή (18 Ιουνίου).

Στην ενότητα αυτή εντάσσεται επίσης η ξεχωριστή παράσταση «Με μια ανάσα», βασισμένη στο έργο του Διονύσιου Σολωμού, την οποία παρουσιάζουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες Όλια Λαζαρίδου και Νίκος Ξυδάκης με τη σύμπραξη των μουσικών Μιχάλη Νικόπουλου και Έφης Ζαϊτίδου (2 Ιουλίου).

Θέατρο

Το θεατρικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ εμπλουτίζουν η βραβευμένη παράσταση «Το Ρέκβιεμ της Τερεζίν» από το Θεατρικό Εργαστήρι του Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας που μεταφέρει στη σκηνή το ομώνυμο λογοτεχνικό έργο του Γιόζεφ Μπορ βασισμένο σε γεγονότα και φρικαλεότητες που βίωσε ο συγγραφέας στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Τερεζίν (12 Ιουνίου) και η αγαπημένη «κυπριακή» «Λυσιστράτη» του Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου σε μετάφραση του Κώστα Μόντη (12 Ιουλίου).

Όπως κάθε χρόνο, οι μικροί φίλοι της Αξιοθέας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια διασκεδαστική παράσταση παραδοσιακού Θεάτρου Σκιών μέσα από το έργο «Ο Καραγκιόζης και ο γίγαντας του βάλτου» το οποίο παρουσιάζει ο Χριστόδουλος Αντωνίου Πάφιος.

Τα εγκαίνια του 22ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ στις 7 Ιουνίου θα κηρύξει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης.

Το πλήρες πρόγραμμα αναλυτικά:

Παρασκευή, 7 Ιουνίου | 20:30 | Το Άσμα του Γιοφυριού | Θ.Ε.ΠΑ.Κ

Διασκευή, σκηνοθεσία: Μιχάλης Πιερής

Μουσική: Ευαγόρας Kαραγιώργης

Σκηνικά, κουστούμια: Χρίστος Λυσιώτης

Κατασκευή ενδυμάτων: Μαρίνα Κλεάνθους

Κινησιολογία: Μιχάλης Πιερής

Επιμέλεια κίνησης: Αριάννα Οικονόμου

Φωτισμοί: Γιώργος Κουκουμάς

Χειρισμός φωτισμού, τεχνική υποστήριξη: Κυριάκος Κακουλλής

Υπεύθυνη παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτις: Σταματία Λαουμτζή

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου εγκαινιάζει το 22ο Φεστιβάλ της Αξιοθέας με μια παράσταση του καταξιωμένου έργου του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. «Το Άσμα του Γιοφυριού», το οποίο εδώ και 16 χρόνια κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατρόφιλου κοινού. Από την πρεμιέρα του το 2003, το έργο αυτό έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία με πάνω από 50 παραστάσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό (Αρχαία Ολυμπία, Ποντετέρα, Κατά- νια, Χανιά, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο, Λονδίνο, Γρανάδα, Βαρκελώνη, Αγία Πετρούπολη), ενώ ανεβαίνει φέτος, σε συνεργασία με την εταιρεία Medochemie, στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Επιπλέον παραστάσεις: Τετάρτη 5 Ιουνίου, 20:30, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου | Τρίτη 24 & Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, 20:30, Αρχοντικό Αξιοθέας | Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, 20:30, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

Πρόκειται για μια δραματική διασκευή στηριγμένη στις πιο εκφραστικές παραλλαγές του γνωστού ελληνικού δημοτικού τραγουδιού «Το Γιοφύρι της Άρτας» από την Κύπρο, τον Πόντο, την Κρήτη και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Κάτι παραπάνω από ένα απολαυστικό θεατρικό δρώμενο, η παράσταση αποτελεί γόνιμη εκπαιδευτική εμπειρία, αφού δίνει την ευκαιρία σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να έλθουν σε επαφή με κρίσιμους προβληματισμούς που προκύπτουν από τη μελέτη του δημοτικού τραγουδιού, όπως οι διάφορες παραλλαγές του ίδιου θέματος, καθώς και ζητήματα που άπτονται της ιστορικής, κοινωνικής και ιδεολογικής προοπτικής που διανοίγει η δημιουργική προσέγγιση των δημοτικών μας τραγουδιών. Παράλληλα, παρέχεται στον θεατή η δυνατότητα να παρακολουθήσει μια νεότροπη σκηνική ερμηνεία του δημοτικού μας τραγουδιού μέσα στα συμφραζόμενα, τις αναζητήσεις και τις συλλογικές απορίες, της δικής μας εποχής.

Η μουσική της παράστασης εκτελείται ζωντανά από τον συνθέτη Ευαγόρα Καραγιώργη (λαούτο) και τους μουσικούς Γιώργο Χόπλαρο (βιολί), Κυριάκο Αργυρού (κλαρίνο) και Χριστόδουλο Σαντζιάκκη (νταούλι).

Δευτέρα, 10 Ιουνίου | 20:30 | The Fascinating Rhythm of George Gershwin | Ioanna Troullidou Sextett

Ιωάννα Τρουλλίδου: φωνή

Ηλίας Ιωάννου: τρομπέτα

Χάρης Ιωάννου: σαξόφωνο

Μάριος Τούμπας: πιάνο

Ειρηναίος Κουλλουρας: κοντραμπάσο

Ιωάννης Βαφέας: τύμπανα

Μια συναυλία αφιερωμένη στον κορυφαίο συνθέτη και πιανίστα Τζορτζ Γκέρσουιν, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της τζαζ, δίνοντας συμφωνική διάθεση σ’ αυτό το πλούσιο και ποικιλόμορφο μουσικό είδος.

Ένα μουσικό ταξίδι στις δεκαετίες του 1920 και 1930, όταν το δίδυμο Τζορτζ και Άιρα Γκέρσουιν μεγαλούργησαν γράφοντας αξέχαστες επιτυχίες όπως Summertime, I Got Rhythm, Someone to Watch Over Me, Fascinating Rhythm κ.ά., οι οποίες θα ακουστούν άλλοτε σε κλασικές ερμηνείες και άλλοτε σε πιο μοντέρνες διασκευές, ερμηνευμένες με τη βελούδινη άλτο φωνή της Ιωάννας Τρουλλίδου και τη δεξιοτεχνία των μουσικών που συγκροτούν το σχήμα της, το οποίο αντιπροσωπεύει την ελίτ της κυπριακής τζαζ σκηνής.

Τετάρτη, 12 Ιουνίου | 20:30 | Το Ρέκβιεμ της Τερεζίν | Θεατρικό Εργαστήρι του Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας

Σκηνοθεσία: Ramiro Ramirez (καθ. Θεατρολογίας)

Δραματουργική επεξεργασία: Νίκολα Μητροπούλου

Μουσική επιμέλεια: Ελένη Παπανδρέου

Κινησιολογία: Έλενα Σωτηριάδου

Ενδυματολογία: Μαρία Αναστασιάδου

Σκηνογραφία: Δέσποινα Χρίστου, Ramiro Ramirez

Το θεατρικό έργο Το ρέκβιεμ της Τερεζίν αποτελεί απόδοση του ομώνυμου λογοτεχνικού έργου του Γιόζεφ Μπορ, όπως παρουσιάστηκε από τους απόφοιτους της Σχολής Θεάτρου «Δήλος» της Δήμητρας Χατούπη. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό έργο βασισμένο σε γεγονότα και φρικαλεότητες που βίωσε ο συγγραφέας στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Τερεζίν.

Το στρατόπεδο του Τερεζίν (ή Τερεζίενσταντ) βρισκόταν κοντά στην Πράγα. Οι ναζί χρησιμοποιούσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης για να δείξουν στη διεθνή κοινή γνώμη ότι οι Εβραίοι περνούν… καλά ζώντας σε ένα θέρετρο. Θεωρητικά παρείχε καλή διαμονή, επαρκή σίτιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κυρίως σε γνωστούς Εβραίους και καλλιτέχνες στους οποίους υπόσχονταν ότι θα επιβίωναν. Διάσημοι Εβραίοι καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη στέλνονταν στο στρατόπεδο αυτό, στο οποίο κάθε μέρα πέθαιναν δεκάδες άτομα κι άλλοι πολλοί στέλνονταν σε άλλα στρατόπεδα για εκτέλεση.

Το έργο παρουσιάζει την παράσταση που ετοιμάζουν οι έγκλειστοι στην Τερεζίν κατ’ εντολή των διοικητών του στρατοπέδου για την επίσκεψη του Ερυθρού Σταυρού στις 23 Ιουνίου 1944 για να δείξουν τον παράδεισο στον οποίο ζούνε. Αντιμέτωποι με τον βέβαιο θάνατο, οι άνθρωποί αυτοί καλούνται να δημιουργήσουν για μια τελευταία φορά πριν σταλούν στους θαλάμους αερίων, μια ύστατη προσπάθεια επιβίωσης, μια μουσικoχορευτική παράσταση ως απάντηση στην φρικαλεότητα της ζωής τους εκεί.

Ο παράδεισος όμως είναι σάπιος. Παρουσιάζονται η αγριότητα και η βαρβαρότητα των Γερμανών φρουρών, οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης, η πείνα, ο φόβος, αλλά και οι λιγοστές στιγμές χαράς και δημιουργίας που συνοδεύουν πάντα τη ζωή.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλου ερμηνεύουν (με σειρά εμφάνισης στην παράσταση):

Χάνα Σέχτερ: Μαρία Αναστασιάδου

Άαρων Σνάιντερ: Φάνης Χρήστου

Ραΐφ Σέχτερ: Νίκολα Μητροπούλου

Ελένη / Ρεβέκκα: Ελένη Παπανδρέου

Ελισάβετ/ Μαρούσκα: Έλενα Σωτηριάδου

Έντιθ Στάιν: Άννα Φιλιππίδου

Ρουθ/ Μάρτα: Παρασκευή Λαμπρή

Έρρικα / Έστερ: Χριστίνα Ζηντηρίδου

Μάγιερ: Πέτυα Λαζάροβα

Σέρνερ: Χρίστος Μπητς

Ροντρίγκ: Αρμάνδος Αντωνιάδης

Παρασκευή, 14 Ιουνίου | 20:30 | Βάκια Σταύρου – Κάρλος Μπερνάρντο | Μια φωνή, μια κιθάρα

Μετά από μια πρόσφατη περιοδεία στη Γαλλία και στην Ισπανία ως ντουέτο επί σκηνής, η τραγουδοποιός Βάκια Σταύρου και ο βραζιλιανός κιθαρίστας /ενορχηστρωτής Κάρλος Μπερνάρντο παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Κύπρο το ακουστικό αυτό πρότζεκτ με πρωταγωνιστές μια φωνή και μια κιθάρα. Σε πρώτο πλάνο τα συναισθήματα και μια γλυκιά νοσταλγία που πηγάζουν αβίαστα μέσα από τις ερμηνείες της Βάκιας Σταύρου στις εμφανίσεις της, σ’ ένα μοναδικά επιλεγμένο ρεπερτόριο αγαπημένων τραγουδιών από πολλά μέρη του κόσμου, με αναφορές στη Λατινική Αμερική, στην Κεντρική Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Η Εdith Piaf συναντά τον Μάνο Χατζηδάκη, ο Αntonio Carlos Jobim τον μεξικάνο Tomas Mendez και η λίστα μεγαλώνει….

Σαν μια νύχτα μπουάτ, η συναυλία αυτή έχει ήδη κερδίσει το ξένο κοινό όπου έχει παρουσιαστεί και κάνει σταθμό στην Κύπρο, μεταφέροντας δια μέσου των τραγουδιών και των δυο αυτών καλλιτεχνών, χρώματα, συγκίνηση, εικόνες, δυνατό παλμό αλλά και μυστικά ταξιδιών.

Τρίτη, 18 Ιουνίου | 20:30 | «Η ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή» | Αφιέρωμα στον Γιώργη Παυλόπουλο

Μια εκδήλωση σε δύο μέρη, –φιλολογικό και καλλιτεχνικό– αφιερωμένη στον σπουδαίο έλληνα ποιητή, ο οποίος υπήρξε από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μεταπολεμικής γενιάς, αλλά και στον άνθρωπο Γιώργη Παυλόπουλο που διοχέτευσε τις ευαισθησίες, τις αρχές και την όρεξή του για ζωή σε μια ποίηση την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε «πράξη ερωτική».

Α Μέρος:

«Η χορδή και το τόξο: η δραματική λυρική ποίηση του Γιώργη Παυλόπουλου» από τον καθ. Δημήτρη Αγγελάτο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Το ενδιαφέρον της ανακοίνωσης στρέφεται στα δραστικά αφηγηματικά στοιχεία των ποιημάτων του Γιώργη Παυλόπουλου με στόχο να ανιχνευτεί ερμηνευτικά η ειδολογική ιδιαιτερότητά τους στο πεδίο της δραματικής λυρικής ποίησης.

Ο Δημήτρης Αγγελάτος είναι Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τα δημοσιεύματά του (αυτοτελή, σε σύμμεικτους τόμους και περιοδικά) στρέφονται σε ζητήματα λογοτεχνικών ειδών στη νεοελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία, όπως και στις συγκριτολογικές διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις ιδιαίτερα των σχέσεων λογοτεχνίας και ζωγραφικής.

«Η Κυπριακή εμπειρία του ποιητή Γιώργη Παυλόπουλου» από τον καθ. Μιχάλη Πιερή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

H ομιλία περιστρέφεται γύρω από την «κυπριακή εμπειρία» του ποιητή της Ηλείας, μια διερεύνηση που στηρίζεται σε αδημοσίευτο υλικό (ποιήματα, επιστολές, φωτογραφίες και άλλα μνημόνια των επαφών του Παυλόπουλου με την Κύπρο).

Β Μέρος:

10 Χαϊκού για τετράφωνη Χορωδία

σε ποίηση Γιώργη Παυλόπουλου και μουσική Ευαγόρα Καραγιώργη

Συμμετέχει η Χορωδία Δωματίου «Πολυφωνία».

«Τα 33 Χαϊκού του Γιώργη Παυλόπουλου είναι μικρές-μικρές αποστά- ξεις από ματιές ή σκέψεις του ποιητή πάνω σε απλά, καθημερινά πράγματα, όμως σημαντικά, τα οποία παρατηρούσε με έναν μελαγχολικό ερωτισμό. Μου άρεσαν πολύ και σκέφτηκα να κάμω κάτι αλλά τα έπιανα και τ’ άφηνα, τα έπιανα και τα’ άφηνα. Τον Δεκέμβρη του 2015, δοκίμασα σχεδιάζοντας το πρώτο, το Κρυφό μου σώμα, για τέσσερις φωνές a capella. Το αποτέλεσμα με ικανοποίησε και συνέχισα απνευστί ολοκληρώνοντας τα πρώτα 9 και το 13ο χαϊκού. Χρησιμοποίησα την τεχνική της επανάληψης (loop) για να με- γαλώσω τη φόρμα, όπως και την παράλληλη δομική της πολυτονικότητας, για να μεταφέρω τον λόγο του ποιητή μέσα από ένα ερωτοτροπικό μουσικό παιχνίδι, παράλληλο με αυτό που, όπως αντιλήφθηκα έκανε ο ίδιος, επι- λέγοντας αυστηρά τις λέξεις, τα μοτίβα ή τη θεματολογία των ποιημάτων του. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία παρεισέφρησαν τρόποι, κλίμακες, μελω- δικά σχήματα και ρυθμοί από το ελληνικό τραγούδι, νεότερο ή παλαιότερο, καθώς και μουσικές ιδέες ή τεχνικές από τη σύγχρονη μουσική γλώσσα.»

Ευαγόρας Καραγιώργης

Xορωδία Δωματίου «Πολυφωνία»

Η Χορωδία Δωματίου «Πολυφωνία» ιδρύθηκε το Νοέμβριο 2003 από τη Μάρω Σκορδή. Ειδικεύεται στη χορωδιακή μουσική “a capella”. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει κλασική μουσική από το Μεσαίωνα μέχρι τον 21ο αιώνα, δημοτικά τραγούδια, Ελληνικά έντεχνα, ‘ποπ’, νέγρικα, musical, κ.ά. Η «Πολυφωνία» συμμετέχει σε Διεθνή Συνέδρια και Φεστιβάλ κατόπιν πρόσκλησης από Οργανισμούς και φορείς (ISME στη Θεσσαλονίκη, Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Τοσκάνης). Έχει στο ενεργητικό της πληθώρα από συνεργασίες με καταξιωμένους σολίστ (Shapplin, Αβραάμ), μουσικά σύνολα (Σύνολο κιθάρων «Οκτο» – διεύθυνση: Δ. Ρεγγίνος), μαέστρους (Ιωαννίδης, Melia, Μπουζάνης, Μπαλτάς, Χατζηλοϊζου, Χατζηκτωρής) και συνθέτες (Twalfhoven «Long Distance Call», Στυλιανού «Θάλασσα-Ψυχή», Χριστοδουλίδη «Κρυφοί Ανέμοι», Μπαλτά «Ο εγωιστής γίγαντας», Παύλου «Κύριε», Καραγιώργη «10 Haikou»). Συμμετείχε στα ΚΥΠΡΙΑ 2007 και συνεργάστηκε με τη Σ.Ο.Κ. και το Θ.Ο.Κ. στο έργο «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» (Mendelssohn). Έπειτα από πρόσκληση του Europa Cantat, η «Πολυφωνία» συμμετείχε στην έκδοση «European Folk Songs», Carus 2.501, με το Κυπριακό Δημοτικό τραγούδι «Ψιντρή Βασιλιτζιά μου» σε επεξεργασία Δημήτρη Πετρίδη.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μάρω Σκορδή

Ο ποιητής Γιώργης Παυλόπουλος (Πύργος Ηλείας 1924 – 2008) πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1940, μαθητής ακόμη της Δ΄ Γυμνασίου, με δυο διηγήματά του που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα του Πύργου «Πατρίς». Το 1942 γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Έμεινε στην Αθήνα πέντε χρόνια, από το 1945 έως το 1951, οπότε και επέστρεψε στον Πύργο κι εγκαταστάθηκε μόνιμα. Το 1943 δημοσίευσε στο λογοτεχνικό περιοδικό «Οδυσσέας» του Πύργου τα πρώτα ποιήματά του. Από τότε και μέχρι τον θάνατό του συνεργάστηκε σε πολλά γνωστά λογοτεχνικά περιοδικά κι εφημερίδες με ποιήματα, μελέτες και μεταφράσεις Άγγλων ποιητών. Επίσης, συνεργάστηκε με τον φίλο και συμπατριώτη του ποιητή Τάκη Σινόπουλο για μια πειραματική γραφή κοινών ποιημάτων που ο Σινόπουλος συμπεριέλαβε στις συλλογές του. Σημαντική υπήρξε η φιλία του με τον Γιώργο Σεφέρη. Η μελέτη του «Από μια πρώτη συγκίνηση» αποτέλεσε τη συμμετοχή του στο τιμητικό αφιέρωμα Για τον Σεφέρη, ενώ το 2004 δημοσιεύτηκε στον τόμο Γιώργος Σεφέρης, το ζύγιασμα της καλοσύνης (επιμ. Μιχάλη Πιερή) ένα εκτενές κείμενό του με τίτλο «Μνήμες από τον Γιώργο Σεφέρη». Δημοσίευσε τις ποιητικές συλλογές Το Κατώγι (1971), Το Σακί (1980), Τα αντικλείδια (1988), Τριαντατρία Χαϊκού (1990), Της γύφτισσας (1996), Λίγος Άμμος (1997), Ποιήματα 1943-1997 (2001), Πού είναι τα πουλιά (2004) και Να μην τους ξεχάσω (2008). Το 2017 εξεδόθη η δεύτερη συγκεντρωτική έκδοση της ποίησής του με τίτλο Ποιήματα 1943-2008, σε επιμέλεια της Γιώτας Κριτσέλη. Η πρώτη του ποιητική συλλογή μεταφράστηκε στα αγγλικά από τον Άγγλο ποιητή και καθηγητή της ποίησης στην Οξφόρδη Πίτερ Λίβι και κυκλοφόρησε στο Λονδίνο το 1971 από τις εκδόσεις Αnvil Press Poetry. Ποιήματά του μεταφράστηκαν και στη Γαλλία, την Αμερική, τη Ρωσία και την Πολωνία. Προσκλήθηκε και διάβασε ποιήματά του σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αγγλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο. Ανήκε στην «Εταιρεία Συγγραφέων» της οποίας υπήρξε και ιδρυτικό μέλος.

Πέμπτη, 20 Ιουνίου | 20:30 | Βόρεια Διαδρομή: Κύπρος­ – Γιάννενα – Κωνσταντινούπολη – Μικρά Ασία | Χρίστος Τσιαμούλης και οι Κυρατζήδες

Χρήστος Τσιαμούλης: τραγούδι, ούτι

Αχιλλέας Χαχάμης: τραγούδι

Δημήτρης Μπρέντας: κλαρίνο

Νίκος Σκαφίδας: βιολί

Νίκος Αγγελόπουλος: λαγούτο

Αλέξης Νόνης: κρουστά

Ένα σύνθετο καλλιτεχνικό πρότζεκτ που στόχο έχει να αναδείξει μέσα από τη μουσική, τους ρυθμούς, τα τραγούδια και την τέχνη του κινηματογράφου, τα ίχνη της πλούσιας πολιτισμικής διαδρομής που χαράχθηκε στους δρόμους των εμπόρων αγαθών με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη και έχει αφήσει το αποτύπωμά της στις παραδόσεις όλου του ελλαδικού χώρου μέχρι σήμερα.

Μέσα από τη μεγάλη ποικιλία των μουσικών παραδόσεων, ξεχωρίζει η αστική μουσική της Πόλης που η απήχησή της φτάνει μέσω Θράκης και Μακεδονίας ως τα Γιάννενα, το Ζαγόρι, την Άρτα και την Πρέβεζα, αλλά και στην Πελοπόννησο και τα Νησιά του Αιγαίου.

Πλούσια μελωδικά μοτίβα, τραγούδια και χορευτικοί σκοποί εναλλάσσονται δημιουργώντας μια γιορταστική ατμόσφαιρα γεμάτη μεράκι, πάθος και χορευτική διάθεση.

Μέσα από τις φωνές του Χρήστου Τσιαμούλη και των Κυρατζήδων, πλαισιωμένες με πολλά οργανικά μέρη και αυτοσχεδιασμούς, η παράδοση κατορθώνει να γίνεται μια σύγχρονη μουσική που απευθύνεται σε όλους.

Συνδιοργανωτές: Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κύπρο | Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Kύπρου | Χορηγός: RCB Bank

Τετάρτη, 26 Ιουνίου | 20:30 | Rise Love | Eleni Era

Eleni Era: φωνή, πιάνο, λούπες, συνθέσεις

Λευτέρης Μουμτζής: ηλεκτρική κιθάρα, synthesizer, φωνητικά

Αντρέας Τραχωνίτης: τύμπανα, samples

Ηχοληψία: Στέφανος Πόντος

Η Κύπρια μουσικός Eleni Era η οποία ζει στο Βερολίνο τα τελευταία 11 χρόνια έρχεται για πρώτη φορά στη Αξιοθέα για να παρουσιάσει τον καρπό της πολύχρονης εργασίας της ως συνθέτρια που συγκεντρώνεται στον πρώτο της δίσκο Rise Love (Μάρτιος 2019, Louvana Records).

Με σπουδές στο πιάνο, η Eleni Era δούλεψε σαν σολίστ και σαν μαέστρος χορωδίας, έχοντας εμφανιστεί σε χώρους όπως τα Konzerthaus Berlin και Kammersaal der Philharmonie Berline, ενώ από μικρή ηλικία γράφει ανελλιπώς τραγούδια στα αγγλικά και στα ελληνικά. Οι συνθέσεις της, στοχαστικές και εξομολογητικές, φέρουν όλες τις επιρροές από τις μουσικές που αγαπά – από το κλασικό ρεπερτόριο μέχρι και τους σπουδαίους τραγουδοποιούς του σήμερα.

Οι ζωντανές της εμφανίσεις είναι μαγευτικές. Συχνά χρησιμοποιεί loop station, όπου ντουμπλάροντας τη φωνή της δημιουργεί την αίσθηση και τον ήχο της χορωδίας, συνοδεύοντας άψογα τον εαυτό της με το πιάνο. Στη συναυλία της στην Αξιοθέα, η Eleni Era συμπράττει επί σκηνής με τον Λευτέρη Μουμτζή (Freedom Candlemaker) στην κιθάρα, φωνητικά και synthesizer και τον Αντρέα Τραχωνίτη στα τύμπανα και τα samples.

Δευτέρα, 1 Ιουλίου | 19:45 | Ο Καραγκιόζης και ο γίγαντας του βάλτου | Χριστόδουλος Αντωνίου Πάφιος

Οι κάτοικοι της πόλης, μικροί και μεγάλοι, έχουν συνηθίσει να ρίχνουν τα σκουπίδια τους σε έναν βάλτο πίσω από το παλάτι του Πασά, προκαλώντας την αγανάκτηση και την οργή του φοβερού γίγαντα που ζει εκεί μέσα. Όταν τα πράγματα φτάνουν πλέον στο απροχώρητο, ο γίγαντας βγαίνει από τα λημέρια του και αρχίζει να κυνηγάει τους ανεύθυνους ανθρώπους. Ο Καραγκιόζης έχει αποστολή να ηρεμήσει τα πνεύματα. Θα τα καταφέρει άραγε;

Μια διασκεδαστική παράσταση η οποία φέρνει την τέχνη του παραδοσιακού Θεάτρου Σκιών κοντά στους προβληματισμούς της σημερινής εποχής, αγγίζοντας επίκαιρα ζητήματα όπως η μόλυνση και η καταστροφή του περιβάλλοντος.

Παρουσιάζει ο καραγκιοζοπαίχτης Χριστόδουλος Αντωνίου Πάφιος, εγγονός του Χριστοδούλου Πάφιου (1904–1987), του μεγάλου μάστορα αυτής της πανάρχαιας τέχνης που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ελληνική λαϊκή παράδοση.

Τρίτη, 2 Ιουλίου | 20:30 | Με μια Αναπνοή | Η Όλια Λαζαρίδου και Νίκος Ξυδάκης ερμηνεύουν Διονύσιο Σολωμό

Ένα ποιητικό αφήγημα σε δύο μέρη μέσα από τις αφηγήσεις, την ερμηνεία και το ταλέντο δύο μεγάλων καλλιτεχνών. Ένας μοναδικός συνδυασμός Λόγου και Μουσικής σε μια ξεχωριστή παράσταση βασισμένη στο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού.

Στο πρώτο μέρος της παράστασης παρουσιάζεται ο Λάμπρος του Σολωμού, μια από τις πιο αινιγματικές μορφές του έργου του. Η ηθοποιός Όλια Λαζαρίδου και ο μουσικός Μιχάλης Νικόπουλος θα μας αφηγηθούν τη σκοτεινή του ιστορία του σαν ένα λαϊκό τραγούδι.

Στο δεύτερο μέρος της παράστασης ο Νίκος Ξυδάκης ερμηνεύει, σαν έναν εσωτερικό μονόλογο, ποιήματα του Διονυσίου Σολωμού μελοποιημένα από τον ίδιο. Τον συνοδεύει στο κανονάκι η Έφη Ζαϊτίδου.

Η παράσταση ξεκίνησε στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης τον Σεπτέμβριο 2018 και έκτοτε έχει παρουσιαστεί με τεράστια επιτυχία στην Αγγλικανική Εκκλησία στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου «Αθήνα 2018» , στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και σε άλλους επιλεγμένους χώρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πέμπτη, 4 Ιουλίου | 20:30 | Takoushis-Karapatakis Project Featuring Udo Demandt

Μάριος Τακούσιης: πιάνο, συνθέσεις

Γαβριήλ Καραπατάκης: μπάσο, συνθέσεις

Udo Demandt: κρουστά

Το σύνολο σύγχρονης τζαζ του Μάριου Τακούσιη και του Γαβριήλ Καραπατάκη είναι γνωστό στο κοινό της Αξιοθέας με την πρωτότυπη, μα συνάμα ανεπιτήδευτη, μουσική διάθεση των δύο μουσικών, η οποία αποπνέει έναν μοντέρνο ήχο που είναι χαρακτηριστικός της Ευρωπαϊκής τζαζ και βασίζεται σε δυνατές μελωδίες και δεξιοτεχνικούς αυτοσχεδιασμούς, αψηφώντας την οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση.

Αυτή η ποικιλομορφία της μουσικής τους που πηγάζει από μια πραγματικά ελεύθερη έκφραση, τους επιτρέπει να δένουν αρμονικά με άλλους μουσικούς οι οποίοι προσθέτουν διαφορετικά στοιχεία και διευρύνουν τους ορίζοντες του ντουέτου, ανοίγοντας δίαυλους προς άλλες μουσικές παραδόσεις και τεχνοτροπίες.

Μετά από τις επιτυχημένες εμφανίσεις τους στο παρελθόν με τη σύμπραξη του σπουδαίου σαξοφωνίστα David Lynch, του κρητικού λυράρη Ζαχαρία Σπυριδάκη, του τρομπετίστα Αντρέα Πολυζωγόπουλου αλλά και άλλων καλλιτεχνών οι Takoushis-Karapatakis Project φιλοξενούν φέτος τον εξαιρετικό μουσικό και καθηγητή κρουστών του Codarts Conservatory, Udo Demandt, ο οποίος προσδίδει βάθος και άλλο παλμό στις συνθέσεις του σχήματος που συνδιαλέγονται με την παραδοσιακή μουσική της Μεσογείου, ακλουθώντας ωστόσο την πορεία και την εξέλιξη των διάφορων τεχνοτροπιών της τζαζ.

Τρίτη, 9 Ιουλίου | 20:30 | Προπολεμικό Ρεμπέτικο | Βαγγέλης Πετρινιώτης – Δέσποινα Ψαθά

Η σύμπραξη επί σκηνής του Βαγγέλη Πετρινιώτη και της Δέσποινας Ψαθά αποτελεί συνέχεια των ερευνητικών ενδιαφερόντων των δύο ταλαντούχων μουσικών και εστιάζει στο ρεμπέτικο τραγούδι της περιόδου 1920-1950. Η ελληνική αστική μουσική υπήρξε κοινό σημείο έρευνας και για τους δύο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, μιας και είναι απόφοιτοι του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Γι’ αυτό και οι ζωντανές εμφανίσεις τους βασίζονται σε αφομοιωμένες γνώσεις για την ιστορία του ρεμπέτικου που βρίσκουν ανταπόκριση στις ιδιαίτερες επιλογές τραγουδιών.

Το πρόγραμμα το οποίο οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν φέτος αντλεί από το προπολεμικό ρεπερτόριο του ρεμπέτικου και περιλαμβάνει ιστορίες για τεκέδες, μάγκες, έρωτα και χωρισμό, καθώς και ορχηστρικοί σκοποί συνθετών της εποχής όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Σπύρος Περιστέρης, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Κώστας Σκαρβέλης και άλλοι.

Παρασκευή, 12 Ιουλίου | 20:30 | Αριστοφάνους «Λυσιστράτη» του Κώστα Μόντη | Θεατρικό Εργαστήρι Πανεπιστημίου Κύπρου

Δραματουργική προσαρμογή/Σκηνοθεσία: Μιχάλης Πιερής

Μουσική: Ευαγόρας Καραγιώργης

Σκηνικά, κοστούμια: Χρίστος Λυσιώτης, Ηλιάνα Χρυσοστόμου

Κινησιολογία: Μιχάλης Πιερής

Χορογραφία: Έλενα Χριστοδουλίδου

Φωτισμοί: Γιώργος Κουκουμάς

Υπεύθυνη παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτις: Σταματία Λαουμτζή

Η «κυπριακή Λυσιστράτη», μια παραγωγή-σταθμός στην πορεία του Θ.Ε.ΠΑ.Κ., ανεβαίνει ξανά για να δροσίσει τη ζεστή αυτή νύκτα του Ιουλίου με τη φρεσκάδα του αριστοφανικού χιούμορ και τη χυμώδη κυπριακή διάλεκτο, την οποία ο Κώστας Μόντης αναδεικνύει αριστοτεχνικά μέσα από την έξοχη απόδοσή του και τις έξυπνες γλωσσικές και υφολογικές μεταφραστικές λύσεις του.

Κάθε άλλο παρά μια απλή μετάφραση, η διασκευή του Μόντη προσδίδει στην αρχαία ελληνική κωμωδία ένα έντονα τοπικό χρώμα, ένα σαφέστατο διαχρονικό κυπριακό χαρακτήρα, διατηρώντας το μπρίο του αριστοφανικού έργου και αναδεικνύοντας όλο τον πλούτο της κυπριακής ντοπιολαλιάς. Δεν είναι τυχαίο ότι η παράσταση έχει καθιερωθεί στα θεατρικά δρώμενα της Κύπρου ως πρότυπο σύγχρονης απόδοσης αρχαίου κειμένου.

Στην παράσταση του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. ο κυπριακός χαρακτήρας εκτείνεται και στο επίπεδο της γενικότερης μουσικής και ρυθμικής οργάνωσης του έργου, το οποίο εντάσσεται πλέον στην πολιτισμική κοιτίδα της δημοτικής και λαϊκής παράδοσης της Κύπρου. Σε αυτό το εγχείρημα, πέρα από τη σκηνοθεσία και την κινησιολογία, σημαντικό ρόλο έχει παίξει η μουσική του Ευαγόρα Καραγιώργη, η οποία συνομιλεί δημιουργικά με την κυπριακή δημοτική παράδοση καθώς και η ενδυματολογική προσέγγιση του Χρίστου Λυσιώτη που εμπνέεται από τις παραδοσιακές κυπριακές φορεσιές.

Από την πρεμιέρα της, το φθινόπωρο του 2000 στο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ του Ρεθύμνου, και έως σήμερα η «Λυσιστράτη» του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. έχει παρουσιαστεί πολλές φορές στην Κύπρο και στο εξωτερικό (σε Πολιτιστικά Φεστιβάλ Δήμων της Κύπρου και της Κρήτης, στη Διεθνή Συνάντηση Πανεπιστημιακού Θεάτρου Ολυμπίας, στο King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου στα Χανιά, ακόμη και στο σκλαβωμένο Γυμνάσιο του Ριζοκαρπάσου). Γνώρισε εντυπωσιακή ανταπόκριση από το κοινό και την κριτική και έγινε μια από τις πλέον επιτυχημένες παραγωγές του Θ.Ε.ΠΑ.Κ.

Δευτέρα, 15 Ιουλίου | 20:30 | Γη μου θαλασσοφίλητη | Κυριάκος Μαππούρας, Σάββας Λάμπρου και οι «Σαντούτο»

Κυριάκος Μαππούρας: τραγούδι

Σάββας Λάμπρου: βιολί

Σαντούτο:

Βερόνικα Αλωνεύτου: σαντούρι

Γιώργος Λάμπρου: βιολί

Κωνσταντίνα Ξενοφώντος: τραγούδι

Χαράλαμπος Παντελή: λαούτο

Ηχοληψία: Χρίστος Χριστοδούλου

Ένα μουσικό ταξίδι στις μνήμες της μουσκομυρισμένης και θαλασσοφίλητης Κύπρου, μέσα από τα τραγούδια και τους σκοπούς της παράδοσης, όπως μας τα παρουσιάζουν ο Κυριάκος Μαππούρας και ο Σάββας Λάμπρου, σημαντικοί εκφραστές της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής, oι οποίοι έχουν αφήσει τη δική τους σφραγίδα και τεχνοτροπία στο αγαπητό αυτό είδος.

Συνταξιδιώτες τους, η νεότερη γενιά, το μουσικό σχήμα «Σαντούτο», για τους οποίους οι παλαιότεροι λειτουργούν ως φωτοδότες όχι μόνο μουσικά αλλά και σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Η άδολη αγάπη των δύο γενεών για τη μουσική τους παράδοση, τους ενδυναμώνει να εξελίξουν και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές αυτό που τους παραδόθηκε.

+ Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή εδώ

Εισιτήρια: κανονικό €10, φοιτητικό/μειωμένο €5. Εισιτήριο διαρκείας για όλες τις παραστάσεις Ιουνίου – Ιουλίου: €40. Πληροφορίες και κρατήσεις τηλ. 22894531-2 | Email: culture@ucy.ac.cy και facebook



ΚΥΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Η Βάκια Σταύρου και ο Κάρλος Μπερνάντο.