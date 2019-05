Θερινό Σινεμά από την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας-Αμμοχώστου

Σινεμά κάτω απ’ τα αστέρια προτείνει η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας – Αμμοχώστου για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η Λέσχη ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Θερινού Σινεμά, με προβολές ταινιών από τον διεθνή χώρο που ξεκινούν στις 5 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο 2019 με ένα αφιέρωμα στον Φεντερίκο Φελίνι.

Το Θερινό Σινεμά θα φιλοξενείται στον κήπο του Μουσείου Πιερίδη, κάθε Τετάρτη στις 20:30.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

5 Ιουνίου 2019

Dolphin Man (2017), Ντοκιμαντέρ, Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

80’ Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Καναδάς, Ιαπωνία

Γλώσσα: Αγγλικά | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Ένα βιωματικό ταξίδι στο νερό, από την Κάρπαθο ως τις Μπαχάμες, που μεταφέρει την ομορφιά που είδε ο Ζακ Μαγιόλ στη θάλασσα, το επείγον μήνυμά του για την προστασία της αλλά και την εμπειρία της επανασύνδεσης του ανθρώπου με το υγρό στοιχείο. Ο Ζακ Μαγιόλ είναι ο θρυλικός δύτης που αποτέλεσε έμπνευση για την ταινία «Το Απέραντο Γαλάζιο».



12 Ιουνίου

The Guilty (2018), Ταινία Μυστηρίου, Σκηνοθεσία Gustav Möller

85’ Δανία

Γλώσσα: Δανέζικα | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi

Αστυνομικός, τηλεφωνητής στα επείγοντα περιστατικά, απαντάει τηλεφωνήματα ρουτίνας και κλήσεις για βοήθεια σε μια βάρδια που μοιάζει τυπική. Μέχρι που η κλήση μιας γυναίκας που πιθανόν έχει απαχθεί θα δώσει στη βραδιά μια αναπάντεχη τροπή.



26 Ιουνίου

The Miseducation of Cameron Post (2018), Δραματική ταινία, Σκηνοθεσία: Desiree Akhavan

91’ ΗΠΑ

Γλώσσα: Αγγλικά | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Chloë Grace Moretz, Steven Hauck, Quinn Shephard

Όταν το αγόρι της Cameron Post την τσακώνει να κάνει σεξ με μία κοπέλα, η οικογένειά της στέλνει την Cameron στην «Υπόθεση Θεού», ένα χριστιανικό κέντρο θεραπείας για ομοφυλόφιλους εφήβους, ώστε με ειδικές μεθόδους και πειθαρχία να επιστρέψει στον «σωστό» δρόμο.

3 Ιουλίου

Faces Places (2017), Ντοκιμαντέρ, Σκηνοθεσία: JR, Agnès Varda

94’ Γαλλία

Γλώσσα: Γαλλικά | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: JR, Agnès Varda

Η σκηνοθέτιδα Ανιές Βαρντά και ο φωτογράφος Ζε Αρ διασχίζουν την επαρχία της Γαλλίας με ένα φορτηγάκι-φωτογραφικό θάλαμο. Συναντώντας καθημερινούς ανθρώπους, δημιουργούν τα γιγάντια πορτρέτα τους και, «αναρτώντας» τα σε δημόσιους χώρους, επεμβαίνουν δημιουργικά στο τοπίο.

10 Ιουλίου

Styx, Περιπέτεια, Σκηνοθεσία: Wolfgang Fischer

94’ Γερμανία, Αυστρία

Γλώσσα: Αγγλικά, Γερμανικά | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Kelvin Mutuku Ndinda

Η Ρίκε, μια Ευρωπαία γιατρός στο τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών αποφασίζει να εκπληρώσει το όνειρό της, να σαλπάρει με ιστιοπλοϊκό στον Ατλαντικό Ωκεανό. Στο ταξίδι της έρχεται αντιμέτωπη με ένα αλιευτικό γεμάτο μετανάστες, το οποίο μετά από μία καταιγίδα βρίσκεται σε κίνδυνο.

17 Ιουλίου

The Man Who Killed Don Quixote (2018), Κωμωδία, Δράση, Σκηνοθεσία: Terry Gilliam

132’ ΗΒ, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Βέλγιο

Γλώσσα: Αγγλικά | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: José Luis Ferrer, Ismael Fritschi, Juan López-Tagle

Ένας σκηνοθέτης διαφημιστικών συναντά έπειτα από χρόνια τον άνθρωπο που είχε ενσαρκώσει τον Δον Κιχώτη σε μια παλιά του ταινία, ο οποίος πιστεύει πως είναι ο ήρωας του Θερβάντες κι εκείνος ο πιστός του ακόλουθος Σάντσο Πάντσα.

24 Ιουλίου

Hotel Salvation (2016), Κωμωδία, Σκηνοθεσία: Shubhashish Bhutiani

102’ Ινδία

Γλώσσα: Χίντι | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Adil Hussain, Lalit Behl, Geetanjali Kulkarni

Ένας ηλικιωμένος αποφασίζει ξαφνικά να εγκαταλείψει το σπίτι του και να ταξιδέψει μαζί με το γιο του στο μυθικό Βαρανάσι προκειμένου να αφήσει στην ιερή αυτή πόλη την τελευταία του πνοή.

31 Ιουλίου

Don’t Worry he won’t Get Far on Foot (2018), Βιογραφική Δραμεντί, Σκηνοθεσία: Gus Van Sant

114’ ΗΠΑ, Γαλλία

Γλώσσα: Αγγλικά | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara

Ο Τζον Κάλαχαν έχει έφεση στο μαύρο χιούμορ και …τον αλκοολισμό. Μετά από ένα ατύχημα θα μείνει καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι. Στο ταξίδι της επιστροφής από τον απόλυτο πάτο, ο Κάλαχαν βρίσκει την ομορφιά στον παραλογισμό της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα από την τέχνη.

17 Αυγούστου

Woman at War (2018), Περιπέτεια, Κωμωδία, Σκηνοθεσία: Benedikt Erlingsson

101’ Ισλανδία, Γαλλία, Ουκρανία

Γλώσσα: Ισλανδικά, Ισπανικά, Αγγλικά, Ουκρανικά | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada

Η 40χρονη Χάλα κηρύττει πόλεμο σε μια τοπική βιομηχανία αλουμινίου, για να εμποδίσει την περιβαλλοντική καταστροφή. Ρισκάρει τα πάντα για να προστατέψει τα ορεινά μέρη της Ισλανδίας, αλλά η κατάσταση ανατρέπεται όταν δέχεται την απρόσμενη άφιξη ενός ορφανού στη ζωή της.

21 Αυγούστου

Rumble: The Indians Who Rocked the World (2017), Ντοκιμαντέρ, Σκηνοθεσία: Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana

103’ ΗΠΑ

Γλώσσα: Αγγλικά | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Το ντοκιμαντέρ εξετάζει το ρόλο των Ινδιάνων στη σύγχρονη μουσική ιστορία και πως συνέβαλαν στη μουσική σκηνή με τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε.

28 Αυγούστου

Shoplifters (2018), Δραματική, Σκηνοθεσία: Hirokazu Koreeda

121’ Ιαπωνία

Γλώσσα: Ιαπωνικά | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Lily Franky, Sakura Andô, Kirin Kiki

Μια οικογένεια που επιβιώνει με εποχικές δουλειές και μικροκλοπές καταστημάτων στο Τόκιο αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός μικρού κοριτσιού. Η σύλληψη του μεγαλύτερου τους γιου θα φέρει στην επιφάνεια κρυμμένα μυστικά που θα διασαλεύσουν τις σχέσεις τους.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΦΕΛΙΝΙ

4 Σεπτεμβρίου

8 ½ (1963), Δραματική

138’ Ιταλία

Γλώσσα: Ιταλικά | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Claudia Cardinale

Ένας διάσημος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Guido, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη καμπή της καριέρας του. Ετοιμάζει μια νέα ταινία, από την οποία είναι πια πολύ δύσκολο να απεμπλακεί, μια και ο παραγωγός έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις. Ο ίδιος όμως, ως δημιουργός βρίσκεται σε μία φάση, όπου έχει χάσει κάθε έμπνευση γι’ αυτή την ταινία.

11 Σεπτεμβρίου

La Dolce Vita (1960), Κωμωδία, Δραματική

174’ Ιταλία | Italy

Γλώσσα: Ιταλικά | Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée

Ο Μαρτσέλο είναι ένας πλέιμποϊ δημοσιογράφος που αναζητεί την θέση του στον κόσμο. Περνάει τον καιρό του ανάμεσα σε πλούσιους και διάσημους, πάντα με το νου στην εφήμερη διασκέδαση, τα πάρτι και το σεξ. Όταν μια διάσημη στάρλετ έρχεται στην Ρώμη, αυτός κάνει τα πάντα για να την συναντήσει.

+ Θερινό σινεμά κάθε Τετάρτη στις 20:30 στον Κήπο του Μουσείου Πιερίδη, Λάρνακα. Γενική Είσοδος: €5 /€3 (μέλη). Πληροφορίες www.larnakacinema.com | www.facebook.com/larnakacinema