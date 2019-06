6ο Ετήσιο Φεστιβάλ για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα

Για 6η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται φέτος το Ετήσιο Φεστιβάλ για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα στην πλατεία Φανερωμένης στο κέντρο της Λευκωσίας, την Παρασκευή 14 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ.

Το φεστιβάλ που έχει γίνει πια θεσμός στέλνει για άλλη μια χρονιά μηνύματα αποδοχής και αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και αιτητών ασύλου στην Κύπρο.

Το πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει μουσική και χορό, ενώ στον χώρο του φεστιβάλ θα υπάρχουν παραδοσιακά εδέσματα από όλο τον κόσμο και ενημερωτικά περίπτερα οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα μεταναστών και προσφύγων.

Με ζωντανό ραδιοφωνικό live link από το Ράδιο Πρώτο 99.3, η Κριστιάνα Γεωργίου και ο Χρίστος Μιχάλαρος θα προαναγγείλουν το φεστιβάλ από τις 16:00 μέχρι τις 18:00.Το φεστιβάλ συνδιοργανώνουν και φέτος η Εκστρατεία «Aware» και το Cyprus Refugee Council και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο.

Το φεστιβάλ εντάσσεται στo πλαίσιο της παγκύπριας εκστρατείας Aware για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους πρόσφυγες, τους αιτητές ασύλου και τους μετανάστες, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Συμμετέχουν: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, Hope For Children, Center of Social Innovation, Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Προσφύγων, SOS Children’s Village, Ερυθρός Σταυρός Κύπρου, ΚΙΣΑ, Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου, Refugee Support Cener, The Oasis Project, miHub, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Cardet, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Κύπρου, Cyprus Stop Trafficking, Synthesis-Center for Research and Education και Sistema Cyprus.

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 22875561-3 / e-mail: info@cyprusaware.eu