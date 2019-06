Always be killing it, Ali Wong

Τα δυο stand up shows της Ali Wong που προηγήθηκαν του Always Be My Maybe, Baby Cobra (2016) και Hard Knock Wife (2018) –διαθέσιμα στο Netflix– δεν αφήνουν αμφιβολίες για το τι είδους κωμικός είναι η Wong: έξυπνη, ταλαντούχα, θρασεία και απίστευτα αστεία. Και στα δυο παρουσιάστηκε 7 μηνών έγκυος και με το διεισδυτικό της βλέμμα και τον καυστικό και αθυρόστομο λόγο της είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Μίλησε για τις σχέσεις, το σεξ, την εγκυμοσύνη, τη μητρότητα, τον γάμο, τη δουλειά, την ανισότητα κ.λπ. Όπως κάνει συχνά η καλή κωμωδία, έτσι και η κωμωδία της Αli Wong καταρρίπτει κοινωνικούς μύθους ξεσκεπάζοντας την αλήθεια κάτω από τα αφηγήματα που διαιωνίζουμε σχετικά με τις κοινωνικές μας συμπεριφορές. Πέρα από το stand-up, η Wong παρουσιάστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Inside Amy Schumer και το American Housewife, ενώ εργάστηκε και ως σεναριογράφος για τη σειρά Fresh Off the Boat. Χαρίζει επίσης τη φωνή της στο Tuca & Bertie (Netflix). Και έτσι, αναμενόμενα, το Always Be My Maybe, που κυκλοφόρησε την περασμένη βδομάδα –γραμμένο από την ίδια, τον Randall Park και τον Michael Golamco και σκηνοθετημένο από τη Nahnatchka Khan, στο οποίο πρωταγωνιστούν η ίδια με τον Randall Park, την πολυαγαπημένη μου Michelle Buteau και τον Keanu Reeves– είναι αστείο, έξυπνο και απολαυστικό.

Η ιστορία είναι textbook ρομαντική κομεντί. Δυο χαρακτήρες γνωρίζονται, απομακρύνονται και μέσα από διάφορες δοκιμασίες ανακαλύπτουν –ή τολμούν να παραδεχτούν– ότι είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Η μικρή, μοναχική Sasha (Ali Wong) περνά πολλές ώρες μονάχη, μια που οι γονείς της –Bιετναμέζοι μετανάστες– δουλεύουν συνεχώς. Όμως οι γείτονές της –η οικογένεια του Marcus (Randall Park)– τη φροντίζουν με χαρά και γενναιοδωρία, εντάσσοντάς την στο ζεστό και φιλόξενο σπιτικό τους. Η Sasha μεγαλώνει ουσιαστικά μαζί με τον Marcus και την οικογένειά του, συζητώντας, τρώγοντας και μαθαίνοντας τα μυστικά της κορεάτικης κουζίνας από τη γλυκιά μητέρα του Marcus, Judy. Όλα δείχνουν ότι οι δυο τους ταιριάζουν γάντι, αλλά όταν προσπαθούν να πάρουν τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο (ετοιμαστείτε για την πιο κωμική και cringey μετασυνουσιακή σκηνή που έχετε δει ποτέ) όλα πάνε λάθος και οι δυο τους απομακρύνονται. Χρόνια μετά, όταν ξανασυναντιούνται, η Sasha είναι πια μια διάσημη σεφ ενώ ο Marcus, κολλημένος στο παρελθόν, φοβάται να κυνηγήσει τα όνειρά του. Πολλά εμπόδια παρουσιάζονται ανάμεσά τους: άλλες σχέσεις, διαφορετικοί χαρακτήρες και τρόποι ζωής, διαφορετικά όνειρα. Αυτή τη φορά όμως έχουν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να ορίσουν εκ νέου τη σχέση τους.

Το Always Be My Maybe σημειώνει Χ σε όλα τα σωστά κουτάκια του rom-comness, αλλά προσφέρει μέσα από την ξεχωριστή του προοπτική και ένα κοινωνικό-πολιτισμικό σχόλιο. Είναι μια πρόκληση προς τους συνήθεις κινηματογραφικούς ορισμούς των ρόλων μεταξύ των φύλων, ενώ μας αφηγείται, με έναν μη επιτηδευμένο τρόπο, μια ιστορία της δεύτερης γενιάς Ασιατών μεταναστών στις ΗΠΑ. Μετά από την τεράστια επιτυχία του Crazy Rich Asians (2018), το Always Be My Maybe αναδεικνύει μια γενιά ταλαντούχων Ασιαμερικανών καλλιτεχνών που έχουν πολλά να μας πουν για όλα τα αγαπημένα μας θέματα (τον έρωτα, τις σχέσεις, τις φιλίες, τις φιλοδοξίες) μέσα από το δικό τους, ξεχωριστό, βιωματικό φίλτρο.

Δείτε το Always Be My Baby στο Netflix.