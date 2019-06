Ανοιξαν οι αιτήσεις για το «Τερψιχόρη 2020»

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες δέχονται αιτήσεις για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Δημιουργίας και Έρευνας στον Τομέα του Σύγχρονου Χορού «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2020».

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη χορογράφων και ομάδων χορού για νέες παραγωγές και έρευνα.

Οι ΠΥ δέχονται την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 στις 14:00. Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

+ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα ειδικά έντυπα υποβολής αίτησης από την ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies, Σύνδεσμος «Προγράμματα») ή από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Ιφιγενείας 27, Στρόβολος).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Στιγμιότυπο από το έργο Have Nothing To Say, σε χορογραφία της Μιλένα Ugren Koulas, που επιλέχθηκε για το πρόγραμμα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2019