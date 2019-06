Εργαστήρι υποκριτικής «Η γυναίκα στην κωμωδία»

Το Θέατρο Ειδεκανού φιλοξενεί την Έλενα Μαυρίδου για ένα εντατικό εργαστήρι υποκριτικής στη Λευκωσία με τίτλο “Η γυναίκα στην κωμωδία”. Η Έλενα Μαυρίδου (Βραβείο Μελίνα Μερκούρη 2008) είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και ιδρυτικό μέλος της θεατρικής ομάδας Χώρος.

To εργαστήρι θα είναι τετραήμερο (1-4 Ιουλίου), συνολικής διάρκειας 20 ωρών, και θα πραγματοποιηθεί στο Πρακτορείο (Νικηταρά 19, Αγ. Ομολογητές).

Περιγραφή

Ποια η θέση της γυναίκας στην κωμωδία; Πώς μπορούν να ξεπηδήσουν περσόνες πέρα από τους καθορισμένους ρόλους της; Πώς ενδυναμώνεται ο υποστηρικτικός ρόλος που είχε παραδοσιακά η γυναίκα στην κωμωδία; Παράλυτοι και ανήμποροι κλόουν οι χαρακτήρες του

Μπέκετ στο Γκοντό, προσφέρουν το έδαφος για έρευνα και βαθύτερη κατανόηση της κωμωδίας.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε γυναίκες αλλά και σε άντρες που θα τους ενδιέφερε να εξερευνήσουν το ρόλο της γυναίκας στην κωμωδία (επαγγελματίες ηθοποιούς, performers, σε σπουδάστες δραματικών σχολών, θεατρολόγους αλλά και σε άτομα με προηγούμενη εμπειρία στο χώρο των παραστατικών τεχνών).

Απώτερος στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν εκείνα τα εργαλεία που θα αναδείξουν τις κωμικές τους ποιότητες και θα τους ωθήσει να εξερευνήσουν με αυτοπεποίθηση ένα κομμάτι του θεάτρου, την κωμωδία, όπου παραδοσιακά επικρατεί ο ανδρικός λόγος. Ο τρόπος εργασίας της ομάδας Χώρος βασίζεται στη σωματικότητα, στους αυτοσχεδιασμούς με αντικείμενα και στις μάσκες χαρακτήρα (full face). Με αφορμή την εναρκτήρια σκηνή από το “Περιμένοντας τον Γκοντό” του Μπέκετ το εργαστήρι θα αναζητήσει τρόπους μεταμόρφωσης του γυναικείου σώματος επί σκηνής.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια (π.χ. φόρμα και αθλητικά) ώστε να μπορούν να κινούνται άνετα στο χώρο και το πάτωμα.

Mέρες Εργαστηρίου: Δευτέρα 1/7-Πέμπτη 4/7

Ώρες: 17:00-22:00

Συμμετοχή: 100 ευρώ/ 80 για φοιτητές

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εργαστήρι είναι σχεδιασμένο για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Για σκοπούς καλύτερης διοργάνωσης παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2019.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ηλεκτρονικά:

eidekanou@gmail.com ή με μήνυμα στη σελίδα της ομάδας Ειδεκανού, Θέατρο Ειδεκανού

Τηλεφωνικά:

99849598, 96670490

Το εργαστήρι θα οπτικογραφείται κατά διαστήματα, δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό αρχείο διαθέσιμο για μελλοντική χρήση από όποιον φορέα, άτομο ή ομάδα ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Απόφοιτη του Κ.Θ.Β.Ε. Aπό το 2002 είναι ιδρυτικό μέλος του ¨Χώρος¨ (Εταιρεία θεάτρου). Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό θέατρο, το Κ.Θ.Β.Ε, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ελληνικό Φεστιβάλ Αθηνών κ.α

Θέατρο

Βάτραχοι (Frogs) , Αντιγόνη ( Adigoni) Golfο 2.3 beta, Golfo director΄s cut, Απόκοπος , ( Apokopos ) Λιωμένο Βούτυρο ( Melter Butter) , Recycle , Erofili synopsis, Τέλος (The end), Greek freak κ.α.

Με παραστάσεις έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ: Sibiu Festival (Romania), Tampere International Theatre Festival-(Finland), Dialog festival- Wroslaw (Poland), International Street Artist Festival-Szczecin- (Pοland), Heidelbergerstuckemarkt-Heidelberg (Germany), Blagoevgrad Festival- (Bulgaria), Ελληνικό Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου κ.α

Κινηματογράφος

-Μονή σειρά μαργαριτάρια- Βασίλη Κεχαγιά -Ν-orasis ΕΤ-1 (2005)

-Ultimate Substance’ London at Lisson Gallery as part of the group show, The Magic of the State directed by Kirschner and David Panos (2012)

-Μedea Melea- Χρήστος Καράμπελας (festival corner-festival de cannes 2014)

-Όχθες- Πάνος Καρκανεβάτος ( 2015)

-Black box-Ανθή Τσιρούκη (festival corner-festival de cannes 2018)

-Ράγες- Ελίνα Φέσσα (2017)

-EDEN- Dominik Moll- Lupa Film & Atlantique & Port au Prince- Arte (2019)

-Identity Πάνος Παππάς και Δέσποινα Χαραλάμπους (2019) κ.α

Σκηνοθεσία

Περιμένοντας τον Γκοντό, Σάμιουελ Μπέκετ (θέατρο Χώρος) 2018

Διακρίσεις

-Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας «Μελίνα Μερκούρη» 2008,

-Βραβείο ερμηνείας «Κάρολου Κουν» 2008 – Ένωση κριτικών θεάτρου και Μουσικής,

-Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για ελληνική ταινία μικρού μήκους Ράγες της Ελίνας Φέσσα (2017)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ “ΧΩΡΟΣ”

Η εταιρία θεάτρου “Χώρος” ιδρύθηκε το 2003 στην Θεσσαλονίκη. Η κύρια προσπάθειά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα θέατρο βασισμένο σε περιθωριοποιημένα στοιχεία της θεατρικής ιστορίας, όπως οι πρακτικές που χρησιμοποίησαν τα μπουλούκια στην ελληνική περιφέρεια κατά τον 20ό αιώνα για να επιβιώσουν σε ένα μάλλον εχθρικό περιβάλλον προς τις τέχνες. Η ιστορία τους δεν είναι γνωστή και έχει αποσιωπηθεί ως μια βρώμικη ιστορία στην κυρίαρχη ελληνική ιστορία του θεάτρου. Οι κυρίως αυτοδίδακτοι ηθοποιοί βασίζουν την τεχνική τους στον αυτοσχεδιασμό και την επαφή με το κοινό. Ένα μπουλούκι αυτού του είδους είναι ο βασικός πρωταγωνιστής στην εμβληματική ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου “Ο Θίασος” (1975).

Εμπνευσμένοι από τα μπουλούκια του θεάτρου και με την πεποίθηση ότι έχουν εξελιχθεί ελάχιστα στο πέρασμα του χρόνου, ταξίδεψαμε σε όλη την Ελλάδα και φτάσαμε σε απομακρυσμένα χωριά και πόλεις. Οι παραγωγές του θεάτρου έχουν εμφανιστεί σε διάφορες εκδοχές σε όλη την ελληνική περιφέρεια, σε παραμεθόριες περιοχές, σε αστικά κέντρα, σε διεθνή φεστιβάλ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Την ομάδα μας αποτελούν οι Έλενα Μαυρίδου, Σίμος Κακάλας και Δήμητρα Κούζα.

Συμμετοχές σε Φεστιβάλ Θεάτρου

Φεστιβάλ Sibiu Ρουμανία

Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Τάμπερε , Φινλανδία

Φεστιβάλ Διαλόγου – Wroslaw, Πολωνία

Διεθνές Φεστιβάλ Καλλιτεχνών Δρόμου-Szczecin, Πολωνία

Heidelbergerstuckemarkt – Χαϊδελβέργη, Γερμανία

Φεστιβάλ Blagoevgrad, Βουλγαρία

Ελληνικό Φεστιβάλ Αθηνών

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, Δράμα

Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Λευκωσίας, Κύπρος

Συνεργασίες

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων, Εθνικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Εθνικό Θέατρο.

Βραβεία

Ελληνική Ένωση Κριτικών 2007 για την διοργάνωση του μεσαιωνικού ποιήματος “Αποκόπoυ”

Παραγωγές

Golfo (2004-2013), Impro κωμωδίες (2006), Ο Απόκοπος μεσαιωνικό ποίημα (2006-2010), Λιωμένο Βούτυρο, Ανακατεργασμένο Βούτυρο (2008-2010), Ανακύκλωση (2009), Erofili Étude 1,2,3 (2010-2012), Étude Επίδαυρος Syssemon (2013), Τέλος (2013),Orestes (προπαραγωγή 2014), Ανεμοδαρμένα Ύψη (2017), Περιμένοντας τον Γκοντό (2018)