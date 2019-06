Faneromeni19: Σηκώνει αυλαία στις 27 Ιουνίου

Η αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου ετοιμάζεται και φέτος να φιλοξενήσει το Φεστιβάλ Τεχνών Faneromeni19, που έγινε θεσμός στην πολιτιστική ατζέντα του κυπριακού καλοκαιριού.

Κύπριοι και διεθνείς καλλιτέχνες, μόνοι ή σε συνεργασίες, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου μέσα από ένα πρόγραμμα με πρωτότυπες παραστάσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ιστορική μουσική διαδρομή, ένα βράδυ γεμάτο urban dance και κωμωδία, νύχτες όπου η τεχνολογία συναντά τη μουσική, το θέατρο γίνεται ένα με το παιχνίδι, αυστριακά έγχορδα ενώνουν δυνάμεις με έναν Κύπριο πιανίστα, και ένας αγγλικός μύθος παίρνει ζωή μέσα από το θέατρο. Νέοι αλλά και καταξιωμένοι καλλιτέχνες συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα του Faneromeni19 δίνοντας ζωή στην παλιά Λευκωσία, τα βράδια του καλοκαιριού.

To φεστιβάλ ξεκινά στις 27 Ιουνίου με την οπτικοακουστική παράσταση του Παντελή Διαμαντίδη Go back to hiding in the shadows και θα ολοκληρωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου μνε μια περφόρμανς από την Thread Ensemble των Άντριας Νικοδήμου, Rachel Panitch και Abigale Reisman.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

• Πέμπτη, 27 Ιουνίου: Οπτικοακουστική περφόρμανς Go back to hiding in the shadows από τον Παντελή Διαμαντίδη και Aeryon από τον Mathieu Le Sourd: Ένα συνονθύλευμα ανθρωπίνων μορφών, φυσικών οργάνων και ηχογραφήσεων παίρνουν μορφή ως εικόνες και βίντεο.

• Πέμπτη, 4 Ιουλίου: Κλασική Ορχήστρα, Music String Quartet / “Summer Serenade” σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας με τους Luka Kusztrich, Lara Kusztrich, Clara Schwaiger, Benedikt Sinko και Νικόλα Κωνσταντίνου: Μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης συναντούν τον Κύπριο πιανίστα Νικόλα Κωνσταντίνου σε μια βραδιά μουσικής δωματίου. Η «Θερινή Σερενάτα» θα περιλαμβάνει συνθέσεις των Ludwig van Beethoven, Ernst Krenek, Hugo Wolf και Franz Schubert.

• Πέμπτη, 11 Ιουλίου: Σινεμά / Sing (2016) σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου: Σε μια πόλη όπου κατοικούν ανθρωπόμορφα ζώα, ο ιδιοκτήτης ενός θεάτρου προσπαθεί να σώσει την περιουσία του. Στην προσπάθειά του δημιουργεί ένα διαγωνισμό τραγουδιού ο οποίος θα αλλάξει ριζικά τις ζωές των συμμετεχόντων.

• Πέμπτη, 18 Ιουλίου: Σινεμά / Johnny English Strikes Again (2018) σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου: Όταν η ταυτότητα όλων των ενεργών μυστικών πρακτόρων της Βρετανίας αποκαλύπτεται μετά από μια επίθεση στο διαδίκτυο, ο Johnny English επιστρέφει με σκοπό να βρει τον χάκερ.

• Πέμπτη, 25 Ιουλίου: Θέατρο – Μουσική – Χορός / «πατρίdes(h)» από την Ομάδα Λουμπάγκο (Μικαέλλα Θεοδουλίδου, Τζούλη Γρηγορίου, Εύα Καλομοίρη, Βασίλης Χαραλάμπους και Γιώργος Κυριάκου): Μια δράση με θέμα την αποδοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, εμπνευσμένη από το παραμύθι “The Green Children” των Kevin Crossley-Holland και Alan Marks, που είναι βασισμένο σε ένα αγγλικό μύθο του 12ου αιώνα.

• Πέμπτη, 1η Αυγούστου: Σινεμά / Mamma Mia! Here We Go Again (2018) σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου: Πέντε χρόνια μετά από όλα όσα συνέβησαν στο Mamma Mia! (2008), η Sophie ετοιμάζει να επαναλειτουργήσει το ξενοδοχείο της μητέρας της, «Bella Donna», ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα το παρελθόν της.

• Πέμπτη, 29 Αυγούστου: Σινεμά / Mary Poppins Returns (2018) σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου: Δεκαετίες μετά την πρώτη της επίσκεψη, η μυστηριώδης, ιπτάμενη νταντά επιστρέφει για να βοηθήσει την οικογένεια Banks και τα παιδιά του Michael καθώς βρίσκονται σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους.

• Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου: Μουσική τζαζ / «Ο Λόγος της τζαζ» από την Jazzologia (18-μελής τζαζ ορχήστρα): Η 18-μελής ορχήστρα Jazzologia θα κάνει την πρεμιέρα της παράστασης «Ο Λόγος της τζαζ» στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Πρόκειται για μια παράσταση – ιστορική αναδρομή στην τζαζ του 20ού αιώνα. Την παράσταση θα συνθέσουν κλασικά, λάτιν και μοντέρνα σπανιότερα κομμάτια και διασκευές κυπριακών παραδοσιακών τραγουδιών.

• Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου: Comedy, Urban Dance, Varieté / “Urban Styles” σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γερμανίας από τους Funky Monkeys (θα συνοδεύονται από την κυπριακή μπάντα Drumble Beats): Η καλλιτεχνική ομάδα Funky Monkeys καταφτάνει από το Βερολίνο για μια διαδραστική παράσταση γεμάτη εκπλήξεις που συνδυάζει χορό, ακροβατικά και κωμωδία. Την ομάδα θα συνοδεύει η κυπριακή μπάντα Drumble Beats.

• Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου: Interdisciplinary performance / “Win – Win Situation” από την Thread Ensemble (Άντρια Νικοδήμου, Rachel Panitch και Abigale Reisman): Μια συναυλία με τη μορφή παιχνιδιού εξερευνά τον ρόλο των παιχνιδιών και των κανόνων στην καθημερινή μας ζωή. Το κοινό θα συμμετάσχει ενεργά στις διάφορες δραστηριότητες και τους αυτοσχεδιασμούς.

+ Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου [Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία] στις 21:00. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 22128157

Τα βράδια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ «Faneromeni19», τα μουσεία του Πολιτιστικού και η έκθεση «1940: Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος και Ελλάδα» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Tράπεζας Κύπρου θα είναι ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα.