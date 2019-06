For Your Playlist #4: Τα καινούργια τραγούδια που πρέπει να ακούσετε

Yugen Blakrok – Morbid Abakus

Ο πρώτος δίσκος της ταλαντούχας Νοτιοαφρικανής ράπερ Yugen Blakrok, με τίτλο Return of the Astro-Goth, κυκλοφόρησε το 2013. Πέρυσι το όνομά της ξεπέρασε τα όρια της Νότιας Αφρικής όπου ήταν εδραιωμένη ως underground καλλιτέχνιδα, χάρη στη συμμετοχή της, μαζί με τον Vince Staples, στο κομμάτι Opps, που συμπεριλαμβάνεται στον εξαιρετικό δίσκο Black Panther OST, τον οποίο επιμελήθηκε ο Kedrick Lamar. Τον περασμένο Φεβρουάριο κυκλοφόρησε το δεύτερό της άλμπουμ, Anima Mysterium. Παρακολουθήστε την να ερμηνεύει ένα από τα τραγούδια του νέου αυτού δίσκου, το «Morbid Abakus», στο Colors Show. Το κομμάτι (και ο δίσκος γενικότερα) θα σας μπάσει στον κόσμο της ελληνικής και της σκανδιναβικής μυθολογίας, του μυστικισμού και του εσωτερισμού, της μαγείας και του ονείρου.

Flying Lotus feat. Anderson .Paak – More

Ο καινούργιος και έκτος δίσκος του Flying Lotus, Flamagra, παρουσιάζει συνεργασίες με πολλούς διακεκριμένους καλλιτέχνες, όπως, μεταξύ άλλων με τον David Lynch, τη Solange και την Tierra Whack. To «More» σε συνεργασία με τον Anderson Paak είναι ένα από τα δυνατότερα κομμάτια του δίσκου. To sci-fi video, τοποθετημένο σε ένα δυστοπικό, διαστημικό και ερημικό τοπίο, φέρει την υπογραφή του γνωστού Ιάπωνα σκηνοθέτη Shinichiro Watanabe. Είναι η ιστορία μιας τρομακτικής και οδυνηρής μετάλλαξης. Μια ιστορία για τις παγίδες και τους καρπούς του Εγώ, με έναν στίχο που χρησιμεύει και για mantra: “There’s gotta be more to life than myself”.

Georgia Anne Muldrow – When the Fonk Radiates

Η Georgia Anne Muldrow είναι μια Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα από το Λος Άντζελες. Στα 36 της χρόνια έχει πολλά για τα οποία να είναι περήφανη, συμπεριλαμβανομένων των 16 της δίσκων, ο πρώτος εκ των οποίων κυκλοφόρησε το 2006. To ορχηστρικό «When the Fonk Radiates» είναι το 3ο single από τον επόμενό της δίσκο, VWETO II (ως συνέχεια, υποθέτουμε, του παλαιότερού της δίσκου, VWETO, του 2011). Στα Ki-Kongo, vweto σημαίνει «βαρύτητα». Απολαύστε τον τρόπο με τον οποίο η Muldrow φέρνει μαζί funk, hip hop και jazz σε ένα κομμάτι που παρ’ όλη τη βαρύτητά του, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να χρησιμεύσει για να καθαρίσει τον αέρα μετά από μια διαμάχη ή για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας καινούργιας μέρας.

DAM – Jasadik Hom

«Γράφουμε για τις ζωές μας, καταγράφουμε τις ζωές μας και το να είσαι Παλαιστίνια/ος σημαίνει λίγο πολύ πως ό,τι και να κάνεις είναι πολιτικό». Είναι οι λέξεις της Maysa Daw, μέλους του παλαιστινιακού hip hop συγκροτήματος DAM, μαζί με τους Tamer και Suhell Nafar και Mahmoud Jreri. Το “DAM” είναι ακρωνύμιο της φράσης Da Arabic MC, ενώ σημαίνει «αιωνιότητα» στα αραβικά και «αίμα» στα εβραϊκά. Οι DAM ιδρύθηκαν το 1999. Ήταν ένα από τα πρώτα παλαιστινιακά hip hop σχήματα, και 20 χρόνια μετά εξακολουθούν να αντιστέκονται και να δημιουργούν μέσω της hip hop, αντιμετωπίζοντας μέσα από το κατοχικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η εθνική και η έμφυλη καταπίεση. Το Jasadik-Hom, που μεταφράζεται ως «Το σώμα σου» παρουσιάζει την τομή μεταξύ των δύο, όπως βιώνεται από μια Παλαιστίνια. Είναι ένα single από τον επόμενό τους δίσκο, «Ben Haana Wa Maana» που θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουνίου.