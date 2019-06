Νέο ντοκιμαντέρ του Σκορτσέζε για τον Ντίλαν

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Μπομπ Ντίλαν που φέρει την υπογραφή του Μάρτιν Σκορσέζε, θα προβληθεί στις 12 Ιουνίου από το Netflix. Το ντοκιμαντέρ που φέρει τον τίτλο Rolling Thunder Revue : A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, επικεντρώνεται στη θρυλική περιοδεία Rolling Thunder Revue που έκανε ο Αμερικανός τραγουδιστής στη Βόρεια Αμερική μαζί με άλλους μουσικούς όπως την Τζόαν Μπαέζ και την Τζόνι Μίτσελ, στα μέσα της δεκαετίας του 70.

Περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από την περιοδεία καθώς και νέες συνεντεύξεις με τον Ντίλαν αλλά και κάποιους από τους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με τους κριτικούς του κινηματογράφου, ο Σκορσέζε φαίνεται να θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας.

Είναι γνωστό ότι ο Ντίλαν είναι το μουσικό είδωλο του Σκορσέζε καθώς το 1976, ο Αμερικανός σκηνοθέτης γύρισε το ντοκιμαντέρ The Last Walz, με θέμα την αποχαιρετιστήρια συναυλία του καναδικού συγκροτήματος The Band, το οποίο από το 1965 ως το 1974 «άνοιγε» τις συναυλίες του Ντιλαν. Αυτή η ταινία θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη συναυλία που έχει ποτέ κινηματογραφηθεί. Το 2005, γύρισε το ντοκιμαντέρ No Direction Home, στο οποίο καταγράφει την άνοδο του Ντίλαν και περιλαμβάνει συνεντεύξεις, αποσπάσματα από συναυλίες και αρχειακό υλικό.