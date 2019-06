Νίκολας Κέιτζ: Κλακέτα στις 24 Ιουνίου

Σε ένα δεκαήμερο ξεκινούν στη χώρα μας τα γυρίσματα της ταινίας Jiu Jitsu, σε σκηνοθεσία του Ελληνοαμερικανού Δημήτρη Λογοθέτη. Η ταινία φέρνει στην Κύπρο μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ τόσο από τον χώρο του σινεμά αλλά και των πολεμικών τεχνών. Ανάμεσά τους, ως γνωστόν, ο Νίκολας Κέιτζ, ο διάσημος ηθοποιός ταινιών όπως Leaving Las Vegas, Wild at Heart, The Family Man και πολλών άλλων. Στην ταινία θα δούμε επίσης τον Αλέν Μούσι (Kickboxer: Retaliation, Kickboxer: Vengeance, X-Men: Apocalypse), τους Φρανκ Γκρίλο (Avengers: Endgame, Zero Dark Thirty), Μαρί Αυγεροπούλου (The 100) και Τζίμι Τζάα, από την Ταϊλάνδη, που θεωρείται συνεχιστής των Τζάκι Τσαν και Μπρους Λι.

Ο προϋπολογισμός της παραγωγής ανέρχεται στα 24,6 εκατομμύρια ευρώ και τα γυρίσματά της θα γίνουν στην Κρατική Έκθεση στη Λευκωσία και σε εξωτερικούς χώρους όπως το Κάβο Γκρέκο

Με Κύπριο συμπαραγωγό

Η Jiu Jitsu είναι η πρώτη ταινία που πήρε το πράσινο φως για να γυριστεί εκμεταλλευόμενη το Σχέδιο Κινήτρων για την Ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο και δη με τη μέθοδο της επιστροφής χρημάτων του 30% του προϋπολογισμού της.

Παραγωγοί της ταινίας είναι ο σκηνοθέτης Δημήτρης Λογοθέτης και ο Κύπριος Κρις Οικονομίδης, ιδρυτικό στέλεχος της LTV, ιδρυτής της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στην ιδέα της Κύπρου ως κινηματογραφικού προορισμού. Ο κ. Οικονομίδης είχε καταθέσει σχετική μελέτη το 2006 στον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσσο Παπαδόπουλο, μετά από αίτημα του ιδίου.

Πίστη στον οπτικοακουστικό τομέα

Μιλώντας στον «Π», ο Κρις Οικονομίδης ανέφερε ότι υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες ως προς την οργάνωση και τον συντονισμό της παραγωγής καθώς είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται το Σχέδιο Κινήτρων. Ο ίδιος, πάντως, πιστεύει στα πολλά οφέλη που απορρέουν από την ανάπτυξη του τομέα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, ενώ κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο η Κύπρος άργησε να μπει στην εν λόγω αγορά, ο κ. Οικονομίδης απάντησε ότι «το θέμα είναι πάντα τι προσφέρει η κάθε χώρα».

Περί τα 40 άτομα από την Κύπρο έχουν εργοδοτηθεί και θα συμμετέχουν στα γυρίσματα της ταινίας τόσο στο τεχνικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι

«Δεδομένου ότι δεν έχουμε υποδομές, θα παραμείνουμε λιγότερο ανταγωνιστικοί μέχρι να τις δημιουργήσουμε», ανέφερε ο κ. Οικονομίδης, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο δεν αφορά μόνο τα γυρίσματα ταινιών αλλά ενθαρρύνει και την επένδυση για τη δημιουργία υποδομών/στούντιο.

Ο κ. Οικονομίδης τόνισε τη δυνατότητα του τομέα να αναδιαμορφώσει την οικονομία μιας χώρας καθώς τα χρήματα που ξοδεύονται σε αυτόν είναι πάρα πολλά και διαχέονται σε πολλά επαγγέλματα: από εξειδικευμένους τεχνικούς του σινεμά μέχρι ξενοδόχους, εστιάτορες, πογιατζήδες, υδραυλικούς κ.λπ., κάνοντας λόγο για «οικονομικό πολλαπλασιαστή».

Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο, περί τα 40 άτομα από την Κύπρο έχουν εργοδοτηθεί και θα συμμετέχουν στα γυρίσματα της ταινίας τόσο στο τεχνικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι.