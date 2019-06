Σε αναζήτηση μιας πραγματικής εμπειρίας

Στην Κύπρο, ύστερα από μία εντυπωσιακή περιοδεία σε φεστιβάλ του εξωτερικού, φτάνει το έργο του Παντελή Διαμαντίδη με τίτλο Go Back to Hiding in the Shadows. Η παράσταση θα δοθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φανερωμένη 2019, του θεσμού του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, που έχει πια καθιερωθεί στο πολιτιστικό ημερολόγιο του κυπριακού καλοκαιριού. Είναι η πρώτη φορά που ο Κύπριος καλλιτέχνης ήχου και εικόνας θα παρουσιάσει το εν λόγω έργο στη χώρα του, ύστερα από μια σειρά παρουσιάσεων σε διεθνή φεστιβάλ ψηφιακής τέχνης και πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής, αρχής γενομένης από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, τον Ιανουάριο του 2018.

Την ίδια μέρα στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού της Τράπεζας Κύπρου θα παρουσιάσει το δικό του οπτικοακουστικό έργο, Aeryon, ο Γάλλος καλλιτέχνης Mathieu Le Sourd (MAOTIK).

Αυτή η συλλογή προσεγγίζει την ιδέα του ήχου και του να ανήκεις κάπου, διαπραγματεύεται την έννοια της πατρίδας, επεξεργάζεται αυτήν την υποκειμενική αντίληψη του χώρου/της χώρας»

Ήχοι πουλιών, εικόνες πετρωμάτων

Για τη δημιουργία του έργου συλλέχθηκαν φωνές ανθρώπων, πουλιών και εντόμων αλλά και φωτογραφίες από υφές πετρωμάτων από την οροσειρά του Τροόδους -αυτού του συμπλέγματος στο κέντρο της Κύπρου που δημιουργήθηκε πριν από 90 εκατομμύρια χρόνια στο βυθό της θάλασσας και αναδύθηκε για να αποτελέσει την πρώτη μορφή της Κύπρου. Ως πρώτη ύλη για την παρούσα δουλειά του Διαμαντίδη, οι εικόνες και οι ήχοι έτυχαν επεξεργασίας σε λογισμικό που ανέπτυξε ο ίδιος, με αποτέλεσμα το Go Back to Hiding in the Shadows, μια «σκηνογραφία εικόνων και επεξεργασμένου ηχητικού υλικού». Ένα έργο, ο τίτλος του οποίου «έχει να κάνει με την αναζήτηση ενός εσωστρεφούς τρόπου ζωής, με την αναζήτηση της πραγματικής εμπειρίας και όχι μιας φτωχής αναπαράστασής της», όπως εξηγεί ο Διαμαντίδης. «Αυτή η συλλογή προσεγγίζει την ιδέα του ήχου και του να ανήκεις κάπου, πραγματεύεται την έννοια της πατρίδας, επεξεργάζεται αυτήν την υποκειμενική αντίληψη του χώρου/της χώρας».

Από Ολλανδία μέχρι Αθήνα

Η οπτικοακουστική παράσταση Go Back to Hiding in the Shadows έχει ήδη παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ. Μετά την πρεμιέρα στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, παρουσιάστηκε στο Retune Festival στο Βερολίνο, στο Oddstream στο Άρνεμ της Ολλανδίας, στο Patchlab στην Κρακοβία, στο Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Αθήνας και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Ρώμης (MACRO).

Στο Sedition Art

Το έργο περιλαμβάνεται στο ομότιτλο άλμπουμ του Παντελή Διαμαντίδη που αποτελείται από μουσικές και οπτικοακουστικές συνθέσεις, digital stills και art prints, επιμελημένα από την πρωτοποριακή πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης Sedition Art. Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα ειδικά για έργα ψηφιακής τέχνης που προορίζονται για οθόνη. Η εν λόγω πλατφόρμα περιλαμβάνει έργα σε περιορισμένο αριθμό έκδοσης, καλλιτεχνών όπως ο Μπιλ Βιόλα, ο Βιμ Βέντερς, ο Ντάμιεν Χερστ.

Ποιος είναι

Ο Παντελής Διαμαντίδης (1978) είναι καλλιτέχνης ήχου και εικόνας που ζει και εργάζεται μεταξύ Κύπρου και Ολλανδίας. Στις μουσικές του παραγωγές και οπτικοακουστικές παραστάσεις χρησιμοποιεί αυτοσχέδια ψηφιακή τεχνολογία για να δημιουργήσει πολύπλοκα δυαδικά τοπία, όπου οι αναλυτικές ηχητικές συνθέσεις και οι ηλεκτρονικοί ρυθμοί ενισχύονται από διαδραστικά βίντεο προσφέροντας μια πραγματική εμπειρία εμβάθυνσης. Τα τελευταία χρόνια η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ ψηφιακής τέχνης και πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής σε Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ και ΗΑΕ.

Go back to hiding in the woods | Συντελεστές

Οπτικοακουστική σύνθεση: Παντελής Διαμαντίδης

Μάστερινγκ ήχου: Μάρκος Παπαγεωργίου

Παραγωγός οπτικοακουστικής παράστασης: Μάχτελτ Tζακς

+ Πέμπτη 27 Ιουνίου στις 20:00 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου.