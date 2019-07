Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στην παράσταση Wreck

Η Στέγη Χορού Λεμεσού θα συνεργαστεί με τον καλλιτέχνη Pietro Marullo (Aerowaves Twenty19) για την παρουσίαση μιας site-specific εκδοχής της παράστασης “WRECK-List of extinct species”. Το έργο θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος του Open House Festival στις 6 Οκτωβρίου 2019.

Ο χορογράφος αναζητά πέντε γυναίκες χορεύτριες και έναν άνδρα χορευτή με υψηλό τεχνικό επίπεδο, δεξιότητες στον αυτοσχεδιασμό και την ικανότητα να δουλεύουν ομαδικά. Η παράσταση θα περιέχει γυμνό.

Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα πρέπει να συμμετέχουν σε τετράημερο εργαστήρι και πρόβες με στόχο να πειραματιστούν και να εξοικειωθούν με τις τεχνικές απαιτήσεις αυτής της site-specific εκδοχής(σωματικές και χειρισμός σκηνικού αντικειμένου).

Πρόβες / Παράσταση:

30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2019: Εργαστήριο / Πρόβες

6 Οκτωβρίου 2019: Πρόβα και Παράσταση

Σχετικά με την παράσταση

Το WRECK είναι ένα τεράστιο αιωρούμενο γλυπτό που κινείται στο χώρο σαν κυνηγός. Η φαντασία μας περιπλανάται καθώς ρουφάει και ξεβράζει ανθρώπινα όντα. Είναι αυτό το γλυπτό ένας σύγχρονος Λεβιάθαν, ένα καθρέφτισμα της ίδιας της ανθρωπότητας ή η σκιά μιας επερχόμενης καταστροφής;

Ο Pietro Marullo είναι Ιταλός καλλιτέχνης με έδρα τις Βρυξέλλες. Το διεπιστημονικό του έργο ασχολείται με τη σύζευξη των εικαστικών και των παραστατικων τεχνών, τις εικαστικές εγκατάστασεις και τις νέες τεχνολογίες.

Ο Pietro σπούδασε σκηνοθεσία στο Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion των Βρυξελλών όπου αποφοίτησε το 2012. Από το 2010 έχει προσκληθεί ως νέος καλλιτέχνης σε διάφορα φεστιβάλ όπως η Biennale di Venezia, το Φεστιβάλ Avignon, το Findplus του Schaubhune του Βερολίνου, το Φεστιβάλ TransAmeriques του Μόντρεαλ και το Wildwuchs της Βασιλείας.

Το «ARANCE – avoid shooting blacks» ήταν η πρώτη του παραγωγή που αφορά στη σχέση της σύγχρονης δουλείας και της μετανάστευσης (Φεστιβάλ Emulation στο Théâtre de Liege 2015 και στο Théâtre Varia των Βρυξελλών τον Φεβρουάριο του 2016). Το 2017 παρουσίασε την παράσταση «WRECK-List of extinct species» στο Μουσείο MART του Rovereto (Ιταλία) για την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού OrienteOccidente. Το έργο συμπεριλήθηκε στην τελική επιλογή για το Βραβείο Arte Laguna 2018 της Βενετίας και το Danse Elargie 2018 του Παρισιού και παρουσιάστηκε για την έναρξη του Φεστιβάλ SIDance τον Οκτώβριο του 2018 στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Από το 2017, ο Pietro διδάσκει και μοιράζεται ιδέες για το “the metaphorical body and space” στη Lithuanian Academy of Music and Theatre στο Βίλνιους. Τον Ιανουάριο του 2019, ο Pietro παρουσίασε τη νέα του παραγωγή «ARIANE (eu)phonie» στο Théâtre Varia στις Βρυξέλλες: ένα ακουστικό τοπίο που προτείνει μέσα από τη θεματική του ένα σύγχρονο σημείο επαφής για τους πρόσφυγες.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι χορευτές θα πρέπει να στείλουν τις αιτήσεις τους στον Pietro Marullo στη διεύθυνση production@pietromarullo.com, με cc στο info@dancehouselemesos.com, να συμπεριλάβουν βιογραφικό σημείωμα, συνδέσμους σε βίντεο με παραστάσεις και σύντομο βίντεο (2 λεπτά) παρουσιάζοντας τον εαυτό σας (μπορεί οπτικογραφηθεί μέσω smartphone ).

Προθεσμία υποβολής αίτησης: Κυριακή 28 Ιουλίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες για τον χορογράφο εδώ

Φωτογραφία: WRECK @ YANA LOZEVA_SPRING FORWARD 2018