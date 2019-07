Οι ταινίες του 14oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού

Tο 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού ανακοίνωσε τις ταινίες που θα δούμε στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 1η μέχρι τις 8 Αυγούστου στο Ceronia Hall, στον Χαρουπόμυλο Λανίτη, στη Λεμεσό.

Στην 14η χρονιά διεξαγωγής του, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού διευρύνει τους κινηματογραφικούς του ορίζοντες και προβάλλει σε πρώτη παγκύπρια προβολή βραβευμένα διεθνή και εγχώρια ντοκιμαντέρ που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της φεστιβαλικής χρονιάς. Το Φεστιβάλ διατηρεί ως σταθερό του άξονα ένα πρόγραμμα προβολών που προτείνει νέες προσεγγίσεις σε κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά, και πολιτισμικά θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεται.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιάγκος Χατζηγιάννης αναφέρει: «Πρωταγωνιστικό ρόλο στο φετινό μας πρόγραμμα έχουν άνθρωποι της τέχνης που επηρέασαν την ιστορία της μουσικής, του θεάτρου, της αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας και του κινηματογράφου. Στο επίκεντρο του προγράμματος προβολών θα δούμε να αναδεικνύεται η σημαντικότητα της διαφάνειας στην ενημέρωση, το σύγχρονο πρόσωπο της δημοκρατίας, οι ραγδαίες εξελίξεις στο διεθνές πολιτικό σκηνικό, αλλά και οι σοβαρές κλιματολογικές αλλαγές που συντελούνται, ενώ όλα δείχνουν ότι οι κοινωνικές δομές και ο τρόπος ζωής του σύγχρονου ανθρώπου δε θα είναι ποτέ πια ίδια. Το φετινό πρόγραμμα ταινιών ολοκληρώνεται με την προβολή του ντοκιμαντέρ What is Democracy?, ένα ερώτημα που μας καλεί να δώσουμε σημασία στην πολιτική, αφού τόσο το προσωπικό βίωμα του καθενός όσο και το βίωμα του τόπου στον οποίο ζούμε είναι πάντα βαθιά πολιτικό».

Από την 1η μέχρι και τις 8 Αυγούστου 2019, οι λάτρεις του ντοκιμαντέρ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 20 κινηματογραφικές πρεμιέρες στη μεγάλη οθόνη.

Πρωταγωνιστές της τέχνης και του ασυμβίβαστου έρωτα

Το ντοκιμαντέρ Marianne and Leonard: Words of Love, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου Βρετανού σκηνοθέτη Nick Broomfield, φέρνει στο φως τρυφερές λεπτομέρειες από τον έρωτα του θρυλικού τραγουδοποιού Λέοναρντ Κοέν με τη μούσα του, που κέρδισε την αθανασία μέσα από τα τραγούδια «So Long Marianne» και «Bird on the Wire», και έγινε η πηγή έμπνευσης για τους βαθιά συναισθηματικούς στίχους που απηχούν μέχρι σήμερα. Στο Renzo Piano: The Architect of Light, ο θρυλικός Ισπανός σκηνοθέτης Carlos Saura ακολουθεί τον ιδιοφυή αρχιτέκτονα Renzo Piano ενώ ανοικοδομεί μια από τις πιο εμβληματικές αρχιτεκτονικές του δημιουργίες: τη γκαλερί Centro Botín στη Santander της Ισπανίας. Μαζί ενώνουν δυνάμεις και δημιουργούν μια ταινία για τη σχέση αρχιτεκτονικής και σινεμά, με φόντο ένα αρχιτεκτονικό θαύμα. Το Making Waves: The Art of Cinematic Sound της Midge Costin αποτελεί μια συγκλονιστική ματιά στον τρόπο με τον οποίο ο ήχος χρησιμοποιείται στη σκηνοθετική δημιουργία, και εξυμνεί την τέχνη του σχεδιασμού ήχου για τον κινηματογράφο και τους αθέατους δημιουργούς της. Στο φετινό πρόγραμμα θα δούμε επίσης την πιο πρόσφατη ταινία της γνωστής Βρετανίδας ντοκιμαντερίστριας Kim Longinotto, Shooting the Mafia, με πρωταγωνίστρια μια από τις σημαντικότερες φωτογράφους της Ιταλίας: τη Letizia Battaglia, από τη Σικελία. Ξεκινώντας μία διά βίου μάχη με τη Mαφία όταν τόλμησε για πρώτη φορά να αποτυπώσει στον φακό της ένα βάναυσα δολοφονημένο θύμα της, η Battaglia παίρνει την απόφαση να εκθέσει το βάρβαρο βασίλειο της «Cosa Nostra».

Ντοκιμαντέρ από Κύπρο και Ελλάδα

Το ντοκιμαντέρ Olympia του Κύπριου σκηνοθέτη Harry Mavromichalis, μιλά για τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία της διάσημης Ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού Ολυμπίας Δουκάκη. Με αφετηρία τα 80ά της γενέθλια και για τρία χρόνια, ο κινηματογραφικός φακός την ακολουθεί σε πρόβες, οικογενειακές στιγμές και προσωπικές περιδινήσεις, ώσπου τη συνοδεύει σε ένα ταξίδι επιστροφής στις ρίζες, στην Ελλάδα. Το The Ghost of Peter Sellers, σε παραγωγή του Κύπριου Paul Iacovou και σκηνοθεσία Peter Medak αναφέρεται στο χρονικό της αποτυχίας μιας κινηματογραφικής ταινίας του Χόλιγουντ, η οποία γυρίστηκε στην Κερύνεια το 1973 (Ghost in the Noonday Sun). Η παραγωγή κατέληξε σε χάος όταν ο μεγάλος αστέρας της εποχής Peter Sellers αποφάσισε να τη σαμποτάρει με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορήσει ποτέ. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τα βήματα του σκηνοθέτη Πίτερ Μέντακ, σε μια προσπάθεια να κατανοήσει τι ακριβώς πήγε λάθος, και να αντιμετωπίσει τις ενοχές που κουβαλά για πάνω από σαράντα χρόνια. Η Κύπρια δημιουργός ντοκιμαντέρ Έλενα Αλωνεύτη παρουσιάζει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ το πιο πρόσφατο ντοκιμαντέρ της με τίτλο Empousa: Youth and Alcohol. 320,000 νέοι, παγκόσμια, χάνουν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με το αλκοόλ. Ενώ η παγκοσμιοποίηση βρίσκει την Κύπρο σε χειμερία νάρκη, τέσσερεις έφηβοι μοιράζονται μέσα από δικά τους πλάνα στιγμές από τη νυχτερινή τους ζωή και συζητούν την έννοια του αλκοόλ ως μετάβαση στην ενηλικίωση.

H Eλληνίδα σκηνοθέτης Μαριάννα Οικονόμου παρουσιάζει την ταινία Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες, με χιούμορ και πρωτοτυπία, και πρωταγωνιστές δύο ξαδέλφια και πέντε γυναίκες ενός θεσσαλικού χωριού που αναμετριούνται με την παγκόσμια αγορά, με όπλο μια ντομάτα.

Τα πολλά πρόσωπα της σύγχρονης δημοκρατίας

Το πρόσωπο του κόσμου φαίνεται να έχει αλλάξει για τα καλά. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε και που ασκούμε τη δημοκρατία δε θα είναι ποτέ πια ο ίδιος. Το ντοκιμαντέρ What Is Democracy? της Astra Taylor συνδέει το παρελθόν με το παρόν, το συναίσθημα με τη λογική, το προσωπικό με το πολιτικό, για να προκαλέσει και να εμπνεύσει. Εάν θέλουμε να ζούμε σε καθεστώς δημοκρατίας, πρέπει πρωτίστως να αναρωτηθούμε τι ακριβώς σημαίνει η λέξη αυτή. Στην ταινία του Hans Pool, Bellingcat – Truth in a Post-Truth World, το δίκτυο διερευνητικής δημοσιογραφίας Bellingcat εξετάζει συγκεκαλυμμένες υποθέσεις με στόχο να ρίξει φως στην αλήθεια, μέσα από τον αγώνα για δημοσιογραφική ακεραιότητα, στην εποχή των fake news.

Το 1961, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Νταγκ Χάμαρσκελντ βρίσκει τραγικό θάνατο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε αεροπορικό δυστύχημα. Μισό αιώνα μετά, το θέμα έρχεται ξανά στην επικαιρότητα στο ντοκιμαντέρ Cold Case Hammarskjöld, όταν ο ανατρεπτικός ντοκιμαντερίστας Mads Brügger διερευνά το περιστατικό οδηγώντας τον θεατή στο σκοτεινό μονοπάτι της αλήθειας. Οι τιμές ακινήτων εκτοξεύονται στα ύψη σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο με τα εισοδήματα. Το ντοκιμαντέρ Push του Fredrik Gertten αποκαλύπτει ένα νέο είδος απρόσωπου ιδιοκτήτη, τις ολοένα και πιο ακατάλληλες προς κατοίκηση πόλεις μας, καθώς και μία κρίση που κλιμακώνεται και μας επηρεάζει όλους.

Μερικά δισεκατομμύρια τόνοι γης μετακινούνται ετησίως από τον Άνθρωπο – με φτυάρια, εκσκαφείς ή δυναμίτες. Στην ταινία Earth, o σκηνοθέτης, Nikolaus Geyrhalter, παρατηρεί ανθρώπους σε ορυχεία, λατομεία και μεγάλα εργοτάξια, σε έναν διαρκή αγώνα οικειοποίησης του πλανήτη.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Στο Kabul, City in the Wind, ο σκηνοθέτης Aboozar Amini σκιαγραφεί την Καμπούλ μέσα από τις καθημερινές ζωές δύο παιδιών και ενός οδηγού λεωφορείου, με φόντο μια πόλη που έχει καταστραφεί από πολιτικές και θρησκευτικές έριδες και εξουσίες.

Όταν οι Ταλιμπάν επικηρύσσουν τον Αφγανό σκηνοθέτη Hassan Fazili, ο ίδιος αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με τη σύζυγο και τις δύο μικρές του κόρες. Σκιαγραφώντας την αβεβαιότητα του ταξιδιού τους, ο Fazili δείχνει, από πρώτο χέρι, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες που αναζητούν άσυλο, καθώς και την αγάπη μιας οικογένειας που καταζητείται, στο συγκινητικό ντοκιμαντέρ Midnight Traveler.

#Female Pleasure της Barbara Miller: Όταν η γυναικεία σεξουαλικότητα προσκρούει στη θρησκεία, τις παραδόσεις και τον φόβο, πέντε γυναίκες από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη εξομολογούνται χωρίς ταμπού ιστορίες που μιλούν για την απόλαυση, την πατριαρχία και την σεξουαλική ισότητα των δύο φύλων.

Αναζητώντας τον εαυτό

Στο The Men’s Room των Petter Sommer και Jo Vemud Svendsen γνωρίζουμε μία παρέα εύθυμων μεσήλικων ανδρών που συναντώνται μία φορά την εβδομάδα για μπύρες και για να κάνουν πρόβες σε μια ασυνήθιστη ανδρική χορωδία. Η φιλία τους φαντάζει ιδανική μέχρι που μια μέρα αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι τίποτα δε διαρκεί για πάντα.

Το Three Identical Strangers του Tim Wardle είναι η καθηλωτική ιστορία τριών αντρών που ανακαλύπτουν τυχαία, στην ηλικία των 19 ετών, ότι είναι μονοζυγωτικά τρίδυμα που χωρίστηκαν στη γέννα. Στο Jawline, σε σκηνοθεσία Liza Mandelup, ο 16άχρονος Austyn Tester, ένας ανερχόμενος αστέρας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κτίζει το δίκτυό του πάνω στην υπεραισιοδοξία του και τον εφηβικό πόθο των κοριτσιών, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από το αδιέξοδο της ζωής του στο αγροτικό Τεννεσί.

Σε ειδική προβολή θα δούμε το ντοκιμαντέρ Letters to Max του Eric Baudelaire, στο οποίο ο σκηνοθέτης ξεκινά μία σειρά συγγραφής επιστολών, αποστέλλοντας 74 επιστολές σε 74 μέρες. Πρόκειται για ένα σενάριο που προορίζεται για τον αφηγητή μιας ταινίας στην οποία ο Maxim Gvinjia, πρώην Υπουργός Εξωτερικών του μη αναγνωρισμένου κράτους της Αμπχαζίας, αποκτά τη φωνή του αφηγητή. Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το The Island Club ενώ στον χώρο του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί και έκθεση του καλλιτέχνη.

+ Το πρόγραμμα προβολών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.filmfestival.com.cy.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού διοργανώνεται από την Brave New Culture και στηρίζεται και χρηματοδοτείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το Φεστιβάλ στηρίζει το Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη.

1-8 Αυγούστου 2019 στον Χαρουπόμυλο Λανίτη, Λεμεσός [περιοχή Κάστρου].

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 99517910, e-mail: lemesosdocs@gmail.com, www.filmfestival.com.cy, instagram @lemesosdocfest, και στο Facebook | Lemesos International Documentary Festival.