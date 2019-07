Σηκώνει αυλαία το 18ο Animafest Cyprus

Στο χωριό Σαλαμιού χτυπά από σήμερα η καρδιά της τέχνης των κινουμένων σχεδίων. Εκεί φιλοξενείται από σήμερα και μέχρι το Σάββατο 27 Ιουλίου το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Υπαίθρου Κύπρου ή, εν συντομία, Animafest Cyprus.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ γραφίστας Γιώργος Τσαγγάρης έχει επιλέξει ταινίες πρόσφατης παραγωγής από όλον τον κόσμο, ο μεγάλος όγκος των οποίων θα προβληθεί στον Νεοφυτίδειο Θερινό Κνηματογράφο της Σαλαμιού (σήμερα, αύριο και το Σάββατο). Οι προβολές ταινιών για παιδιά (το πρωί του Σαββάτου 27 Ιουλίου) θα γίνουν στο Περιβαλλοντικό Κέντρο της Σαλαμιού.

Το φεστιβάλ επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη Σαλαμιού και στον Νεοφυτίδειο Θερινό Κινηματογράφο

Με δύο εκθέσεις

Στο φεστιβάλ πραγματοποιούνται δύο εκθέσεις, εκ των οποίων η μία, της Λιου Γι, είναι αποτέλεσμα του νεοσύστατου Προγράμματος Φιλοξενίας (residency) του Animafest.

Για πρώτη φορά φέτος το φεστιβάλ πραγματοποιεί ένα residency στο οποίο συμμετέχει η καλλιτέχνης Λιου Γι. Στο έργο της παρομοιάζει την Κύπρο με ένα νούφαρο στη Μεσόγειο, μια ασφαλή περιοχή περιτριγυρισμένη από πιθανές εστίες συγκρούσεων.

Επιπλέον, στο φεστιβάλ θα δούμε μια έκθεση-αφιέρωμα στον διακεκριμένο καλλιτέχνη των κόμικ Μαξ Άντερσον, ο οποίος φιλοτέχνησε και τη φετινή αφίσα της διοργάνωσης.

Οι προβολές

Οι προβολές του φεστιβάλ ξεκινούν κάθε μέρα στις 20:30 με εξαίρεση το Σάββατο 27 Ιουλίου, οπότε οι μικροί επισκέπτες του φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ταινίες από τις 11 το πρωί. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν, επίσης, ξεναγήσεις στις εκθέσεις των Άντερσον και Γι από τους ίδιους τους καλλιτέχνες (στις 6 το απόγευμα). Στις 20:15 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα προβολών με ένα αφιέρωμα σε βίντεο τραγουδιών του «Τεμπέλη Δράκου».

Σήμερα 25 Ιουλίου και αύριο 26 Ιουλίου θα δούμε ταινίες διεθνούς και κυπριακής παραγωγής (συνολικά εννέα από την Κύπρο). Επιπλέον, το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια περφόρμανς των Pierre Hebert και Andrea Martignoni στις 22:00 και το ντοκιμαντέρ Everything is Different, Nothing Has Changed για τον καλλιτέχνη Rosto στις 23:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Πέμπτη 25 Ιουλίου: Νεοφυτίδειος Θερινός Κινηματογράφος

20:30 – 21:30 Ταινίες στο Διεθνές Διαγωνιστικό I

Mobilis in mobili, Kristina Frank, 2019, Sweden / 05:04

Duo, Tania Sharavarava, Czech Republic, Belarus / 05:40

Facing it, Sam Gainsborough, 2018, UK / 07:32

Don’t Know What, Thomas Renoldner, 2019, Austria / 08:07

One of Many, Petra Zlonoga, 2018, Croatia / 05:32

Circuit, Delia Hess, 2018, Switzerland / 8:40

TapirTape, Benedikt Hummel, 2018, Germany / 08:30

Rhizoma, Santiago Pérez Rodríguez, 2018, Belgium / 03:00

A strange Trial, Marcel Barelli, 2018, Switzerland / 09:58

21:45 – 22:15 Ταινίες στο Κυπριακό Διαγωνιστικό

A.B… Antony Petrou, 2018, Cyprus / 04:50

Dragon Recipes, Maria Pavlou, 2019, Cyprus / 07:12

Keep on Dancing, Christiana Ioannou, 2018, Cyprus / 03:11

Can You Eat Plastic?, Christiana Constantinou, 2019, Cyprus / 03:24

Insomnia, Natasa Panayiotou, 2019, Cyprus / 01:13

Sadako’s Wish, Hara Kyprianou, 2019, Cyprus / 02:55

Keep the Planet Alive, Andreas Georgallis, Nicolas Michael, Vasilia Panagi, Ivi Psaroudes, Andreana Chrstodoulou, Cyprus, 2019 / 01:00

Awaken, Stalo Varnava, 2019, Cyprus / 01:13

Red Rosebush, Elenitsa Georgiou, Constantinos Tterlikkas, 2019, Cyprus / 06:28

22:20 – 23:30 Ταινίες στο Διεθνές Διαγωνιστικό II

Roughhouse, Jonathan Hodgson, 2018, UK / 15:35

Solar Walk, Réka Bucsi, Danish, 2018 / 20,53

Lonely monster goes out, Ivan Maximov, 2019, Russia / 07:30

Night Walks, Lizete Upite, 2018, Latvia / 04:50

Egg, Martina Scarpelli, 2018, Denmark, France / 12:07

Ceva, Paul Muresan, 2018, Romania / 08:46

Παρασκευή 26 Ιουλίου: Νεοφυτίδειος Θερινός Κινηματογράφος

20:30 – 21:50 Ταινίες στο Διεθνές Διαγωνιστικό IΙΙ

Love Me, Fear Me, Veronica Solomon, 2018, Germany / 06:07

A Slower speed of light, Stuart Pound, 2018, UK / 5:55

Han Lu (A Fly in the Restaurant) Xi Chen & Xu An, China, 2017 / 06:20

Selfies, Claudius Gentinetta, 2018, Switzerland / 03:40

Poetika Anima, Kriss Sagan, 2018, Slovakia / 05:14

Subconscious Notes, Susann Arnold, 2018, Germany / 03:37

Turbine, Alex Boya, 2018, Canada / 08:23

Heatwave, Fokion Xenos, 2019, Greece / UK / 07:14

Sister, Siqi Song, 2018, China / 08:02

Five minutes to sea, Natalia Mirzoyan, 2018, Russia / 07:07

When The Silence Comes, Liang-Hsin Huang, 2018, Taiwan & United Kingdom / 03:29

Under the Canopy, Bastien Dupriez, 2019, France / 06:38

This is pig meat, Peter Millard, 2019, UK / ……

Imbued Life, Ivana Bosnjak, Thomas Johnson, 2019, Croatia / 12:15

Destined to be dead, Francesco Rosso, Kalev Tamm, 2018, Estonia / 10:50

22:00 – 22:45 Scratch Performance – Pierre Hebert & Andrea Martignoni

23:00 – 00:00 Μεταθανάτιο αφιέρωμα στο Rosto

Σάββατο 27 Ιουλίου

Περιβαλλοντικό Κέντρο Σαλαμιού

11:00 – 13:00 Προβολή παιδικών ταινιών

LaGria, Σαλαμιού

10:00 – 13:00 Πρόγευμα: Γνωρίστε τους σκηνοθέτες

Κristina Saganova (Slovakia)

Francesco Rosso (Estonia)

Christiana Constantinou (Cyprus)

Su Arnold (Germany)

Maria Pavlou ( Cyprus)

Fokion Ksenos (Greece)

Thomas Johnson (Croatia)

Hara Kyprianou (Cyprus)

Christiana Ioannou Cyprus)

Stuart Pound (UK)

Alex Boya (Canada)

Constantinos Terlikkas (Cyprus)

Εκθέσεις

18:00 – 20:00 Ξενάγηση στις εκθέσεις από τους καλλιτέχνες Max Andersson και Liu Yi

Νεοφυτίδειος Θερινός Κινηματογράφος

20:15 – 20:30 “Ο Τεμπέλης Δράκος”, αφιέρωμα: Το ελεφαντάκι / Ο παγωτατζής / Ο κόκορας

20:40 – 21:20 Tαινίες στο Διεθνές Διαγωνιστικό ΙV

Ride, Paul Bush, 2018, UK, Portugal / 05:42

I ‘m Ok Elisabeth Hobbs, 2018, UK / 06:04

Ballerina, Steven Subotnick, 2018, USA / 04:30

Happy Ending, EunJu Ara Choi, 2018, UK / 04:45

Per tutta la vita, Roberto Catani, 2018, Italy, France / 05:19

Winter in the Rainforest, Anu Laura Tuttelberg, 2019, Estonia, Mexico, Lithuania / 08:36

Embraced, Justine Vuylsteker, 2018, France / 05:27

Suggestion of least resistance, Uri & Michelle Kranot, 2019, Denmark, Austria, 05:25

Flight of Monochrome Feathers, Arash Akhgari, 2019, Canada / 04:15

Uncle Thomas, Accounting for the Days, Regina Pessoa, 2019,

Portugal, Canada, France / 13:00

21:30 – 22:10 Τελετή Λήξης και Βραβεύσεις

22:30 Προβολή Βραβεβμένων Ταινιών

23:00 Πάρτυ λήξης

Εισιτήρια προς 5 ευρώ/μέρα και 10 ευρώ/τριήμερο.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Heatwave, του Φωκίωνα Ξένου, Ελλάδα 2019