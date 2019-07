Summer 2019, ομαδική έκθεση στην γκαλερί The Edit

Με μια ομαδική έκθεση ολοκληρώνει το εικαστικό πρόγραμμα της περιόδου 2018-2019 η The Edit Gallery, στη Λεμεσό.

Η έκθεση περιλαμβάνει ένα εκλεκτικό μείγμα από τους Κύπριους και ξένους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάζεται ενώ παρουσιάζονται και έργα νέων συνεργατών.

Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 9 Ιουλίου και στόχος της είναι η προβολή της σύγχρονης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, η προώθηση των ξένων καλλιτεχνών στην κυπριακή αγορά τέχνης αλλά και η προώθηση των νέων Κυπρίων καλλιτεχνών.

Στην ομαδική έκθεση Summer. 2019 συμμετέχουν οι Alec Cumming (UK), Alejandra Atarés (ES), Αντρέας Μ. Γεωργίου (CY), Αθηνά Φρεναρίτου (CY), Ελένη Φύλα (CY), Φίκος (GR), Φίλιππος Θεοδωρίδης (GR), John Paul Fauves (CR), Νίκος Γυφτάκης (GR), Ράνια Μπέλου (GR), Spok Brillor (ES), Στέλλα Καπεζάνου (GR) και Vanessa Prager (US).

After stealing the apples, 2019, Στέλλα Καπεζάνου

Sunset Palms, 2018, Alec Cumming

The Village of Amputees [Sierra Leone], Fikos

+ Summer. 2019: Εγκαίνια στις 9 Ιουλίου και μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2019 στην The Edit Gallery [Αγίας Ζώνης 1 και Νικολάου 23, Πεντάδρομος, Λεμεσός]