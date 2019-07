Τι παίζει αυτό το Σαββατοκυρίακο – 26/27 Ιουλίου

Η ατζέντα του Σαββατοκυρίακου είναι φορτωμένη από πολλά φεστιβάλ με δωρεάν είσοδο, με θεατρικές παραστάσεις σε χωριά, με ταινίες στα θερινά σινεμά, με τρεις συνεχιζόμενες εκθέσεις και με τον Μπαλάφα, έτοιμο να διαταράξει την προσωπική μας ησυχία. Ας ρίξουμε μία ματιά στην πιο κάτω λίστα.

ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

«Flying Away» Διαγωνισμός Ζωγραφικής Βαρελιών

Το Flying Away Art & Music Festival διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής βαρελιών με τη στήριξη της PELETICO Group of Companies Cyprus. Tα βλέπεις κάθε χρόνο στο φεστιβάλ και σκέφτεσαι ότι θα ήταν ωραίο αν τα ζωγράφιζες; Πήγαινε και εσύ να βάλεις τη δική σου πινελιά σε ένα από τα 100 βαρέλια που θα χρησιμοποιηθούν στον συναυλιακό χώρο κατά το τριήμερο του Flying Away Art & Music Festival στις 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου στο Γήπεδο του Ορφέα.

Πότε: 28 Ιουλίου (Κυριακή)

Πού: Γήπεδο Ορφέα, Λευκωσία

Ώρα: 4:00 – 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: 7008 7171 / MORE INFO

16ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού

Το φεστιβάλ χορού της Νέας Κίνησης ολοκληρώνεται στη Λεμεσό με τρεις παραστάσεις: η Σουζάνα Φιαλά θα παρουσιάσει την μετακινούμενη περφόρμανς Space Invaders κατά μήκος του Μόλου με εκκίνηση από το Θεατράκι Cafe στις 18:00, η Άντρια Μιχαηλίδου θα παρουσιάσει τη χορογραφική δουλειά Transfigurations στην πλατεία του Παλιού Λιμανιού στις 19:00 και η Ρούλα Κλεοβούλου με το Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε θα δείξουν το Exspectans στην πλατεία του ΤΕΠΑΚ στις 21:00.

Πότε: 27 Ιουλίου (Σάββατο)

Πού: Μόλος Λεμεσού [λεπτομέρειες στην περιγραφή]

Ώρα: Έναρξη πρώτης παράστασης στις 18:00, δεύτερης στις 19:00, τρίτης στις 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: Facebook Page

Loud Music Festival 2019

Το 6o Loud Music Festival 2019 ολοκληρώνεται την Κυριακή. Το Σαββατοκυρίακο ρυθμό στην μουσική θα δώσουν οι Costas Savvides, Andy Pervinca, SURPRISE, ACT, A Chris,DJ El Gato,Andy Von Emmanouel, ASMO Brothers και την Κυριακή Panza, Manic Maik, VJ TONY STEEL, Kanaris Panayiotis, Dinos Ashiotis, Dinos Georgiou.



Πότε: 27-28 Ιουλίου (Σαββατοκυρίακο)

Πού: Ποταμός Γερμασόγειας, Λεμεσός

Ώρα: 17:00 – 00:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: facebook event

Beer Phelstival

Το «Beer Phelstival» επιστρέφει στο Πελένδρι για 4η συνεχόμενη χρονιά. Τρεις μέρες γεμάτες μπύρα, ροκ μουσική, έντεχνα και λαϊκά τραγούδια, djs και συνοδευτικά εδέσματα.

Πότε: 27-28 Ιουλίου (Σαββατοκυρίακο)

Πού: Πελένδρι, Λεμεσός

Ώρα: Σάββατο 17:00 – 00:00 / Kυριακή 15:00 – 00:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: 2593497

Ταξιδεύουμε με το ακορντεόν

Οι μουσικοί Κλεοπάτρα Χαραλάμπους, Άγγελος Δούκας και Βασίλης Βασιλείου, μάς παρουσιάζουν το Εργαστήρι “Γνωρίζοντας το Ακορντεόν”, όπου θα δώσουν την ευκαιρία σε παιδιά και ενήλικες να έρθουν σε επαφή με το όργανο και να μάθουν βασικά χαρακτηριστικά του οργάνου και τρόπους παιξίματός του. Θα υπάρχει και μια μικρή έκθεση, όπου μπορεί κανείς να δει και να περιεργαστεί το όργανο ενώ θα δώσουν και μια συναυλία κατά την οποία το ακορντεόν θα έχει την τιμητική του. Π

Πότε: 27 Ιουλίου (Σάββατο)

Πού: Ψημολόφου – Κεντρική Πλατεία

Ώρα: 20:00-20:45 (Εργαστήρι), 20:45-21:30 (Συναυλία), Ψημολόφου – Κεντρική Πλατεία

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: Facebook Page

Δημήτρης Μπάσης

Ο Δημήτρης Μπάσης έρχεται στην Κύπρο με την ορχήστρα του για μια μοναδική συναυλία στην αυλή του Γυμνάσιου Πεδουλά.

Πότε: 27 Ιουλίου (Σάββατο)

Πού: Γυμνάσιο Πεδουλά

Ώρα: 20:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: Webpage

ΘΕΑΤΡΟ

Ιφιγένεια η εν Αυλίδι του Ευριπίδη

Ο Γιάννης Καλαβριανός σκηνοθετεί την καλοκαιρινή παραγωγή του Κ.Θ.Β.Ε., Ιφιγένεια η εν Αυλίδι του Ευριπίδη, σε νέα μετάφραση Παντελή Μπουκάλα και με την Ανθή Ευστρατιάδου που τιμήθηκε με το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για το 2016, να ερμηνεύει το ρόλο της Ιφιγένειας.



Πότε: 27 Ιουλίου (Σάββατο)

Πού: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 12 ευρώ / 6 ευρώ

Πληροφορίες: 70002414

Γκόλφω Forever

Πότε: 28 Ιουλίου (Κυριακή)

Πού: Flea Theatre, Δήμος Μέσας Γειτονιάς

Ώρα: 21:00 – 22:30

Είσοδος: 12 ευρώ / 6 ευρώ

Πληροφορίες: 25877827

«Παντρολογήματα» από τους Περι-Οδεύοντες

Με την κωμωδία του Νικολάι Γκόγκολ «Παντρολογήματα», οι Περι-Οδεύοντες επιστρέφουν στη θεατρική ζωή και πραγματοποιούν παραστάσεις σε Πάφο και Λεμεσό. Το έργο σκηνοθετεί ο Μηνάς Τίγκιλης.

Πότε: 28 Ιουλίου (Κυριακή)

Πού: Θέατρο Ένα Λεμεσού

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 12 ευρώ

Θεατρική Παράσταση : «Όλες είναι ύποπτες»

Η θεατρική ομάδα ενηλίκων Amaranto Play Acting παρουσιάζει σε τρεις μόνο παραστάσεις τη θεατρική παράσταση: Όλες είναι ύποπτες. Ένα έργο που συγκεντρώνει όλα τα είδη του θεάτρου. Αστυνομικό, θρίλερ, ψυχολογικό δράμα, σουρεαλιστική κωμωδία, μαύρη κωμωδία.



Πότε: 27 -28 Ιουλίου (Σαββατοκυρίακο)

Πού: Θέατρο Διόνυσος, Λευκωσία

Ώρα: 20:15

Πληροφορίες: 22 255858

«Οι Μαννοί»

Μια ιστορία σαν το παραμύθιν, που εγίνην πριν κάμποσα, γρόνια. κατά το 1890, στο χωρκόν «Εξίκκιν», της έβδομης επαρχίας της Κύπρου, της «Αναπαλωτούσας». Στην Χώραν, ένας νέος δάσκαλος πά’ στα τριάντα, ο Λέων Μελέτιος, ο Σοφός, δκιαβάζει στην εφημερίδαν ότι στο χωρκόν «Εξίκκιν» της επαρχίας «Αναπαλωτούσας» κάποιος γιατρός με το όνομαν Στερατζ̆ιώτης ζητά δάσκαλον για την κόρην του.

Πότε: 27Ιουλίου (Σάββατο)

Πού: Πισσούρι Αμφιθέατρο

Ώρα: 20:30 – 23:30

Πληροφορίες: Facebook Page

ΜΟΥΣΙΚΗ

Beach on the Rocks με τον Λεωνίδα Μπαλάφα

Ένα ολοήμερο καλοκαιρινό Φεστιβάλ έρχεται να διαταράξει την προσωπική σας ησυχία με πρωταγωνιστή τον γνωστό Έλληνα τραγουδιστή και μουσικοσυνθέτη Λεωνίδα ΜΠΑΛΑΦΑ και Βασίλη Ράλλη.



Πότε: 27 Ιουλίου (Σάββατο)

Πού: Παραλία Μακένζυ, Λάρνακα

Ώρα: 16:00 – 2:00

Είσοδος: 12 ευρώ / 6 ευρώ

Πληροφορίες: 99787553

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Δεν Είμαι ο Νέγρος σου (I Am Not Your Negro)

Ιστορική καταγραφή των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ μέσω των εμπειριών του πολιτικού διανοητή Τζέιμς Μπόλντουιν.



Πότε: 28 Ιουλίου (Κυριακή)

Πού: Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, Λευκωσία

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 5 ευρώ

Πληροφορίες: 22348203 – 22349085

Tο Τελ Αβιβ Φλέγεται (Tel Aviv on Fire)

Ένας φιλόδοξος νέος Παλαιστίνιος σεναριογράφος, που κάνει την πρακτική του στην παραγωγή της δημοφιλούς σαπουνόπερας “Το Τελ Αβίβ φλέγεται”, προσπαθεί να επωφεληθεί από την καθημερινή του επαφή με έναν Ισραηλινό φρουρό στα σημεία ελέγχου, για να δώσει ώθηση στην καριέρα του.



Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Πότε: 27 Ιουλίου (Σάββατο)

Πού: Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, Λευκωσία

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 5 ευρώ

Πληροφορίες: 22348203 – 22349085

Δεκαπενθήμερο Αφιέρωμα στον Κυπριακό Κινηματογράφο

Ο κινηματογράφος Πάνθεον, διοργανώνει ένα Δεκαπενθήμερο Αφιέρωμα στον Κυπριακό Κινηματογράφο. Σήμερα στην μεγάλη οθόνη του Πάνθεον θα προβληθεί το «Boy on the Bridge» του Πέτρου Χαραλάμπους. Σε ένα μικρό, ορεινό κυπριακό χωριό στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η ζωή δυο δωδεκάχρονων αγοριών είναι ήρεμη κι ανέμελη. Ο Σωκράτης περνά τις μέρες του κατασκευάζοντας αυτοσχέδια εκρηκτικά, παρέα με το φίλο και ξάδερφό του Μάρκο, κι εκεί που αποφασίζουν να κατασκευάσουν τη μεγαλύτερη κροτίδα στην ιστορία του χωριού.

Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Πότε: 27 Ιουλίου (Σάββατο)

Πού: Πάνθεον Σινεμά, Λευκωσία

Ώρα: 20:30

Είσοδος: 8 ευρώ / 6 ευρώ

Πληροφορίες: 22675787 / pantheon@cytanet.com.cy

Smuggling Hendrix

Ο 43χρονος Γιάννης, ένας ξοφλημένος μουσικός, του οποίου η ζωή δεν κυλά όπως ακριβώς την είχε φανταστεί. Η κοπέλα του τον έχει εγκαταλείψει ενώ οι «δανειστές» του, του έχουν γίνει στενός κορσές. Σχεδιάζει να φύγει το συντομότερο μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, Jimi. Ωστόσο, ο σκύλος το σκάει προς την τουρκοκρατούμενη πλευρά του νησιού και ο Γιάννης έχει να αντιμετωπίσει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει τη διέλευση ζώων στις ελεύθερες περιοχές. Μία ταινία του Μάριου Πιπερίδη.



Πότε: 28 Ιουλίου (Κυριακή)

Πού: Πάνθεον Σινεμά, Λευκωσία

Ώρα: 20:30

Είσοδος: 8 ευρώ / 6 ευρώ

Πληροφορίες: 22675787 / pantheon@cytanet.com.cy

Σήμερα προβάλλονται επίσης και τα ακόλουθα:

7ο Φεστιβάλ Θερινού κινηματογράφου στον Πρωταρά

Oι ταινίες που θα παίξουν αυτό το Σαββατοκυρίακο στο Θερινό Σινεμά Κινηματογράφου στον Πρωταρά είναι «Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ» το Σάββατο στις 20:00 μετά θα ακο22:00λουθήσει το «Avengers EndGame» στις και το «Men in Black Inernational» στις 21:00 την Κυριακή.

Δείτε τα τρέιλερ:

Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ: Ο κύριος Λινκ είναι ένα ελαφρώς αφελές αλλά πολύ έξυπνο και καλόψυχο θηρίο που αποτελεί και το τελευταίο δείγμα της πρωτόγονης καταγωγής του ανθρώπου. Με όλο και περισσότερα είδη να είναι υπό εξαφάνιση, ξεκινά μια τολμηρή αναζήτηση των μακρινών συγγενών του.

Avengers EndGame : Η οικογένεια του Κλιντ Μπάρτον(Hawkeye) γίνεται στάχτη μαζί με το υπόλοιπο 50% όλων των ειδών ζωής στο σύμπαν όταν ο Θάνος ενεργοποίησε το γάντι του στο τέλος του Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας.

Men in Black Inernational: Ο νεοσύλλεκτη πράκτορας M, θα συνεργαστεί με τον βετεράνο πράκτορα H, στην υπηρεσία του τμήματος με την επωνυμία Άνδρες με τα μαύρα, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν μια παγκόσμια εξωγήινη απειλή και όντα που παίρνουν τη μορφή οποιουδήποτε, ακόμα και πρακτόρων της υπηρεσίας. Το δίδυμο συνεργάζεται προσπαθώντας να σώσει την οργάνωση και τον κόσμο.

Πότε: 27 – 28 Ιουλίου (Σαββατοκυρίακο)

Πού: Πλατεια Λεύκολας, Πρωταράς

Ώρα: 20:00 πρώτη ταινία, 21:00 δεύτερη ταινία, 22:00 τρίτη ταινία

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: website

ΧΟΡΟΣ

Εντόπιον

Μια μαγευτική πανδαισία κλασικού και σύγχρονου χορού επιφυλάσσει στο κοινό το Γκαλά Χορού Κυπρίων Καλλιτεχνών «Εντόπιον», που θα παρουσιαστεί στη σκηνή του Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου Λεμεσού. Κορυφαίοι principals και σολίστ διάσημων μπαλέτων του εξωτερικού θα συνυπάρξουν επι σκηνής με διακεκριμένες Κύπριες χορεύτριες διεθνούς επιπέδου προσφέροντας ένα αριστουργηματικό χορευτικό υπερθέαμα άρτιας τεχνικής και συναισθηματικής δύναμης.

Πότε: 27 Ιουλίου (Σάββατο)

Πού: Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού

Ώρα: 21:00 – 22:00

Είσοδος: 20 ευρώ

Πληροφορίες: 25377277/ 99945133

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ceramic Waves

Η έκθεση Ceramic Waves αποτελεί μια πρόταση του εικαστικού και ιστορικού τέχνης Σάββα Χριστοδουλίδη. Συμμετέχουν με έργα τους οι Ελύσια Αθάνατου, Γιώργος Γεωργιάδης, Πανίκος Γεωργιάδης, Βάσος Δημητρίου, Νίνα Ιακώβου, Αυγουστίνος Κοντός, Μελίτα Κούτα, Γιώργος Κυπρής, Παναγιώτης Πασάντας, Ελευθερία Φιλή.

Πότε: 27- 28 Ιουλίου (Σαββατοκυρίακο) Πού: Almyra Hotel, Πάφος Ώρα: Ολοήμερη Πληροφορίες: almyra@thanoshotels.com / 26888700

Beautiful Days

Σε αυτή την έκθεση, η isnotgallery προτείνει καλλιτέχνες των οποίων έργα ή και ενότητες δουλειάς έχουν παρουσιαστεί ξανά στον χώρο. Στην έκθεση «Beautiful Days» παρουσιάζονται επιλεγμένα έργα τέχνης που έχουν λόγο και αξία στη σύγχρονη εικαστική σκηνή.

Πότε: 28 Ιουλίου 2019 (Κυριακή)

Πού: Is Not Gallery,Οδυσσέως 11 , Λευκωσία

Ώρα: 10:30-13:00 και 17:00-19:00

Πληροφορίες: 99569498/ 22343670