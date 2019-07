Τι παίζει σήμερα – Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Η σημερινή ατζέντα του Παραθύρου περιλαμβάνει δύο κινηματογραφικές ταινίες, πέντε θεατρικές παραστάσεις, ένα φεστιβάλ και έξι εκθέσεις. Ας ρίξουμε μια ματιά στην ακόλουθη λίστα.

ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ

Φεστιβάλ Οικόπολις 2019

Οι μπάντες The Hand Made Band, Head On και Stonus ρίχνουν την αυλαία του φετινού, δεύτερου Φεστιβάλ Οικόπολις 2019, που ξεκίνησε την Τετάρτη και ολοκληρώνεται σήμερα στην Αγορά του Παλιού Δημαρχείου. Στόχος του Φεστιβάλ είναι η διεκδίκηση της πόλης ως ένα κοινό, ως πεδίο αντίστασης στην κοινωνική και περιβαλλοντική επέλαση του νεοφιλελευθερισμού.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Δημοτική Αγορά Λευκωσίας

Ώρα: 19:00-00:00

Είσοδος: Eλεύθερη

Πληροφορίες: 22128157 / info@cultural.bankofcyprus.com

Rumba Attack

Οι Rumba Attack ανοίγουν το φετινό Cyprus Rialto World Music Festival με μια συναυλία στην Πλατεία Ηρώων, ανοιχτή στο κοινό. Πρόκειται για ένα μουσικό σχήμα από την Κύπρο που συνθέτει τη δική του πρωτότυπη ορχηστρική μουσική σε ύφος Flamenco-Rumba, και αποτελεί ένα πολύ ξεχωριστό μουσικό συνονθύλευμα με ακούσματα ροκ και μπόσα νόβα, αλλά και ήχους της Μέσης Ανατολής.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Πλατεία Ηρώων, Λεμεσός

Ώρα: 21:00

Είσοδος: Eλεύθερη

Πληροφορίες: 77777745

Ομαδική Έκθεση «Καλοκαίρι» στην Gallery 11

Τα εγκαίνια θα τελέσει η ηθοποιός και σεναριογράφος Χριστιάνα Αρτεμίου. Μουσική συνοδεία απο τον γνωστό μουσικό Λευτέρη Μοσχοβία.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Gallery 11, Art Shop, Λάρνακα

Ώρα: 20:00 – 22:00

Είσοδος: Eλεύθερη

Πληροφορίες: 24660123

First international Cyprus Poster Triennial

Η φιλοδοξία της τριετούς διοργάνωσης Κυπριακής Αφίσας (CPT) είναι να δημιουργήσει ένα συμβάν γραφικού σχεδιασμού στη Μεσόγειο σε ένα μέρος που, από τη μία πλευρά, μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και από την άλλη να φέρει σε επαφή τους σχεδιαστές από όλο τον κόσμο με μια ποικιλία από προοπτικές για να συναντήσετε και να γιορτάσετε τη θαυμάσια δύναμη της γραφικής αφίσας.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: NeMe, Λεμεσός

Ώρα: 17:30- 20:30

Είσοδος: Eλεύθερη

Πληροφορίες στη σελίδα του event στο facebook

ΘΕΑΤΡΟ

Αριστοφάνους Λυσιστράτη του Κώστα Μόντη

Η «κυπριακή Λυσιστράτη», μια παραγωγή-σταθμός στην πορεία του Θ.Ε.ΠΑ.Κ., ανεβαίνει ξανά για να δροσίσει τη ζεστή αυτή νύκτα του Ιουλίου με τη φρεσκάδα του αριστοφανικού χιούμορ και τη χυμώδη κυπριακή διάλεκτο, την οποία ο Κώστας Μόντης αναδεικνύει.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία

Ώρα: 20:30 – 22:30

Είσοδος: Eλεύθερη

Πληροφορίες: 22894531 – 22894532

Μια τρελή… τρελή σαραντάρα

Η Τζένη Πετρομιχάλη είναι μια χήρα που μόλις έκλεισε τα σαράντα αλλά όλοι της κοπανάνε ότι είναι σαράντα και… Ερωτεύεται έναν γοητευτικό αλλά φτωχό βιολιστή και έρχεται αντιμέτωπη με τα αδέρφια της, που θέλουν να την παντρέψουν με έναν ηλικιωμένο, πλούσιο πλην όμως κουφό εφοπλιστή.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Θέατρο Διόνυσος, Λευκωσία

Ώρα: 20:30

Είσοδος: 15 ευρώ/κανονικό, 12 ευρώ/μειωμένο, 10 ευρώ παιδικό

Πληροφορίες: 22818999 / info@theatrodionysos.com

Ικέτιδες

Δύο Εθνικά Θέατρα, ο ΘΟΚ και το Εθνικό Θέατρο, συνεργάζονται για το ανέβασμα μιας μεγάλης τραγωδίας. Οι «Ικέτιδες» του Ευριπίδη είναι ένα έργο πολιτικής χροιάς γραμμένο το 422 π.Χ. που έκανε πρεμιέρα στην Επίδαυρο και τώρα περιοδεύει στην Κύπρο. Σήμερα στη Λευκωσία.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 17 ευρώ / 8 ευρώ (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, πενταμελείς οικογένειες με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου, άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)

Πληροφορίες: 77772717

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η Σφαίρα Υπάρχει Μέσα Μου

Η ταινία του Πέτρου Χαραλάμπους «Η σφαίρα υπάρχει μέσα μου» πραγματεύεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο το ευαίσθητο θέμα των αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Σωτήρη Χατζηπαναγή, από τις Μάνδρες Αμμοχώστου.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 5 ευρώ

Πληροφορίες: 22348203 – 22349085

Γκλόρια (Gloria Bell)

Η Τζουλιάν Μουρ υποδύεται τη Γκλόρια, μία διαζευγμένη γυναίκα γύρω στα 60, μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, του Πίτερ ο οποίος πρόσφατα έγινε πατέρας και της Άννυ. H Γκλόρια δεν πτοείται καθόλου από την ηλικία της και δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στην ζωή.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Pantheon Art Cinema, Λευκωσία

Ώρα: 20:30

Είσοδος: 8 ευρώ / 6 ευρώ

Πληροφορίες: 22675787

Serial (Bad) Weddings

H γαλλική ταινία αποτελεί την μοναδική πρεμιέρα της εβδομάδας στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η Mαρί και ο Κλοντ Βερνέιγ είναι ένα παραδοσιακό ζευγάρι της μεσοαστικής γαλλικής κοινωνίας, που έχουν τέσσερις υπέροχες κόρες. Οι τρεις από αυτές έχουν παντρευτεί ξένους γαμπρούς. Όταν η τέταρτη, η Λορ, τους ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί τον Σαρλ, οι γονείς της είναι τρισευτυχισμένοι, καθώς ακούγεται να είναι ένας παραδοσιακός Γάλλος γαμπρός. Η Λορ όμως έχει παραλείψει μία σημαντική λεπτομέρεια…ο Σαρλ είναι από την Αφρική.

Προβολές σε όλα τα Kcineplex, για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σήμερα προβάλλονται και οι ταινίες:

ΧΟΡΟΣ

Υφαντόκοσμος

Πραγματικότητα και μυθοπλασία μπλέκονται σε μοτίβα που έχουν μόνο ένα κοινό – κρυμμένο μεταξύ τους ένα κέντημα το οποίο με την πάροδο του χρόνου θα δημιουργήσει ένα ολόκληρο κόσμο!

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού

Ώρα: 20:30

Είσοδος: 12 ευρώ

Πληροφορίες: 25377277

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Καλοκαιρινή Ομαδική Έκθεση στην Γκαλερί Γκλόρια

H Γκαλερί Γκλόρια διοργανώνει την καλοκαιρινή ομαδική έκθεση στην οποία συμμετέχουν με έργα τους οι: Γιώργος Γαβριήλ, Γιώργος Γεωργίου, Δώρος Ηρακλέους, Νίνα Ιακώβου, Ανδρέας Καλογήρου, Σταύρος Κίκας, Κλαύδιος, Γιώργος Ματσαγγίδης, Δημήτρης Μίχλης, Ελένη Νικοδήμου, Δέσποινα Νικολαΐδου, Γιάννα Νικολάου, Λευτέρης Ολύμπιος, Stefano Paci, Μυρώ Σκαπούλλη, Όλγα Σπανού, Σίλια Φιλίππου.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία

Ώρα: 18:00 – 20:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: 22762605

Things that go together του Μιχάλη Αναστασιάδη

Λίγες μέρες έχουν μείνει πριν την ολοκλήρωση της μεγάλης έκθεση «Things that go together» του Μιχάλη Αναστασιάδη, που αποτελεί μια αναδρομή στο δωδεκαετές έργο του Κύπριου ντιζάινερ μέχρι και σήμερα, από την επώνυμη μάρκα του μέχρι τις εκτενείς συνεργασίες του στούντιό του με καταξιωμένους κατασκευαστές. Μην τη χάσετε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας

Ώρα: 10:00-21:00

Πληροφορίες: 22797400 / info@nimac.org.cy

1940: Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος – Ελλάδα

Οι αθέατες πλευρές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου παρουσιάζονται σε μια έκθεση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο και αποτελεί ένα αφιέρωμα στη συμμετοχή Κύπρου και Ελλάδας στον αγώνα του ’40.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Πολιτιστικό Ιδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία

Ώρα: 10:00-19:00

Πληροφορίες: 22865854

Ο Πικάσσο στο Κυπριακό Μουσείο – Έργα σε Πηλό

Τo Τμήμα Αρχαιοτήτων πραγματοποιεί την έκθεση «Ο Πικάσσο στο Κυπριακό Μουσείο. Έργα σε Πηλό» με αυθεντικά έργα του διάσημου καλλιτέχνη σε αντιπαραβολή με κυπριακές αρχαιότητες.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία

Ώρα: 8.00 – 18.00

Είσοδος: Eλεύθερη

Πληροφορίες: 22865854

Λεόντιος Τουμπουρής: Relations reversed

Τελευταία μέρα για την έκθεση του Λεόντιου Τουμπουρή που παρουσιάζει μια εγκατάσταση την οποία ανέπτυξε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Micro Residency στο Edinburgh Sculpture Workshop, προσαρμοσμένη στο χώρο των Θκιό Ππαλιών.

Πότε: 12 Ιουλίου 2019

Πού: Θκιό Ππαλιές, Λευκωσία

Ώρα: 17:00 – 20:00

Είσοδος: Eλεύθερη

Πληροφορίες: info@thkioppalies.org / 99824520