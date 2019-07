Τι παίζει σήμερα – Σάββατο, 20 Ιουλίου

Η σημερινή ατζέντα του Παραθύρου περιλαμβάνει τρεις ταινίες, τρία φεστιβάλ, ένα χορό, δύο θεατρικές παραστάσεις και πέντε εκθέσεις. Ας ρίξουμε μια ματιά στην ακόλουθη λίστα. ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ

«In the making»

Η Μαρία Λοϊζίδου άνοιξε το εργαστήριο της και μοιράζεται μαζί μας την τεχνογνωσία της σε ό,τι αφορά θέματα υλικότητας και κατασκευής. Πότε: 20 Ιουλίου Ώρα: 10:00 – 14:00 Έίσοδος: Ελεύθερη Πληροφορίες: FACEBOOK PAGE / 22001508 7ο Φεστιβάλ Θερινού κινηματογράφου στον Πρωταρά Η σημερινή ταινία που θα προβληθεί στο Θερινό Φεστιβάλ είναι το «Dark Phoenix».

Πότε: 20 Ιουλίου Πού: Πλατεία Λεύκολλα, Πρωταράς Ώρα: «Dark Phoenix» 22:00 Είσοδος: Ελεύθερη Πληροφορίες: website

9ο Φεστιβάλ Μπύρας Πάφου

Τελευταία μέρα για το Φεστιβάλ Μπύρας της Πάφου (PBF) γιορτάζει την 9η χρονιά του το 2019, επιστρέφοντας στην πιο εκπληκτική τοποθεσία – στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της πόλης.

Πότε: 20 Ιουλίου

Πού: Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου

Ώρα: 18:00 – 00:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: Facebook page

ΜΟΥΣΙΚΗ

Beer Tasting Festival

Πότε: 20 Ιουλίου

Πού: The Blue Pine Bar & Restaurant Λάρνακα

Ώρα: 19:00 – 00:00

Είσοδος: 15 ευρώ

Πληροφορίες: 24646553 / bluepine@live.com

AFROBANANA

Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Afrobanana, σήμερα Σάββατο, 20 Ιουλίου, παίζουν οι Brandy Sour, Bombasoul, Gustav, Mr Fox, Plattenali.



Πότε: 20 Ιουλίου

Πού: Val’s Place, Γιαλιά, Επαρχία Πάφου

Ώρα: 11:00 – 1:00

Είσοδος: 5-ήμερο 35 ευρώ / Ελεύθερη είσοδος για παιδιά κάτω των 12 ετών.

Πληροφορίες: webpage

ΘΕΑΤΡΟ

Ικέτιδες

Δύο Εθνικά Θέατρα, ο ΘΟΚ και το Εθνικό Θέατρο, συνεργάζονται για το ανέβασμα της τραγωδίας «Οι Ικέτιδες» του Ευριπίδη, ένα έργο πολιτικής χροιάς γραμμένο το 422 π.Χ., αγγίζει το ευαίσθητο θέμα του σεβασμού στην ταφή των νεκρών.

Πότε: 20 Ιουλίου

Πού: Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Λάρνακας

Ώρα: 21:00

Είσοδος: €17 | €8 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, πενταμελείς οικογένειες με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου, άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)

Πληροφορίες: 77772717

Βάκχες του Ευριπίδη

Η Γιαπωνέζα Izumi Ashizawa σκηνοθετεί την κυπριακή θεατρική ομάδα Belacqua και μαζί παρουσιάζουν τις «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε ένα ίσως παράδοξο, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον ανέβασμα στο πλαίσιο του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος.



Πότε: 20 Ιουλίου

Πού: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 12 ευρώ / 6 ευρώ

Πληροφορίες: 70002414 / info@ccoiti.org.cy

ΧΟΡΟΣ

Milonga Tango Del Encanto

Ερωτισμός, συναίσθημα και, φυσικά, απαράμιλλο στυλ, τι άλλο χρειάζεται για να νιώσει κανείς την μαγεία της ζωής.

Πότε: 20 Ιουλίου

Πού: Σεμέλι Hotel, Λευκωσία

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 8 ευρώ με δωρεάν ποτό από το Διόνυσος Bar του ξενοδοχείου

Πληροφορίες: 22452121

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ταξίδι Αναψυχής (The Leisure Seeker)

Ο Τζον και η Έλα έχουν μοιραστεί περισσότερα από πενήντα χρόνια υπέροχης κοινής ζωής. Στα ογδόντα τους, λαχταρώντας μια τελευταία περιπέτεια μαζί, αποφασίζουν να ξεφύγουν μακριά από τα ενήλικα παιδιά τους και τους γιατρούς, σε ένα απαγορευμένο ταξίδι.

Δείτε το τρέιλερ εδώ:



Πότε: 20 Ιουλίου

Πού: Θερινό Σινεμά Κωνστάντια

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 5 ευρώ

Πληροφορίες: 22348203 – 22349085

Δεκαπενθήμερο Αφιέρωμα στον Κυπριακό Κινηματογράφο

Ο κινηματογράφος Πάνθεον, διοργανώνει ένα Δεκαπενθήμερο Αφιέρωμα στον Κυπριακό Κινηματογράφο. Σήμερα, στην μεγάλη οθόνη του Πάνθεον θα προβληθεί το «Rosemary» του Άδωνι Φλωρίδη.

Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Πότε: 20 Ιουλίου

Πού: Πάνθεον Σινεμά, Λευκωσία

Ώρα: 20:30

Είσοδος: 8 ευρώ / 6 ευρώ

Πληροφορίες: 22675787 / pantheon@cytanet.com.cy

Σήμερα προβάλλονται επίσης και τα ακόλουθα:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ceramic Waves

Το εικαστικό αυτό, γεγονός αποτελεί μια πρόταση του εικαστικού και ιστορικού τέχνης Σάββα Χριστοδουλίδη. Συμμετέχουν με έργα τους οι Ελύσια Αθάνατου, Γιώργος Γεωργιάδης, Πανίκος Γεωργιάδης, Βάσος Δημητρίου, Νίνα Ιακώβου, Αυγουστίνος Κοντός, Μελίτα Κούτα, Γιώργος Κυπρής, Παναγιώτης Πασάντας, Ελευθερία Φιλή.

Πότε: 20 Ιουλίου

Πού: Almyra Hotel, Πάφος

Ώρα: Ολοήμερη

Πληροφορίες: almyra@thanoshotels.com / 26888700

Beautiful Days

Σε αυτή την έκθεση, η isnotgallery προτείνει καλλιτέχνες των οποίων έργα ή και ενότητες δουλειάς έχουν παρουσιαστεί ξανά στον χώρο μας. Στην έκθεση «Beautiful Days» παρουσιάζονται επιλεγμένα έργα τέχνης που έχουν λόγο και αξία στη σύγχρονη εικαστική σκηνή.

Πότε: 20 Ιουλίου 2019

Πού: Is Not Gallery,Οδυσσέως 11 , Λευκωσία

Ώρα: 11:00 – 2:00

Πληροφορίες: 99569498/ 22343670

1940 Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος – Ελλάδα

Πότε: 20 Ιουλίου 2019

Πού: Πολιτιστικό Ιδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία

Ώρα: 10:00-19:00

Πληροφορίες: 2286585

Things that go together, του Μιχάλη Αναστασιάδη

Τελευταία μέρα επίσκεψης στην έκθεση, Things that go together του Μιχάλη Αναστασιάδη.

Πότε: 20 Ιουλίου 2019

Πού: Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας

Ώρα: 10:00-21:00

Είσοδος: Eλεύθερη

Πληροφορίες: 22797400 / info@nimac.org.cy