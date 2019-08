«Εντυπώσεις Ζωής»: Συναυλία στο Θέατρο Παλλάς

Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά πρόκειται να χαρίσουν στο κοινό τρεις Κύπριοι καλλιτέχνες, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Θεοδώρα Ράφτη, (σοπράνο), Νικόλα Κωσταντίνου (πιάνο) και Κωνσταντίνο Στυλιανού (συνθέτη).

Η Θεοδώρα Ράφτη, είναι κολορατούρα σοπράνο από την Κύπρο, εγκατεστημένη στη Βιέννη. Ξεκίνησε μαθήματα τραγουδιού από την ηλικία των επτά ετών και υπήρξε σολίστ και μέλος της Παιδικής Χορωδίας του γνωστού Πολιτιστικού Ομίλου Διάσταση στη Λεμεσό για έντεκα χρόνια.

Σήμερα, η Θεοδώρα είναι μέλος στο Opera Fuoco Young Artist Programme στο Παρίσι (μέχρι το 2020). Παράλληλα, ολοκληρώνει το Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα στην Όπερα στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών στη Βιέννη, υπό την καθοδήγηση της Claudia Visca, με υποτροφία του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Η Θεοδώρα, μεταξύ άλλων βραβείων, έχει κερδίσει το τρίτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού Otto Edelmann 2019, το δεύτερο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού József Simándy2016, και ήταν φιναλίστ στον Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού Éva Marton2016. Επίσης τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο Edward Brooks English Song Prize 2014, καθώς και την υποτροφία του Joseph Weingarten το 2014. Έχει κάνει σόλο εμφανίσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στην Κίνα. Συμμετείχε επίσης ως σολίστ σε διεθνή φεστιβάλ όπως το BachfestLeipzig(Γερμανία), το BudapestSpringFestival(Βουδαπέστη) και το London Festival of Baroque Music(Λονδίνο). Έχει τραγουδήσει σε αξιοσημείωτες αίθουσες όπως το Musikverein(Βιέννη), το Philharmonie de Paris(Παρίσι), το ShanghaiSymphonyHall(Σαγκάη), το Palacio de Bellas Artes(Πόλη του Μεξικού), το Cuvilliés Theatre(Μοναχό), το De Montfort Hall(Λέστερ), το Grand Hallκαι το Müpa(Βουδαπέστη). Πρόσφατα εμφανίστηκε σε δύο παγκόσμιες περιοδείες, η πρώτη με τον γνωστό μαέστροMartinHaselböck, και η δεύτερη με τον μαέστρο DavidSternμαζί με τους διάσημους καλλιτέχνες Andreas Scholl, Laurent Naouriκαι Markus Werba. Συμμετείχε ακόμη στην Παγκόσμια Πρεμιέρα του ορατόριου του M.HaydnKaiserConstantinI. FeldzugundSieg,το οποίο ηχογραφήθηκε σε ψηφιακό δίσκο.

Ο Νικόλας Κωσταντίνου έχει την ικανότητα να εντυπωσιάζει το κοινό, τόσο με τις τολμηρές επιλογές του από παραδοσιακό και μοντέρνο ρεπερτόριο, όσο και με τις εμφανίσεις του με ασυνήθιστα μουσικά σχήματα.

Έχει επαινεθεί από κριτικούς μουσικής ως «… καλλιτέχνης με βαθύτατα αισθήματα, ο οποίος είναι ικανός να ερμηνεύει μουσική με ολόκληρη τη ψυχή και το είναι του…» (Kaleva) και οι ερμηνείες του έχουν χαρακτηριστεί ως «κολοσσιαίες» και «δραματουργικά πλούσιες» (D. Nicolau). Έχει δώσει συναυλίες στην Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Ουγγαρία, Φιλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και έχει φιλοξενηθεί στο Wigmore Hall (Λονδίνο), στο Musikverein (Βιέννη), στο Beethoven-Haus (Βόννη) και στη Μουσική Ακαδημία Ferenc Liszt (Βουδαπέστη). Ο Δρ. Κωσταντίνου έχει εμφανιστεί σε διεθνή Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, όπως το Kuhmo, το Oulunsalo Soi (Φινλανδία), το Gödöllő (Ουγγαρία), το Ledra Music Soloists και τα Κύπρια (Κύπρος). Έχει εμφανιστεί με τη Philharmonia Orchestra, τη Ρωσική Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου Αγ. Πετρούπολης, την Ορχήστρα Κονσέρτου Βουδαπέστης, την Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου Failoni και τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, με μαέστρους όπως τον Esa Heikkilä, τον Konrad von Abel, τον Juri Gilbo, τον Νότη Γεωργίου και τον Maciej Zoltowski. Ο Δρ. Κωσταντίνου συχνά συνεργάζεται με ένα ποικίλο φάσμα καταξιωμένων μουσικών, καθώς και τραγουδιστών. Οι συνεργασίες του στον τομέα της μουσικής δωματίου συμπεριλαμβάνουν διεθνώς αναγνωρισμένους σολίστες, όπως οι βιολονίστες Vilmos Szabadi, Chloë Hanslip, Kazuhiro Tagaki, Νίκος Πίττας, Wolfgang Schroeder, οι τσελίστες Gustav Rivinius, Erkki Rautio, David Cohen, Péter Somodari, Tytus Miecznikowski, οι φλαουτίστες János Bálint, Virginie Bove, ο ομποΐστας Francesco Quaranta, ο κλαρινετίστας Gábor Varga και τα κουαρτέτα εγχόρδων Meta4 και Akadémia. Η αγάπη του για το κλασικό, λόγιο τραγούδι συμπεριλαμβάνουν συνεργασίες με τραγουδιστές, όπως οι σοπράνο Μαργαρίτα Ηλία, Κατερίνα Μηνά, Ζώη Νικολαΐδου, η μέτζο-σοπράνο Έλλη Αλωνεύτου, ο τενόρος Christian Zenker και ο βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης.

Ο Κωνσταντίνος Στυλιανού θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο πολύπλευρους συνθέτες της γενιάς του. Το έργο του δεν ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά περιλαμβάνει έργα για σόλο όργανα, ορχηστρικά και οπερετικά. Η μουσική του έχει εκτελεστεί από ορχήστρες διεθνούς κύρους όπως Philharmonia Orchestra, Bruckner Symphony Orchestra, Oxford Philomusica, Jeunesses Musicales World Orchestra, καθώς επίσης η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, και παρουσιαστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Wigmore Hall στο Λονδίνο, το King’s Theatre στο Εδιμβούργο, το St David’s Hall στο Κάρντιφ, Teatro La Fenice στη Βενετία, το Beethoven-Haus στη Βόννη, τη Ραδιοφωνία της Βιέννης, τα κεντρικά γραφεία της Unesco και τον Καθεδρικό Saint-Louis des Invalides στο Παρίσι. Του έχουν απονεμηθεί δύο βραβεία σύνθεσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Σπούδασε πιάνο και σύνθεση στο Royal College of Music (BMus, MMus in Piano Performance), στο King’s College London (MMus in Composition), και στο Royal Holloway University of London απ΄ όπου απέκτησε το Διδακτορικό στη Σύνθεση το 2005. Η ενασχόληση του με την ανθρώπινη φωνή και το τραγούδι υπήρξε συνεχής. Αυτό διαφαίνεται στους διάφορους κύκλους τραγουδιών στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, όπως ο κύκλος τραγουδιών Chansons de fin cuerο οποίος ήταν βασισμένος σε ποίηση από την αυλή των Λουϊζινιανών (με μεσαιωνικό Γαλλικό στίχο) που εκτελέστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο και στο Παρίσι το 2006, όπως επίσης τον κύκλο L’or et l’ombre (2011) σε ποίηση Markus Hediger, ο οποίος παρουσιάστηκε στη Ζυρίχη τον Απρίλη του 2013 και στο Λονδίνο το 2017. Άλλοι κύκλοι τραγουδιών Του περικαλλούς βασιλείου 1(2007) και 2(2010) βασισμένοι σε σύγχρονη Κυπριακή ποίηση έχουν παρουσιαστεί στο Λονδίνο, τη Βόννη, την Κύπρο, την Αθήνα και το Παρίσι. Μέσα στα χορωδιακά του έργα συμπεριλαμβάνεται η ΜικρήΛειτουργίαγια τη χορωδία της Φιλαρμονικής του Ελσίνκι στο Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια 2007.

Πληροφορίες: 22352355