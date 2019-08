Náma: «Στον Φέγγαρο είμαστε σαν μία οικογένεια»

Η τρίτη και η τελευταία ημέρα του μουσικού αυτού θεσμού έφτασε, ολοκληρώνοντας το μεγάλο πάρτι που στήθηκε από την Πέμπτη 1η Αυγοόυστου στο χωριό Κάτω Δρυς.

H Κύπρια καλλιτέχνις Náma μίλησε στο ραδιόφωνο «Πολίτης 107,6» και στο πολιτιστικό ένθετο «Τι Παίζει», με αφορμή τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ.

«Μαζί» στον Φέγγαρο

Την Αναστασία Δημητριάδου, αλλιώς Náma το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει χθες ως μέρος του μουσικού σχήματος Dark Side of the Moon. «Πρόκειται για ένα σχήμα το οποίο αποτελείται από δεκατρία άτομα. Ως σύνολο, προσπαθούμε να αναπαράξουμε τον ήχο των Pink Floyd στο άλμπουμ τους ‘The Dark Side of the Moon’, όσο πιο πιστά γίνεται στο πρωτότυπο. Καταλαβαίνετε ότι κρύβεται πάρα πολλή δουλειά πίσω από αυτό το σαρανταπεντάλεπτο live που άκουσε ο κόσμος» όπως ανέφερε. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ η Náma θα παρουσιάσει στο κοινό και δικά της κομμάτια επηρεασμένα από Blues και folk μουσικές με pop ενότητες, σε μία σόλο εμφάνιση συνοδευόμενη από τους Οδυσσέα Βλάμη (πλήκτρα) και Αντρέα Χριστοδούλου (κιθάρα). Εκτός από τη δική της συμμετοχή ωστόσο, η Κύπρια καλλιτέχνις απολαμβάνει πολύ να βλέπει τόσους Κύπριους και Έλληνες καλλιτέχνες μαζί για τη διεξαγωγή αυτής της γιορτής. «Είμαι πολύ χαρούμενη για όλους τους συμμετέχοντες καθώς όλοι έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη μουσική τους κάτι που λίγα χρόνια πριν δεν γινόταν τόσο άμεσα στην Κύπρο τουλάχιστον. Είμαστε πιο ενωμένοι, σαν μία οικογένεια με αυτό το φεστιβάλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόγραμμα ημέρας

Η Náma θα παρουσιάσει τα δικά της τραγούδια σήμερα στο Museum Stage στις 15:00. Το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνουν στην ίδια σκηνή οι: Valerie Stavrou (13:00), Yiorgos Vlamis (16:00) και Fengaros Boowhackers (17.00). Η κύρια σκηνή (Field Stage) θα φιλοξενήσει τους: Nabuma (18:30), Tango with Lions (19:30), Eleni Era (20:30), Vasiliki & The Amalgamation (21:30) και Φοίβος Δεληβοριάς (22:30). Στο Village Stage ανεβαίνουν σήμερα οι: Talsie (18:15), Larva feat Michalis Kouloumis (19:00), Sma Rag Da (20:00), Sinafi Trio (21:00), Fumaca Preta (22:00), Fuz Bus (00:00) και Pueblo Franco – Mighty Scoop (01:00).