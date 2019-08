Η 84χρονη σήμερα φωτογράφος που χαρακτηρίστηκε από τη New York Times ως μια από τις έντεκα γυναίκες που σημάδεψαν την εποχή μας», πρωταγωνιστεί σε ένα ντοκιμαντέρ που προβάλλεται σήμερα στη Λεμεσό

Η Λετίτσια Μπατάλια έχει την τιμητική της φέτος: στα 84 της χρόνια, είναι η πρωταγωνίστρια στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πυροβολώντας τη Μαφία», της επίσης πολυβραβευμένης ντοκιμαντερίστριας Κιμ Λοντζινότο. Δηλώνει παρούσα, επίσης, σε ένα δεύτερο ντοκιμαντέρ, το The Mafia Is No Longer What It Used to Be, που θα έχει την παγκόσμια του πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που ξεκινά στις 28 Αυγούστου.

Το ντοκιμαντέρ της Κιμ Λοντζινότο «Πυροβολώντας τη Μαφία / Shooting the Mafia» είναι λίγο πιο προσβάσιμο στο κυπριακό κοινό, καθώς προβάλλεται σήμερα στο πλαίσιο του 14ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού συστήνοντας μια από τις πιο συναρπαστικές προσωπικότητες της εποχής μας.

Ποια είναι

Η Λετίτσια Μπατάλια γεννήθηκε στη Σικελία το 1935 και έμελλε να ταυτίσει το όνομά της με το κυνήγι της μαφίας. Πρόκειται για τη φωτογράφο που συνέδεσε το όνομά της με τη μαφία της Σικελίας όταν τόλμησε για πρώτη φορά να αποτυπώσει στον φακό της ένα βάναυσα δολοφονημένο θύμα της. Παίρνοντας έκτοτε την απόφαση να εκθέσει το βάρβαρο κόσμο της cosa nostra, υπήρξε μάρτυρας των εγκλημάτων της μαφίας καταγράφοντάς τα. Χρειάστηκε, όμως, να εγκαταλείψει και τη χώρα της, γι’ αυτό, καθώς η ζωή της κινδύνευε.

Το ντοκιμαντέρ

Σε αντίθεση με την κυρίαρχη, μάλλον ωραιοποιημένη εικόνα της σισιλιάνικης μαφίας ως ενός μύθου, το ντοκιμαντέρ της Κιμ Λοντζινότο εξερευνά την αληθινή όψη ενός κυκλώματος βίας, αίματος και εξουσίας. Μέσα από τον φακό της Λετίτσια Μπατάλια, η οποία βρήκε το σθένος να ορθώσει ανάστημα στις τακτικές εκφοβισμού της Κόζα Νόστρα, βυθιζόμαστε σ’ έναν κόσμο όπου κυριαρχούν η καταπίεση, ο κώδικας σιωπής, η τελετουργική τιμωρία και ο φόβος. Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικές φωτογραφίες.