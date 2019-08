The Trip: προβολή στο The Island Club

Την ταινία τ@ διακεκριμέν@ Αμερικαν@ ποιητ@ Eileen Myles* με τίτλο The Trip προβάλλει από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2019 το The Island Club, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του The Island Club, η ταινία «μάς ξεναγεί στο επιβλητικό, ακατέργαστο τοπίο του Τέξας, σε ένα road trip από την πόλη Μάρφα στην πόλη Άλπαϊν. Αντλώντας έμπνευση από το κείμενο του Τζακ Κέρουακ για την κλασική ποιητική ταινία του Robert Frank, Pull My Daisy (1958), @ Myles αναφέρεται στην καθημερινότητα και την τρέχουσα πολιτική κατάσταση συνομιλώντας με πέντε μαριονέτες: τον Oscar, την Bedilia, τον Montgomery, τον Casper και τον Crocky. Ο ιδιότυπος εξανθρωπισμός αυτών των πέντε άψυχων αντικειμένων και ο επιδέξιος συνδυασμός χιούμορ και στοχαστικότητας προσδίδει στο The Trip μια ανέμελη και συνάμα βαθιά ποιητικότητα, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη ευαισθησία τ@ Myles.

@ Myles αναφέρεται στην καθημερινότητα και την τρέχουσα πολιτική κατάσταση συνομιλώντας με πέντε μαριονέτες: τον Oscar, την Bedilia, τον Montgomery, τον Casper και τον Crocky. Ο ιδιότυπος εξανθρωπισμός αυτών των πέντε άψυχων αντικειμένων και ο επιδέξιος συνδυασμός χιούμορ και στοχαστικότητας προσδίδει στο The Trip μια ανέμελη και συνάμα βαθιά ποιητικότητα, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη ευαισθησία τ@ Myles.

@ Eileen Myles μετακόμισε από τη Βοστώνη στη Νέα Υόρκη το 1974 για να ασχοληθεί με την ποίηση, και μετέπειτα με τη συγγραφή, τη δημόσια ομιλία και τη δημοσιογραφία τέχνης. Έχει συγγράψει συνολικά είκοσι βιβλία, μεταξύ των οποίων: evolution (poems), Afterglow (a dog memoir), Cool for You, I Must Be Living Twice/new and selected poems (επανέκδοση 2017), και Chelsea Girls. Στα βραβεία που έχει λάβει περιλαμβάνονται τα εξής: Guggenheim Fellowship, βραβείο λοχοτεχνίας από την Αμερικανική Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών, Arts Writers Grant από τον οργανισμό Andy Warhol/Creative Capital, τέσσερα Lambda Book Awards, το Shelley Prize από την Ένωση Αμερικανών Ποιητών, βραβείο ποίησης από το Foundation for Contemporary Arts. Το 2016, έλαβε χορηγία από την Creative Capital, και το Clark Prize for Excellence in Arts Writing. Το 2019 θα διδάσκει στο NYU και στο Naropa University. Ζει στη Νέα Υόρκη και στη Μάρφα του Tέξας. Eίναι Τοξότης.

Σενάριο και Σκηνοθεσία: Eileen Myles, Παραγωγή, Κινηματογράφηση, Επεξεργασία: David Fenster, διάρκεια: 17′, γυρισμένο σε φιλμ super 8mm, με την υποστήριξη του Poetry Foundation

+ Εγκαίνια στις 31 Αυγούστου 2019 στις 18:00–21:00 και διάρκεια μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2019 κατά τις ώρες και μέρες Τρίτη – Σάββατο, 11:00–18:00. Πληροφορίες τηλ. 25252010.

* Με τη χρήση του συμβόλου “@” στο κείμενο επιχειρήθηκε η απόδοση της ουδετερότητας ως προς το φύλο, αφού @ Myles αυτοπροσδιορίζεται εκτός των πλαισίων της δυαδικής ταυτότητας φύλου (non-binary gender). Στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποείται σε αυτή την περίπτωση η αντωνυμία “they”. Η γλωσσική απόδοση της ουδετερότητας στο φάσμα του φύλου παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στα ελληνικά, λόγω της γραμματικής δομής της γλώσσας. Με τη χρήση του συμβόλου “@”, το The Island Club ακολουθεί μια από τις προτεινόμενες διατυπώσεις της ελληνόφωνης ΛΟΑΤKΙ+ κοινότητας για την προσαρμογή της γλώσσας στην εν λόγω διεκδίκηση.