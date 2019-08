Τι παίζει σήμερα, Παρασκευή 2 Αυγούστου

Το Φανταστικό Θέατρο ξεκινά μια μίνι περιοδεία σε χωριά και κοινότητες με τη νέα του παραγωγή. Συνεχίζονται τα φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Φέγγαρος όπως και τα θερινά σινεμά σε πόλεις και παράλια.

ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ

“Οι λύκοι”, η νέα θεατρική παραγωγή του Φανταστικού Θεάτρου

Οι παίκτριες μιας μαθητικής γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας αντιμετωπίζουν τη δύσκολη μετάβαση στην ενηλικίωση, καθώς ετοιμάζονται για τα ματς της σεζόν, όπου διακυβεύονται πολλά. Κάθε σκηνή είναι το ζέσταμα πριν από έναν αγώνα. Η αγωνία για την νίκη σχετίζεται με την μελλοντική σταδιοδρομία τους. Η παράσταση “Οι λύκοι”, της Σάρα Ντελάπ ανεβαίνουν σε σκηνοθεσία Μαγδαλένας Ζήρα στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης.

*Ακατάλληλο για άτομα κάτω των 15 ετών

Πότε: 2 Αυγούστου

Πού: Γήπεδο Κοινοτικού Αθλητισμού, Ορμήδεια

Ώρα: 20:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: Facebook

7ο Φεστιβάλ Θερινού κινηματογράφου στον Πρωταρά

Συνεχίζεται στον Πρωταρά το θερινό σινεμά που προσφέρει δωρεάν η κοινότητα. Σήμερα στην οθόνη οι ταινίες «The Secret life of pets» και «Spider-man: far from home».

Δείτε τα τρέιλερ εδώ:



Πότε: 2 Αυγούστου

Πού: Πλατεία Λεύκολας, Πρωταράς

Ώρα: 20:00 «The Secret life of pets» / 22:00 «Spider-man: far from home»

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: website

7ο Φεστιβάλ Τέχνης & Πολιτισμού Αγίου Θεόδωρου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας σε συνεργασία με τα Οργανωμένα Σύνολα διοργανώνουν το 7ο Φεστιβάλ Τέχνης & Πολιτισμού Άγιου Θεοδώρου. Τι φεστιβάλ ξεκινά σήμερα με «Γεύσεις Ζυμαρικών». “Ζυμώνουμε τζαι ψήνουμε αντάμα”. Μαθαίνουμε για τα ζυμαρικά παρέα με μουσική, τραγούδι και χορό, στο Προαύλιο του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Πότε: 2 Αυγούστου

Πού: Προαύλιο του Κοινοτικού Συμβουλίου

Ώρα: 19:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: Facebook Page

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, η αγαπημένη κινηματογραφική διοργάνωση του καλοκαιριού, επιστρέφει και φέτος για το καθιερωμένο ραντεβού την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Η δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ θα συνεχίσει με την προβολή του ντοκιμαντέρ «MAKING WAVES: THE ART OF CINEMATIC SOUND», του ντοκιμαντέρ «THE GHOST OF PETER SELLERS» που ακολουθεί την ιστορία της ταινίας που γυρίστηκε στην Κύπρο το 1973 και του «BELLINGCAT – TRUTH IN A POST-TRUTH WORLD».

Πότε: 2 Αυγούστου

Πού: Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός

Ώρα: 18:30

Είσοδος: 2 ευρώ / 25 ευρώ κάρτα φεστιβάλ για όλες τις ταινίες

Πληροφορίες: 99517910

Ο Διερμηνέας (Tlmočník)

Ένας υπέργηρος μεταφραστής ταξιδεύει από τη Σλοβακία στη Βιέννη για να βρει και να σκοτώσει τον ναζί που εκτέλεσε τους Εβραίους γονείς του. Αντ’ αυτού βρίσκει τον γιο του, με τον οποίο θα ξεκινήσουν μαζί ένα οδοιπορικό αναζητώντας την αληθινή ιστορία του Γερμανού αξιωματικού.



Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Πότε: 2 Αυγούστου

Πού: Θερινό Σινεμά Κωνστάντια, Λευκωσία

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 5 ευρώ /Δωρεάν είσοδος για παιδιά κάτω των 10 και άτομα με αναπηρία

Πληροφορίες: 22348203 – 22349085

Σινεμά στον Κήπο

Θερινός κινηματογράφος στον κήπο του Κέντρου Τεχνών Κίμωνος. Το Κέντρο Τεχνών Κίμωνος εγκαινιάζει μια σειρά από θερινές προβολές και προτείνει για τις νύχτες του καλοκαιριού ποιοτικές ταινίες στην αυλή του οικήματος του. Σήμερα η ταινία που θα προβληθεί είναι «Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ» του Μάριου Πιπερίδη, 2018 (με αγγλικούς υπότιτλους).

Πότε: 2 Αυγούστου

Πού: Κέντρο Τεχνών Κίμωνος, Πάφος

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 5 ευρώ /Δωρεάν είσοδος για παιδιά κάτω των 12

Πληροφορίες: 99478162

Summer Movie Nights

Σμύρνη 1922: Η Ρόζα (Λήδα Πρωτοψάλτη), γόνος πλούσιας οικογένειας, παντρεύεται. Αθήνα 1987: Η Ρόζα ζει με την εγγονή της Μαριάννα (Ευγενία Δημητροπούλου) και κουβαλάει ένα επτασφράγιστο μυστικό που δε θέλει να μοιραστεί με κανέναν. Όμως το συλλεκτικό πάθος του Δημήτρη (Τάσος Νούσιας), ενός αρχιτέκτονα, τον οδηγεί στα παράλια της Μικράς Ασίας και πιο συγκεκριμένα στα χνάρια της αινιγματικής Ρόζας. Μια παλιά φωτογραφία και ένα νυφικό είναι αρκετά για να ανασυρθεί μια παλιά ερωτική ιστορία και να γεννηθεί μια καινούργια.

Πότε: 2 Αυγούστου

Πού: Παραμυθούπολη, Λευκωσία

Ώρα: 21:00 – 23:30

Είσοδος: 7 ευρώ / 5 ευρώ για παιδιά κάτω των 12 ετών

Πληροφορίες: 99434793

Summer Movie Nights at Attikon

Η Πάφος δεν θα μπορούσε να μην συμμετέχει ενεργά στην θερινή κινηματογραφική κουλτούρα. Η ταινία που θα προβληθεί σήμερα είναι το «Fast and Furious».

Δείτε το τρέιλερ εδώ:



Πότε: 2 Αυγούστου

Πού: Πολυχώρος Πολιτισμού Αττικόν, Πάφος

Ώρα: 22:30 – 00:45

Είσοδος: Tickets

Πληροφορίες: Facebook Page / 24 819022

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Φέγγαρος

Το πρωτοποριακό και δημοφιλές φεστιβάλ Φέγγαρος επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά, παρουσιάζοντας συναρπαστικούς καλλιτέχνες από την Κύπρο, τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Το φεστιβάλ ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται μέχρι αύριο, 3 Αυγούστου, στο γραφικό χωριό Κάτω Δρυς, της επαρχίας Λάρνακας και στις τρεις σκηνές του, πρόκειται να εμφανιστούν περισσότερα από σαράντα συγκροτήματα. Σήμερα θα παίξουν οι πιο κάτω:

Πότε: 2 Αυγούστου

Πού: Κάτω Δρυς

Ώρα: 17:00 – 04:00

Είσοδος: 25 ευρώ και για τις τρεις μέρες

Πληροφορίες: website

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ceramic Waves

Η έκθεση Ceramic Waves αποτελεί μια πρόταση του εικαστικού και ιστορικού τέχνης Σάββα Χριστοδουλίδη. Συμμετέχουν με έργα τους οι Ελύσια Αθάνατου, Γιώργος Γεωργιάδης, Πανίκος Γεωργιάδης, Βάσος Δημητρίου, Νίνα Ιακώβου, Αυγουστίνος Κοντός, Μελίτα Κούτα, Γιώργος Κυπρής, Παναγιώτης Πασάντας, Ελευθερία Φιλή.

Πότε: 2 Αυγούστου Πού: Almyra Hotel, Πάφος Ώρα: Ολοήμερη Πληροφορίες: almyra@thanoshotels.com / 26888700

Beautiful Days

Σε αυτή την έκθεση, η isnotgallery προτείνει καλλιτέχνες των οποίων έργα ή και ενότητες δουλειάς έχουν παρουσιαστεί ξανά στον χώρο. Στην έκθεση «Beautiful Days» παρουσιάζονται επιλεγμένα έργα τέχνης που έχουν λόγο και αξία στη σύγχρονη εικαστική σκηνή.

Πότε: 2 Αυγούστου 2019

Πού: Is Not Gallery, Οδυσσέως 11, Λευκωσία

Ώρα: 10:30-13:00 και 17:00-19:00

Πληροφορίες: 99569498/ 22343670

1940 Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος – Ελλάδα

Η έκθεση παρουσιάζει στην Κύπρο πρωτογενές υλικό της ιστορικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τη συμμετοχή της Κύπρου.

Πότε: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

Πού: Πολιτιστικό Ιδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία

Ώρα: 10:00-19:00

Πληροφορίες: 22128157

*Η φωτογραφία ανήκει από το άλπουμ του Κέντρου Τεχνών Κίμωνος.