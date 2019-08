Τι παίζει σήμερα – Πέμπτη, 1 Αυγούστου

Αρχή σήμερα για δύο από τα σημαντικότερα φεστιβάλ του καλοκαιριού: το Μουσικό Φεστιβάλ Φέγγαρος στο χωριό Κάτω Δρυς και το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, που πραγματοποιείται στην καρδιά της πόλης, πίσω από το Μεσαιωνικό Κάστρο. Σήμερα και η συναυλία που παρουσιάζει το αποτέλεσμα του Rialto Residency, στο χωριό Λόφου και φυσικά τα θερινά σινεμά συνεχίζουν τις προβολές τους.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, η αγαπημένη κινηματογραφική διοργάνωση του καλοκαιριού, επιστρέφει και φέτος για το καθιερωμένο ραντεβού την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.



Η έναρξη θα γίνει με το ντοκιμαντέρ Marianne and Leonard: Words of Love, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου Βρετανού σκηνοθέτη Nick Broomfield. Το ντοκιμαντέρ φέρνει στο φως τρυφερές λεπτομέρειες από τον έρωτα του θρυλικού τραγουδοποιού Λέοναρντ Κοέν με τη Νορβηγίδα μούσα του, Μαριάν, που κέρδισε την αθανασία μέσα από τα τραγούδια «So Long Marianne» και «Bird on the Wire». Πρόκειται για ένα ταξίδι έμπνευσης που ξεκινά την δεκαετία του ’60 από την Ύδρα, όπου έζησαν μαζί για δέκα χρόνια. Θα προηγηθεί η «Μαγνητική Βίβλος ΙΙ» του Σωφρόνη Σωφρονίου στις 20:30. Ο συγγραφέας και γνωστός κινηματογραφόφιλος Σωφρόνης Σωφρονίου επιστρέφει και φέτος στο Φεστιβάλ με ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, τη Μαγνητική Βίβλο ΙΙ. Αποσπάσματα από το πειραματικό έργο του Jean-Daniel Pollet, Méditerranée (1963), αναμειγνύονται με ηχογραφήσεις πεδίου και αρχειακό υλικό σε μια προσπάθεια σκιαγράφησης και ανασύνθεσης της προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μετά τις προβολές, θα ακολουθήσει πάρτυ έναρξης στον υπαίθριο χώρο του Χαρουπόμυλου Λανίτη, με τον Σωφρόνη Σωφρονίου στα decks. H βραδιά θα κλείσει με after party και τον DJ Νiccolas G, στο μπαρ Sousami (Κιτίου Κυπριανού 8).

Πότε: 1 Αυγούστου

Πού: Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 2 ευρώ / 25 ευρώ κάρτα φεστιβάλ για όλες τις ταινίες

Πληροφορίες: 99517910

Φέγγαρος

Το πρωτοποριακό και δημοφιλές φεστιβάλ Φέγγαρος επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά, παρουσιάζοντας συναρπαστικούς καλλιτέχνες από την Κύπρο, τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Το φεστιβαλ θα πραγματοποιηθεί την 1η με 3η Αυγούστου 2019, στο γραφικό χωριό Κάτω Δρυς, της επαρχίας Λάρνακας και στις τρεις σκηνές του, πρόκειται να εμφανιστουν περισσότερα από σαράντα συγκροτήματα. Την Πέμπτη θα παίξουν μεταξύ άλλων οι Planet of Zeus, οι Balothizer, Μιχάλης Κοντοβούρκης, οι Βούλγαρης και Διονυσίου, οι ράπερ Julio & Ice, οι Underwater chess, οι Thrax Punks και οι Kraou.

Πότε: 1 Αυγούστου

Πού: Κάτω Δρυς

Ώρα: 17:00 – 04:00

Είσοδος: 25 ευρώ και για τις τρεις μέρες

Πληροφορίες: website

ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ

Rialto Residency

Με συντονιστή τον Νεοζηλανδό σαξοφωνίστα Hayden Chisholm, το φετινό residency του Θεάτρου Ριάλτο πραγματοποιήθηκε στο χωριό Λόφου εστιάζοντας στα πνευστά. Το αποτέλεσμα του residency παρουσιάζεται σήμερα σε μια συναυλία στην οποία θα συμμετέχουν οι Έλλη Μιχαήλ – σαξόφωνο, Χρίστος Λοϊζίδης – τρομπέτα, Γιάννης Κουδουνάς – τρομπέτα, Χρίστος Ζένιος – σαξόφωνο, Νικόλας Γεωργίου – σαξόφωνο, Μάριος Χαραλάμπους – σαξόφωνο, Stephen Walkley – τρομπόνι, Λευτέρης Λευκάτης – κρουστά και Κρίστοφερ Κωνσταντίνου – κρουστά.





Πότε: 1 Αυγούστου

Πού: Δημοτικό Σχολείο Λόφου, Λεμεσός

Ώρα: 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: 77777745

7ο Φεστιβάλ Θερινού κινηματογράφου στον Πρωταρά

Η ταινία που θα προβληθεί σήμερα στο 7ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου είναι το «Detective Pikachu». Η ιστορία του Detective Pikachu έχει ως κεντρικό χαρακτήρα τον Tim, του οποίο ο πατέρας είναι ντετέκτιβ στη Ryme City και εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Με ευκαιρία την αρχή της φοίτησής του στο πανεπιστήμιο της Ryme, ο Tim ξεκινάει την αναζήτηση του πατέρα του. Για καλή του τύχη, πέφτει πάνω στον συνεργάτη του πατέρα του που είναι έναν… Pikachu.

Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Πότε:1 Αυγούστου

Πού: Πλατεία Λεύκολας, Πρωταράς

Ώρα: 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: website

Mamma Mia! Here We Go Again

Το δροσερό, ρομαντικό μιούζικαλ “Mamma Mia! Here We Go Again” έφτασε για να μας ξεσηκώσει και πάλι με τη μουσική των ΑΒΒΑ. Πρόκειται για τη συνέχεια του αρχικού μιούζικαλ “Mamma Mia!” του 2008. Στη δεύτερη συνέχεια βλέπουμε τη νεανική ζωή της Donna (που υποδύεται η Meryl Streep και η Lily James), βιώνοντας τη διασκέδαση που είχε με τους τρεις πιθανούς μπαμπάδες της Sophie (που υποδύεται η Amanda Seyfriend). Η Sophie είναι έγκυος και όπως η Donna, θα είναι μικρή όταν γεννηθεί το μωρό της. Τότε συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αναλάβει το ρίσκο όπως έκανε η μητέρα της.



Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Πότε: 1 Αυγούστου

Πού: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία

Ώρα: 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: 22128157

ΜΟΥΣΙΚΗ

Equinox Jazz Quartet

Το Equinox Jazz Quartet σας προσκαλεί σε μια βραδιά τζαζ μουσικής, κάτω από τα αστέρια, στον κήπο του Τεχνόπολις 20. Υποδεχτείτε τον Αύγουστο και απολαύστε ένα μουσικό πρόγραμμα που συνδυάζει στοιχεία της παραδοσιακής και σύγχρονης τζαζ μουσικής, με funk και latin επιρροές.

Πότε: 1 Αυγούστου

Πού: Τεχνόπολις 20, Πάφος

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 12 ευρώ

Πληροφορίες: 70002420

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Δεκαπενθήμερο Αφιέρωμα στον Κυπριακό Κινηματογράφο

Τελευταία μέρα για το Αφιέρωμα στον Κυπριακό Κινηματογράφο, με την ταινία Smuggling Hendrix (2018) του Μάριου Πιπερίδη. Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο 43χρονος Γιάννης, του οποίου η ζωή δεν κυλά όπως την είχε φανταστεί. Σχεδιάζει να φύγει το συντομότερο με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Τζίμι. Όταν όμως ο σκύλος του το σκάει προς την τουρκοκρατούμενη πλευρά του νησιού, ο Γιάννης έχει να αντιμετωπίσει τη νομοθεσία που απαγορεύει τη διέλευση ζώων στις ελεύθερες περιοχές.

Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Πότε: 1 Αυγούστου

Πού: Πάνθεον Σινεμά, Λευκωσία

Ώρα: 20:30

Είσοδος: 8 ευρώ / 6 ευρώ

Πληροφορίες: 22675787 / pantheon@cytanet.com.cy

The Witch Hunters (Zlogonje)

Ο 10χρονος Γιόβαν γεννήθηκε με μερική εγκεφαλική παράλυση. Ντροπαλός και χωρίς πολλούς φίλους, συχνά δραπετεύει σε ένα μέρος της φαντασίας του, όπου έχει τον ρόλο του υπερήρωα. Τα πάντα όμως θα αλλάξουν όταν η καινούργια του συμμαθήτρια του ζητήσει να τη βοηθήσει να ελευθερώσει τον πατέρα της από τα ξόρκια μιας «μάγισσας».

Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Πότε: 1 Αυγούστου

Πού: Θερινό Σινεμά Κωνστάντια, Λευκωσία

Ώρα: 21:00

Είσοδος: 5 ευρώ /Δωρεάν είσοδος για παιδιά κάτω των 10 και άτομα με αναπηρία

Πληροφορίες: 22348203 – 22349085

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ceramic Waves

Η έκθεση Ceramic Waves αποτελεί μια πρόταση του εικαστικού και ιστορικού τέχνης Σάββα Χριστοδουλίδη. Συμμετέχουν με έργα τους οι Ελύσια Αθάνατου, Γιώργος Γεωργιάδης, Πανίκος Γεωργιάδης, Βάσος Δημητρίου, Νίνα Ιακώβου, Αυγουστίνος Κοντός, Μελίτα Κούτα, Γιώργος Κυπρής, Παναγιώτης Πασάντας, Ελευθερία Φιλή.

Πότε: 31 Ιουλίου Πού: Almyra Hotel, Πάφος Ώρα: Ολοήμερη Πληροφορίες: almyra@thanoshotels.com / 26888700

Beautiful Days

Σε αυτή την έκθεση, η isnotgallery προτείνει καλλιτέχνες των οποίων έργα ή και ενότητες δουλειάς έχουν παρουσιαστεί ξανά στον χώρο. Στην έκθεση «Beautiful Days» παρουσιάζονται επιλεγμένα έργα τέχνης που έχουν λόγο και αξία στη σύγχρονη εικαστική σκηνή.

Πότε: 31 Ιουλίου 2019

Πού: Is Not Gallery, Οδυσσέως 11, Λευκωσία

Ώρα: 10:30-13:00 και 17:00-19:00

Πληροφορίες: 99569498/ 22343670

1940 Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος – Ελλάδα

Η έκθεση παρουσιάζει στην Κύπρο πρωτογενές υλικό της ιστορικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τη συμμετοχή της Κύπρου.

Πότε: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

Πού: Πολιτιστικό Ιδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία

Ώρα: 10:00-19:00

Πληροφορίες: 22128157

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Από προηγούμενη έκδοση του Φεστιβάλ Φέγγαρος στον Κάτω Δρυ.