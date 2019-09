11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΑΡΟΣ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος είναι το πρώτο φεστιβάλ νέας μουσικής που έχει ιδρυθεί στην Κύπρο, το 2009, και εκπηγάζει από τη βαθιά αφοσίωση του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος στη μουσική καινοτομία και δημιουργικότητα. Προσφέροντας μια πλατφόρμα πάνω στην οποία συνθέτες συμπράττουν με ορισμένους από τους σημαντικότερους σολίστ και σύνολα μουσικής ανά το παγκόσμιο για να αναπτύξουν καινούργιες ιδέες και να εξερευνήσουν νέους καινούργιους ηχητικούς κόσμους, το Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην γνωριμία του φιλόμουσου κοινού της Κύπρου με τη μουσική των καιρών μας.

Το Φεστιβάλ αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο πρωτοποριακούς ετήσιους θεσμούς στην Ευρώπη, έχοντας παρουσιάσει έναν μεγάλο αριθμό καινοτόμων μουσικών και διεπιστημονικών προγραμμάτων τα οποία αντικατοπτρίζουν τις μύχιες εκφάνσεις του σύγχρονου ανθρωπίνου πνεύματος, ενώ έχει παρουσιάσει αναρίθμητα αριστουργήματα του 20ου αιώνα σε πρώτη Παγκύπρια εκτέλεση και πολλά έργα σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση.

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2019 στο The Shoe Factory στη Λευκωσία , θα παρουσιάσει τέσσερις μοναδικές συναυλίες, οι οποίες θα συνοδεύονται παράλληλα από άλλες δραστηριότητες όπως διαλέξεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος θα ανοίξει με μια συναυλία με το Τρίο Νυκτών Εγχόρδων C Barré το οποίο θα ερμηνεύσει έργα από το The (plucked) Strings Theory Project – ένα πραγματικά συναρπαστικό πρόγραμμα για τον ασυνήθη συνδυασμό άρπας, μαντολίνου και κιθάρας, ο οποίος προσφέρει αμέτρητες ηχητικές και τεχνικές δυνατότητες. Η συναυλία, την οποία στηρίζει το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, στο The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ.

Το C Barré Plucked Trio (Τρίο Νυκτών Εγχόρδων C Barré με τους Eva Debonne / άρπα, Natalia Korsak / μαντολίνο και Thomas Kech / κιθάρα) έχει δημιουργηθεί από το εξαιρετικό δωδεκαμελές Σύνολο C Barré. Συνδεδεμένο με το Εθνικό Κέντρο Μουσικής Δημιουργίας της Μασσαλίας, αποτελείται από προσωπικότητες που είναι τόσο δημιουργικές όσο και ενθουσιώδεις, και οι οποίες έχουν επενδύσει βαθιά στη δημιουργία και στη διάδοση του σύγχρονου μουσικού ρεπερτορίου. Το C Barré, υπό τη διεύθυνση του Sébastien Boin, διακρίνεται από το υπόλοιπο μουσικό τοπίο της εποχής μας μιας και η σύνθεσή του είναι μοναδική και ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τον δυναμισμό των μουσικών του, την δίψα τους για πειραματισμό και τη βαθιά τους γνώση πάνω σε διαφορετικές μουσικές τεχνοτροπίες και άλλα είδη τεχνών. Το C Barré έχει εμφανισθεί, μεταξύ άλλων, στη Φιλαρμονική του Παρισιού, στο Φεστιβάλ Île de France, στο Φεστιβάλ Printemps des Arts του Μόντε Κάρλο, Φεστιβάλ Μασσαλίας και Ραδιοφωνία της Γαλλίας, και έχει συμπράξει με σύνολα όπως το International Contemporary Ensemble (Νέας Υόρκης) και Neue Vocalsolisten (Στουτγάρδης), καθώς και με χορογράφους και χορευτικά σύνολα όπως Nederlands Dans Theater, Johanne Suanier, Michel Kelemenis και Bill T. Jones / Arnie Zane Dance Company (Νέας Υόρκης).

Το The (plucked) Strings Theory Project περιλαμβάνει την ανάθεση και την παρουσίαση νέου και υφιστάμενου ρεπερτορίου για τον συνδυασμό τριών νυκτών οργάνων: άρπας, μαντολίνου και κιθάρας. Αυτός ο πολύ ξεχωριστός, μα και σπάνιος, συνδυασμός οργάνων, που απαθανατίστηκε άψογα κατά τον 20ο αιώνα από τον συνθέτη Γκοφρέντο Πετράσι με τη Δεύτερη Σερενάτα του το 1962, και λίγα χρόνια αργότερα από τον Χανς Βέρνερ Χέντσε στο έργο του Carillon, Récitatif, Masque, προσφέρει αμέτρητες ηχητικές και τεχνικές δυνατότητες. Το The (plucked) Strings Theory Project αποσκοπεί στην προβολή αυτού του θαυμάσιου παντρέματος νυκτών οργάνων, ως εκ τούτου ανέθεσε τη σύνθεση νέων έργων σε κορυφαίους συνθέτες της εποχής μας, συμπεριλαμβανομένων των Εύη Σαμμούτη, Frédéric Pattar και Birke Bertelsmeier για να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριό του. Η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση των έργων έγινε στη Γαλλία, και ακολούθως στις ΗΠΑ. Η Κύπρος είναι ο τρίτος σταθμός του πρότζεκτ.

Πρόγραμμα :

Hans Werner Henze (1926-2012): Drei Tentos for solo guitar (1958)

Hans Werner Henze (1926-2012): Carillon, Récitatif, Masque (1974)

Frédéric Pattar (1969): Au Coeur d’Une (2018)

Birke Bertelsmeier (1981): Ratzfatz (2019)

Εύης Σαμμούτης (1979): Polychordo (2019) παγκόσμια πρεμιέρα

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019

Η δεύτερη συναυλία του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, στο The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ, θα παρουσιάσει τον υποψήφιο για Γκράμι βιολονίστα Peter Sheppard Skaerved σε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα για σόλο βιολί, που φέρει τον τίτλο Time Traveler – The Nicosia Etudes (Χρονοταξιδιώτης – Οι Σπουδές της Λευκωσίας). Εμπνευσμένος από τους ήχους, την υφή, την αρχιτεκτονική και την ποίηση διαφόρων μεσαιωνικών πόλεων, κυρίως της Λευκωσίας, ο Sheppard Skaerved συγκέντρωσε έργα από διάφορους σημαντικούς συνθέτες της εποχής μας, οι οποίοι έχουν ενσωματώσει στη μουσική τους υλικό από το παρελθόν, όπως τον εξαίσιο «Κώδικα της Κύπρου» (τον μοναδικό γνωστό Κώδικα μεσαιωνικής δυτικής μουσικής στην περιοχή), το μεσαιωνικό Totentänze και τον κολοσσιαίο «Κώδικα του Κλάγκενφουρτ».

Το βιολί αποτελεί την πιο θαυμαστή «μηχανή του χρόνου»: ένα αντικείμενο ηλικίας 400 ετών που δίνει νέα ζωή στη σύγχρονη μουσική, εκφράζοντας σε συνθέτες, οργανοπαίχτες και ακροατήρια της εποχής μας ήχους από ένα μέλλον που είναι ακόμα ανήκουστο. Ο υποψήφιος για Γκράμι βιολονίστας Peter Sheppard Skaerved εμπνέεται από τη συνεχή αλληλεπίδραση του παρελθόντος και του παρόντος. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες τον του έχουν οδηγήσει σε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα για σόλο βιολί, εμπνευσμένο από τους ήχους, την υφή, την αρχιτεκτονική και την ποίηση της μεσαιωνικής Κύπρου και άλλων πόλεων.

Το πρότζεκτ Time Traveler – The Nicosia Etudes (Χρονοταξιδιώτης – Οι Σπουδές της Λευκωσίας) περιλαμβάνει έργα όπως τις τέσσερις Σπουδές της Λευκωσίας (Nicosia Etudes) του Εύη Σαμμούτη – μια συλλογή μικρών δεξιοτεχνικών μουσικών αριστουργημάτων τα οποία αντικατοπτρίζουν την ατμόσφαιρα της σύγχρονης πόλης, τα ηχοχρώματα της, τη λάμψη της, αλλά και τα ερείπια και τις αναμνήσεις από μια Κύπρο ξεχασμένη, την Κύπρο των Λουζινιανών, η οποία διαφαίνεται μέσα από τα παλίμψηστα χειρόγραφα και τα διάσπαρτα αρχιτεκτονήματα. Τα κομμάτια αυτά εμπεριέχουν υλικό από τον εξαίσιο «Κώδικα της Κύπρου» (Cyprus Codex), ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό γνωστό Κώδικα μεσαιωνικής δυτικής μουσικής στην περιοχή. Ο ίδιος ο Sheppard Skaerved συνεισέφερε στο πρότζεκτ με τη δική του σύνθεση, Troubadours, η οποία προέκυψε έπειτα από την γνωριμία του με την ποίηση των τροβαδούρων του 12ου-13ου αιώνα και την εξερεύνησή του στις κρύπτες της παλιάς Λευκωσίας. Οι συνθέτες Michael Hersch και Gregory Rose (με τις αποκρίσεις του στο μεσαιωνικό Totentänze), αλλά και ο ποιητής Ezra Pound εμπλούτισαν το πρότζεκτ με αξιοθαύμαστο τρόπο. Σε συνεργασία με τη σύντροφό του, τη βιολονίστρια Olga Rudge, ο Ezra Pound δημιούργησε μια εντυπωσιακή συλλογή κομματιών για σόλο βιολί, τα οποία βασίζονται σε μια ιδιοσυγκρασιακή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική σημειογραφία. Ορισμένα από αυτά τα έργα είναι μεταγραφές από θρήνους των τροβαδούρων του 13ου-14ου αιώνα, οι οποίοι εντούτοις λαμβάνουν χώρα σε ένα σύγχρονο / μεσαιωνικό μεσόκοσμο. Αξιοσημείωτη είναι και η επιλογή έργων από τον γιγαντιαίο «Κώδικα του Κλάγκενφουρτ» – μια ανώνυμη συλλογή του 17ου αιώνα που περιλαμβάνει πέρα των 150 έργων για σόλο βιολί, το χειρόγραφο της οποίας ανακαλύφθηκε σε ένα μοναστήρι στη σημερινή Σλοβενία.

Πρόγραμμα :

Εύης Σαμμούτης (1979): 4 Nicosia Etudes (2018)

Peter Sheppard Skaerved (1966): 4 Troubadours (2018)

Ezra Pound (1885-1992): Plaintes, Sujets, Sestinas

Michael Hersch (1971): …in the snowy margins… (14 κομμάτια βασισμένα σε ποίηση του Primo Levi)

Ανώνυμος (1685): Έργα από τον Κώδικα του Κλάγκενφουρτ

Gregory Rose (1948): The Dancing Fiddler (βασισμένο στο μεσαιωνικό Totentänze) (2018)

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Μέσα στο πλαίσιο του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος, η διεθνούς φήμης συνθέτρια και ερμηνεύτρια Agata Zubel θα συμπράξει με τον πιανίστα Krzysztof Ksiazek για να παρουσιάσουν ένα μοναδικό ρεσιτάλ με τραγούδια των Κραμπ, Ραβέλ, Μπάρμπερ, Σιμανόφσκι και Ομπράδος. Με πλούσια δισκογραφία και πολλά σημαντικά βραβεία στο ενεργητικό της, και έχοντας αναγνωρισθεί διεθνώς για την απαράμιλλη φωνητική της γκάμα και την ατρόμητη προσέγγισή της σε φωνητικές τεχνικές οι οποίες αψηφούν τα στερεότυπα, η Zubel έχει εμφανισθεί σε ορισμένες από τις σημαντικότερες αίθουσες μουσικής ανά το παγκόσμιο, δίπλα σε θρυλικές ορχήστρες και σύνολα σύγχρονης μουσικής, μεταξύ άλλων, Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, Συμφωνική Ορχήστρα του Σιάτλ, Staatsoper Ανόβερου, Ensemble Inter-Contemporain, Klangforum Wien, London Sinfonietta. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, στο The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ. Τη συναυλία στηρίζει η Πρεσβεία της Πολωνίας στην Κύπρο.

Η συνθέτρια και ερμηνεύτρια Agata Zubel είναι διεθνώς φημισμένη για την απαράμιλλη φωνητική της γκάμα και την ατρόμητη προσέγγισή της σε φωνητικές τεχνικές οι οποίες αψηφούν τα στερεότυπα. Η Zubel δίνει συναυλίες ανά το παγκόσμιο και έχει τραγουδήσει σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση αμέτρητα νέα έργα. Ως συνθέτρια, έχει δεχθεί αναθέσεις από πληθώρα κορυφαίων ορχηστρών και συνόλων μουσικής, αλλά και φεστιβάλ, μεταξύ άλλων, Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, Συμφωνική Ορχήστρα του Σιάτλ, Staatsoper Ανόβερου, Ensemble Inter-Contemporain, Klangforum Wien, London Sinfonietta, Ορχήστρα Γερμανικής Ραδιοφωνίας, Φεστιβάλ Ultraschall Βερολίνου, Φεστιβάλ Wratislavia Cantans, Εθνική Όπερα της Βαρσοβίας. Ως ερμηνεύτρια και συνθέτρια, η Agata Zubel έχει συνεργαστεί με μεγάλες λυρικές σκηνές ανά το παγκόσμιο καθώς και με εξαιρετικά σύνολα μουσικής όπως, musikFabrik, Ictus, Eighth Blackbird, Seattle Chamber Players, και Contemporary Music Players του Σαν Φρανσίσκο. Η δισκογραφία της περιλαμβάνει πάνω από δέκα άλμπουμ, κάποια από τα οποία περιλαμβάνουν αποκλειστικά δικές της συνθέσεις. Πολυβραβευμένη τόσο ως συνθέτρια όσο και ως ερμηνεύτρια, η Zubel έχει τιμηθεί με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Σύνθεσης (2018), το Αυστριακό Erste Bank Kompositionspreis (2018), το Αυστριακό Γκραν Πρι της 60ης Διεθνούς Πλατφόρμας Συνθετών της Ουνέσκο (2013), και τη διάκριση Coryphaeus Πολωνικής Μουσικής στην κατηγορία Προσωπικότητα της Χρονιάς (2016), μεταξύ άλλων. Έχει κερδίσει υποτροφίες από το Υπουργείο Πολιτισμού της Πολωνίας, το Ίδρυμα Ροκφέλερ, το Ίδρυμα Ernst von Siemens, και το Kultur Kontakt της Αυστρίας.

Για τη συναυλία της στην Κύπρο, η Agata Zubel θα ενώσει τις δυνάμεις της με τον πιανίστα Krzysztof Ksiazek, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο χαρισματικούς και περιζήτητους νεαρούς πιανίστες της Πολωνίας. Ο Krzysztof έχει κερδίσει το Πρώτο Βραβείο και το Ειδικό Βραβείο στον Διαγωνισμό Πιάνου Φρίντερικ Σοπέν στη Βαρσοβία (2013), το Τρίτο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Μουσικής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μαρόκο (Καζαμπλάνκα, 2016), το Δεύτερο Βραβείο και το Ειδικό Βραβείο για Ερμηνεία έργου του Πεντερέτσκι στον 2ο Διαγωνισμό Πιάνου Πεντερέτσκι (Λος Άντζελες, 2013).

Πρόγραμμα :

Κάρολ Σιμανόφσκι (1882-1937): Μαζούρκες για πιάνο, Έργο 50, Αρ.1-4 (1924-1925)

Μορίς Ραβέλ (1875-1937): Shéhérazade (1903)

Σάμιουελ Μπάρμπερ (1910-1981): Τέσσερα Τραγούδια, Έργο 13 (1937-40)

Τζορτζ Κραμπ (b.1929): Apparition, για σοπράνο & ενισχυμένο πιάνο (1979)

Κάρολ Σιμανόφσκι (1882-1937): Επιλογή από τα Τραγούδια της Πριγκίπισσας του Παραμυθιού (1915)

Φερνάντο Ομπράδος (1897-1945): Επιλογή από το Canciones clásicas españolas (1921)

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 στο The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ με τη συγκλονιστική μουσική περφόρμανς πολυμέσων FACE. Η απεριόριστη εκφραστικότητα του προσώπου έχει γοητεύσει τον άνθρωπο εδώ και αιώνες. Κατά το παρελθόν, οι επιστήμονες εξέταζαν τα πρόσωπα και τα κρανία των ανθρώπων και βάσει αυτών δημιουργούσαν συσχετισμούς αναφορικά με τα στοιχεία του χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Τώρα οι υπολογιστές και τα smartphones ταξινομούν και αναλύουν ακόμα και τις πιο ανεπαίσθητες εκφράσεις του προσώπου μας είτε στοχεύοντας στην ψυχαγωγία μας είτε για έλεγχο της ταυτότητάς μας, ή ακόμα και για να υπολογίσουν τη διάθεση μας προς εμπορικό όφελος. Ο συνθέτης Γιάννης Κυριακίδης, ο εικαστικός / φωτογράφος Johannes Schwartz, η συγγραφέας Maria Barnas και το σύνολο νέας μουσικής ELECTRA έχουν μεταφράσει αυτές τις εξελίξεις στην καινούργια σύνθεση – FACE. Σε αυτή τη συναυλία πολυμέσων για φωνή, πιάνο, βιολί, φλάουτα, ζωντανά ηλεκτρονικά και βίντεο, η μουσική συγχωνεύεται με αλγορίθμους αναγνώρισης προσώπου που μεταφράζονται με εντυπωσιακό τρόπο σε ήχους.

Το FACE είναι το αποτέλεσμα μιας αναζήτησης για ποίηση και ομορφιά που, ως είθισται, κρύβεται πίσω από μια αμφιλεγόμενη εξέλιξη. Το έργο περιηγείται ανάμεσα στις αμφισβητήσιμες πρακτικές του κλάδου της ανθρωπομετρίας, η οποία περί τις αρχές του 20ου αιώνα κατέγραφε κρανιακές μετρήσεις για να προσδιορίσει τους διάφορους χαρακτήρες των ανθρώπων, και της παρούσας χρήσης βιομετρικών μεθόδων για την αναγνώριση προσώπου με σκοπό τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συναισθηματική διάθεση των καταναλωτών. Ο Κυριακίδης δημιούργησε ένα συγκλονιστικό, μεγαλοφυές έργο για το Σύνολο Νέας Μουσικής ELECTRA, όπου η μουσική και ο ήχος συνταιριάζονται απόλυτα με προβολές φωτογραφιών. Ο Schwartz χρησιμοποίησε μια μοναδική συλλογή φωτογραφιών του Ολλανδού ανθρωπολόγου Kleiweg de Zwaan, δημιούργησε πορτρέτα των μουσικών και ενσωμάτωσε κείμενα των Έντγκαρ Άλλαν Πόε και Σαρλ Μπωντλαίρ.

Το Σύνολο Νέας Μουσικής ELECTRA αποτελείται από τις Diamanda Dramm (βιολί), Susanna Borsch (φλάουτο), Michaela Riener (σοπράνο) και Saskia Lankhoorn (πιάνο) – οι οποίες είναι καταξιωμένες σολίστ στον χώρο της σύγχρονης μουσικής. Εν είδει ELECTRA, οι τέσσερις γυναίκες συνδέονται από το κοινό τους πάθος για συνεργασίες με συνθέτες, συγγραφείς και καλλιτέχνες που δεν ακολουθούν την πεπατημένη και επιλέγουν να σπρώχνουν τα όρια προς νέες καλλιτεχνικές περιοχές.

Ο συνθέτης Γιάννης Κυριακίδης διακρίνεται για την έμφυτη ροπή του να πειραματίζεται με τον ήχο αναμειγνύοντας συμβατικά μουσικά όργανα με ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνει μέσα από τη μουσική του να μετουσιώνει ιδέες που είναι αφηρημένες, βαθιές και δυσνόητες σε νοήσεις που είναι απτές και ευκόλως αντιληπτές. Το FACE δεν είναι η πρώτη του συνεργασία με τον Γερμανό-Ολλανδό εικαστικό και φωτογράφο Johannes Schwartz, αφού οι δύο τους είχαν δημιουργήσει, το 2011, ένα θαυμάσιο Gesamtkunstwerk για τη Μπιενάλε της Βενετίας.

Η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του FACE πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 2018 στη Χάγη. Θα λάβει την Παγκύπρια πρεμιέρα του μέσα στο πλαίσιο του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος, στη Λευκωσία.

*** Όλες οι συναυλίες πραγματοποιούνται στο The Shoe Factory, Λευκωσία, στις 8:30μμ