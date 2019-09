Δεύτερο άλμπουμ από τους The Ladderman

Το δεύτερο τους άλμπουμ με τίτλο Anything Goes παρουσιάζουν The Ladderman, το μουσικό συγκρότημα από τη Λάρνακα με τις ροκ και stoner επιρροές.

Οκτώ χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στην τοπική μουσική σκηνή και τρία από την κυκλοφορία της πρώτης τους δισκογραφικής δουλειάς [Not a six, 2016], οι The Ladderman επανέρχονται με ένα άλμπουμ που υπερβαίνει μουσικά είδη και πρότυπα για να μεταφέρει έντονα συναισθήματα.



Οι συνθέσεις του συγκροτήματος χαρακτηρίζονται από τις επιβλητικές κιθάρες, τους πολύπλοκους ρυθμούς και τις ιδιόρρυθμες μελωδίες, συνδυασμένες με στιβαρά, ωμά φωνητικά, γι’ αυτό και εντυπωσιάζουν με τις γεμάτες ενέργεια ζωντανές τους εμφανίσεις.

Το νέο τους άλμπουμ, όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, είναι «πλήρες σε ιδέες και ήχους» και απευθύνεται στα αυτιά οπαδών της σύγχρονης ροκ.

Οι The Ladderman είναι:

Ανδρέας Ματθαίου: Κιθάρες/Φωνή

Ρολάντης Λαζίδης: Κιθάρες/Φωνητικά

Στέλιος Μοσφιλιώτης: Μπάσο

Στέφανος Ηλιόπουλος: Τύμπανα

Το άλμπουμ κυκλοφορεί επίσημα στις 25 Οκτωβρίου 2019.

Ηχογράφηση: Ανδρέας Ματθαίου & Στέφανος Αρέστη @ Hot Soap Studios, Λάρνακα, Κύπρος

Μίξη και παραγωγή: Αντρέας Ματθαίου, Hot Soap Studios

Mastering: Πάρης Χατζηκυριάκου

Εξώφυλλο Δίσκου: Νικόλας Αντωνίου

Περισσότερα για τους The Ladderman και τη μουσική τους μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

The Ladderman’s Official Youtube Channel εδώ

The Ladderman Railway Sessions εδώ