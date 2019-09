Look under the hood: περιήγηση στην εικαστική πορεία της Μαρίας Λοϊζίδου

Στο πλαίσιο μιας αναδρομικής θεώρησης, η εικαστικός Μαρία Λοϊζίδου παρουσιάζει μια νέα πρόταση μέσα από μια πλατφόρμα εργαστηρίων, συζητήσεων και προκλήσεων για την παραγωγή σκέψης και νέων προτάσεων.

Η πρόταση έχει τίτλο Look under the hood και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λευτέρης Οικονόμου, στον χώρο τέχνης Γκαράζ, στη Λευκωσία.

Η Μαρία Λοϊζίδου συνδέεται εκ νέου με 22 χώρους στη Λευκωσία, με τους οποίους έχει συνεργαστεί στην πορεία των 35 χρόνων του έργου της. Σε συνεργασία με εικαστικούς, θεωρητικούς τέχνης, δημοσιογράφους, ποιητές και ιστορικούς, προτείνονται νέες συνέργειες, προσαρμοσμένες στις τρέχουσες δραστηριότητες του κάθε χώρου.

«Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στην κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης μας με την τέχνη και την πόλη, χάρη στην ποικιλομορφία των λόγων που τη στηρίζουν και στην αμφισβήτηση των μέσων τεκμηρίωσης της μνήμης» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μαρία Λοϊζίδου, studio 1992 [φωτογραφία: Σωκράτης Στρατής]

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα έργα που φιλοξενούνται τα βλέπουμε μαζί για πρώτη φορά. «Μπορούμε να τα αντιληφθούμε ως αναφορές και σημειώσεις, διανύοντας διαδρομές και περπατώντας μονοπάτια που βοηθούν να συνδεθούμε μεταξύ μας με νέες ερμηνείες, κειμενικές, εικονικές, συναισθηματικές.

Μαρία Λοϊζίδου, Trauma, σχέδιο-μολύβι σε χαρτί, 2000 [φωτογραφία: Δημήτρης Βαττής]

Αν η παρατήρηση κατά τη διάρκεια της περιήγησης είναι στο επίκεντρο μιας τέτοιας θεματικής, η πρόταση της Λοϊζίδου επιχειρεί να συμβάλει στο να απαντηθούν ερωτήματα που προκύπτουν, όπως: Πού είμαι τώρα; Ποιος είναι αυτός ο τόπος; Η περιήγηση ξεκινά από τον κύριο εκθεσιακό χώρο Γκαράζ, που είναι φορτισμένος με την επίμαχη ιστορία της περιοχής του Ταχτακαλλά, της εντός των τειχών πόλης.»

Για την εκθεση στο Γκαράζ, συλλέχθηκαν όλα τα έργα από τις γκαλερί με τις οποίες συνεργάζεται η Μαρία Λοϊζίδου στο εξωτερικό. Εδώ, στιγμιότυπο από την άφιξη των έργων στο Γκαράζ, 2019 [φωτογραφία: Μάριελ Κουβέλη]

Όπως εξηγείται, η πρόταση δανείζεται τον τίτλο της από την αγγλική έκφραση «Look under the hood» η οποία παραπέμπει στην προσοχή που χρειάζεται να επιδεικνύουμε, στη λεπτομέρεια των πραγμάτων (όπως το λάδι και το νερό στη λειτουργία του αυτοκινήτου). «Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε επίσης από φεμινιστικά κινήματα της δεκαετίας του ’70, σχολιάζοντας την ευθύνη μιας κοινωνίας απέναντι στη επαναξιολόγηση των παραμέτρων που τη συνθέτουν, προκαλεί την εικαστικό να επεκταθεί και στον απέναντι από το Γκαράζ χώρο του εν λειτουργία γκαράζ αυτοκινήτων. Σε διάλογο με τα επιμέρους στοιχεία που εμπεριέχονται στο γκαράζ και με τη συμβολή του ιδιοκτήτη μηχανικού, παράγεται μια από κοινού ατμόσφαιρα ως εργαλείο κατανόησης συνεργειών, ετερόκλητων κατά τα άλλα μεταξύ τους.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης καλούμαστε ως κυνηγοί ιχνών να περπατήσουμε εκεί που άλλοι περπάτησαν και με την αίσθηση ότι δεν είμαστε οι τελευταίοι να πορευτούμε ενάντια της απειλής στην ανθρώπινη ευθραυστότητα.»

Στιγμιότυπο από το εργαστήριο ‘Ιn the making’, που έδωσε η Μαρία Λοϊζίδου στο πλαίσιο του Look Under the Hood, νωρίτερα μέσα στο 2019 [φωτογραφία: Σωκράτης Στρατής]

Μία σχετική έκδοση θα κυκλοφορήσει στο τέλος των δραστηριοτήτων καταγράφοντας το συμβάν, με κείμενα και φωτογραφικό υλικό.

+ Look under the hood, στον χώρο Γκαράζ από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Πληροφορίες τηλ. 22001508.