«Πούπα» από την Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Διόνυσος

Το έργο «Πούπα», βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο για παιδιά της Μελίσσα Έκκερς, ανεβάζει στην Παιδική του Σκηνή το Θέατρο Διόνυσος για τη σεζόν 2019-20.

Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Χρήστου Γιάγκου.

Η Πούπα, μια νεαρή και ξεχωριστή κάμπια, πρόκειται να μεταμορφωθεί σε πεταλούδα. Σύντομα θα ανακαλύψει τι σημαίνει να μπορείς να πετάξεις και να απολαύσεις τον κόσμο από ψηλά. Η περιπετειώδης φύση της την οδηγεί σε ένα ταξίδι που κάνει τη μεταμόρφωσή της ακόμα πιο συναρπαστική. Όταν βρίσκεται ξαφνικά σε ένα τσίρκο, σε μια άγνωστη χώρα, η Πούπα ανακαλύπτει τις χαρές και τη σημασία του να ζεις τη ζωή απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της. Η ιστορία της Πούπα λοιπόν, είναι βασισμένη σε μια περιπέτεια, ένα ταξίδι στο χρόνο και την ποιότητα που προσδίδουμε σ’ αυτόν.

Η «Πούπα» είναι το τρίτο βιβλίο για παιδιά που δημοσιεύει η Μελίσσα Έκκερς. Το δεύτερο βιβλίο της ήταν υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας το 2012, ενώ το πρώτο της βιβλίο «Κροκόδειλος» κέρδισε το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης το 2008. Έχει δημοσιεύσει επίσης μια έκδοση Ποίησης που δημοσιεύτηκε το 2013. To 2015 – 2019 εκδίδει τη δημοφιλή σειρά βιβλίων My Nicosia Mandala, My Akamas Mandala και My Cape Greco Mandala.Τα βιβλία της έχουν διανεμηθεί σε Κύπρο και Ελλάδα. Η Μελίσσα ‘Εκκερς είναι δημοσιογράφος με έδρα τη Λευκωσία.

Η Ναταλία Παναγιώτου και η Δέσποινα Χρυσάνθου ερμηνεύουν το έργο, σε διασκευή, κίνηση και μουσική επιμέλεια της Παναγιώτου. Τη ζωγραφική εκτέλεση των σκηνικών ανέλαβε η Άντρη Λαζάρου του Duende Art Studio.

+ Πρεμιέρα στις 29 Σεπτεμβρίου στις 10:30 στο Θέατρο Διόνυσος. Τακτικές παραστάσεις κάθε Σάββατο στις 17:00 και Κυριακή στις 10:30. Πληροφορίες τηλ. 22818999 και 99621845.