4 podcasts για τους λάτρεις της λογοτεχνίας

Αν κι εσείς, όπως κι εγώ, ανυπομονείτε για τη στιγμή εκείνη της ημέρας που θα πάτε μια βόλτα με τα πόδια για να ακούσετε ένα podcast, αν τα podcasts είναι το κύριό σας κίνητρο για να καθαρίσετε το σπίτι και αν ξεκινάτε ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεών σας με τη φράση “Σε ένα podcast που άκουσα πρόσφατα…”, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Αν ένα καλό βιβλίο είναι το μόνο πράγμα που θα έβαζε τα podcasts σε δεύτερη θέση, σας καταλαβαίνω ακόμα καλύτερα. Για εσάς που κάποιες φορές δεν μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να διαβάσετε ένα καλό βιβλίο ή να ακούσετε ένα καλό podcast, προτείνω τα πιο κάτω (αγγλόφωνα) λογοτεχνικά podcasts.

* Literary Friction

Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα podcasts που είναι projects φιλίας και το Literary Friction είναι ένα από αυτά. Πρόκειται για ένα μηνιαίο podcast με παρουσιάστριες την Octavia Bright (συγγραφέας και ακαδημαϊκός) και την Carrie Plitt (λογοτεχνική ατζέντης). Σε κάθε επεισόδιο, η Bright και η Plitt μιλούν με μία/έναν συγγραφέα για ένα βιβλίο της/του χτίζοντας τη συζήτηση γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με το βιβλίο αυτό. Θα ακούσετε συζητήσεις για τα δύσκολα ερωτήματα της λογοτεχνίας (τι είναι και πώς λειτουργεί η λογοτεχνική γραφή; γιατί γράφει κανείς;) καθώς και για πιο τεχνικά ζητήματα (για τη διαδικασία της γραφής και για θέματα όπως η δομή και οι χαρακτήρες, η φόρμα και το ύφος). To Literary Friction είναι πάντα εξαιρετικά επιμελημένο και μιλά για τη λογοτεχνία με έναν τρόπο βαθύ και μαζί προσιτό, χωρίς τον στόμφο και την επιτήδευση που βρίσκουμε σε κάποια άλλα podcasts. Bonus οι προτάσεις για περαιτέρω βιβλία σχετικά με το θέμα του επεισοδίου.

* The New Yorker: Fiction & The New Yorker: The Writer’s Voice

To Fiction και το The Writer’s Voice είναι δύο podcasts του New Yorker όπου μπορείτε να ακούσετε αναγνώσεις διηγημάτων. Στο Fiction, παρουσιάστρια του οποίου είναι η Debora Treisman, μία/ένας συγγραφέας κάθε μήνα επιλέγει ένα από τα διηγήματα που δημοσιεύτηκαν στο New Yorker -από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα- και το διαβάζει. Μετά την ανάγνωση, η Treisman μαζί με την/τoν εκάστοτε καλεσμένη/o της συζητούν το διήγημα. Το Writer’s Voice, το οποίο και πάλι παρουσιάζει η Debora Treisman, είναι ένα εβδομαδιαίο podcast που βγαίνει παράλληλα με το κάθε τεύχος του περιοδικού. Σε κάθε επεισόδιο θα ακούσετε το διήγημα που εκδίδεται στο εκάστοτε τεύχος του περιοδικού – διαβασμένο από τη/τον συγγραφέα του.

* Freedom, Books, Flowers & the Moon

Με έναν τίτλο παρμένο από την ερώτηση του Oscar Wilde “Με ελευθερία, βιβλία, λουλούδια και το φεγγάρι ποιος δεν θα ήταν ευτυχισμένος;”, τo Freedom, Books, Flowers & the Moon είναι το podcast του λογοτεχνικού περιοδικού “Times Literary Supplement”. Παρουσιαστές του εβδομαδιαίου αυτού podcast είναι ο Stig Abell και η Thea Lenarduzzi, οι οποίοι συζητούν μαζί με τους καλεσμένους τους -συγγραφείς, κριτικούς, εκδότες και επιμελητές- τα τελευταία δρώμενα στον χώρο της λογοτεχνίας και της κριτικής. Disclaimer: ετοιμαστείτε για μια γερή δόση αγγλικού χιούμορ.