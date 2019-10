8ο Φεστιβάλ Νέας Μουσικής τον Νοέμβριο

Πέντε συναυλίες κατά τις οποίες θα ακούσουμε σύγχρονα έργα Κύπριων και διεθνών συνθετών περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του φετινού 8ου Φεστιβάλ Νέας Μουσικής, που ξεκινά στις 4 Νοεμβρίου στη Λευκωσία.

Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Κέντρου Κύπριων Συνθετών και του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης.

Πολλά από τα έργα παρουσιάζονται σε πρώτη παγκόσμια ή παγκύπρια εκτέλεση και «αποτελούν την τοπική έκφραση του ήχου πρώτης γραμμής, όπως αυτός εκφράζεται στα ρεύματα της σύγχρονης λόγιας μουσικής σήμερα», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση για το φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, 20:30 (Θέατρο Παλλάς)



Την έναρξη του φετινού φεστιβάλ θα κάνει το φημισμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής Ensemble Zeitfluss, με έδρα το Γκρατς (Αυστρία). Οι 12 μουσικοί που απαρτίζουν το σύνολο, το οποίο ιδρύθηκε το 2003, έχουν ως πάγια φιλοδοξία να φέρνουν αντιμέτωπα έργα μεγάλων διεθνώς αναγνωρισμένων συνθετών με αυτά των εγγενών συνθετών. Στόχος του Ensemble Zeitfluss είναι να παρουσιάζει τη συναρπαστική εξέλιξη της σημερινής μουσικής και την πολύ συχνά κρυμμένη ομορφιά της σε ένα ευρύ κοινό.

Το πρόγραμμα της συναυλίας τους:

Ανδρέας Μουστούκης / Andreas Moustoukis: Dumaxion for ensemble

Άντης Σκορδής / Andys Skordis: empty something for ensemble

Γεώργιος Σταύρου / Georgios Stavrou: Ensynaisthisi for ensemble

Τάσος Στυλιανού / Tasos Stylianou: Lithos for ensemble

Ορέστης Τουφεξής / Orestis Toufektsis: Fractal Puzzle for ensemble

Daniel Oliver Moser: Earlicker for ensemble

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, 20:30 (Αίθουσα Καστελλιώτισσα)

Οι πολύ καλοί φίλοι και συνεργάτες του φεστιβάλ, Faos Ensemble από την Ελλάδα, επιστρέφουν στην Κύπρο. Στοχεύοντας στην δημιουργία ενός αντισυμβατικού συνόλου, φορέα της νέας μουσικής, φιλοδοξούν να καταστούν μια πλατφόρμα όπου σύγχρονοι συνθέτες θα βρίσκουν και θα συν-δημιουργούν την ηχητική εμπειρία της νέας μουσικής εμπροσθοφυλακής.

Το πρόγραμμα της συναυλίας τους:

Ανδρέας Γιαγκόπουλος / Andreas Yangopoulos: Sextet for ensemble

Γεώργιος Σταύρου / Georgios Stavrou: Ludo per Phaos for ensemble

Μιχάλης Ανδρονίκου / Michalis Andronikou: In coexistence we believe for piano and cello

Σάββας Σάββα / Savvas Savva: Piano Trio for piano, violin and cello

Γεώργιος Κουμεντάκης / Georgios Koumentakis: Forget Me for solo flute

Roderik de Man: Case History for solo percussion

Iannis Xenakis: Dhipli Zyia for violin and cello

Annie Yuan: .Core for bass clarinet

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019,20:30 (Αίθουσα Καστελλιώτισσα)



Το Ensemble Zeitfluss, αυτή τη φορά με μικρότερη σύνθεση, παρουσιάζει έργα κυρίως από το διεθνές ρεπερτόριο της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας.

Το πρόγραμμα της συναυλίας τους:

Beat Furrer: Trio for flute, clarinet and saxophone

Jonathan Harvey: Curve with Plateaux for solo cello

Toshio Hosokawa: Etude I “2Lines” for piano

Giacinto Scelsi: IXOR for solo clarinet

Toshio Hosokawa: Etüde V “Anger” for piano

Georgios Stavrou: A Musical Earwig for ensemble

Toshio Hosokawa: Etude VI “Lied, Melody” for piano

Anselm Schaufler: Shadows of the Past for ensemble

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, 20:30 (Αίθουσα Καστελλιώτισσα)



Το σύνολο ηλεκτροακουστικής μουσικής του Κέντρου Κύπριων Συνθετών και φέτος δίνει δυναμικά το παρόν του, σε μια συναυλία βασισμένη στον αυτοσχεδιασμό με εναλλακτικά όργανα τα οποία εκτελούν οι ίδιοι οι συνθέτες.

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019, 20:30 (Αίθουσα Καστελλιώτισσα)



Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με μια συναυλία του νεανικού και δυναμικού συνόλου Synaesthesis Ensemble από τη Λιθουανία. Το όραμα αυτής της ομάδα νέων και φιλόδοξων μουσικών ξεπερνά τον ήχο – στο χώρο, το φως, την κίνηση και την αφήγηση – οτιδήποτε επιτρέπει στην σύγχρονη μουσική να γίνει μια πολυδιάστατη δημιουργία, θολώνοντας τα όρια μεταξύ των ειδών.

Το πρόγραμμα της συναυλίας τους:

Γεώργιος Σταύρου / Georgios Stavrou: 3 Gestures for the Shape of Sensation for ensemble

Άντης Σκορδής / Andys Skordis: Kra…Ne for piano, saxophone and percussion

Μιχάλης Ανδρονίκου / Michalis Andronikou: Jazzy Starry Night for clarinet, el. guitar, double bass, piano and percussion

Τάσος Στυλιανού / Tasos Stylianou: Themes & Riffs for ensemble

Louis Andriessen: Workers Union for large ensemble

Συστάσεις: τα σχήματα του φεστιβάλ

Το Σύνολο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής [Composers’ Electroacoustic Ensemble] δημιουργήθηκε το 2014. Είναι ένα μουσικό σχήμα βασισμένο στον αυτοσχεδιασμό με εναλλακτικά όργανα τα οποία εκτελούν συνθέτες όπως: Theremin, Ηλ. Κιθάρα, Προετοιμασμένο Πιάνο, Ηλεκτρονικά και Αυτοσχέδια Κρουστά. Σκοπός του σχήματος, στο οποίο συμμετέχουν οι Τάσος Στυλιανού, Ανδρέας Μουστούκης, Χάρης Σοφοκλέους, Γιώργος Σταύρου, είναι η δημιουργία μουσικής απελευθερωμένης από προϋπάρχουσες έννοιες ή στυλ όπως και επίσης η άμεση αντίδραση ως προς στην λανθασμένη “αρμονία” που προβάλλεται από το κατεστημένο. Προτεραιότητα είναι ο χώρος που δίνεται για την ύπαρξη του απαραίτητου στοιχείου για την ώθηση της άμεσης επικοινωνίας και δράσης.

Το Ensemble Zeitfluss ιδρύθηκε το 2003 στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας και απαρτίζεται από 12 μουσικούς με την προσδοκία να φέρνουν αντιμέτωπα έργα μεγάλων διεθνώς αναγνωρισμένων συνθετών με αυτά των εγγενών συνθετών. Στόχος του Ensemble Zeitfluss είναι να παρουσιάζει τη συναρπαστική εξέλιξη της σημερινής μουσικής και την πολύ συχνά κρυμμένη ομορφιά της σε ένα ευρύ κοινό.

Το σύνολο νέας μουσικής ΦΑΟΣ (Φ Faos ensemble) προέκυψε σαν μια συλλογική αναζήτησή μεταξύ του βιολιστή Αλέξη Θεοφύλακτου, του συνθέτη Αντρέα Μουστούκη και του συνθέτη, πιανίστα και μουσικολόγου Θανάση Τρικούπη. Ακολούθως η αναζήτησή αυτή έγινε συλλογική μεταξύ των μελών του. Αναζητώντας την νέα ηχητική εμπειρία, έξω από τα κατεστημένα και την ιδρυματοποίηση της σύγχρονης μουσικής, έξω από την μουσική ρεπερτορίου, οι συντελεστές ελπίζουν στην δημιουργία ενός αντισυμβατικού συνόλου, φορέα της νέας μουσικής, φιλοδοξώντας να καταστούν πλατφόρμα, όπου σύγχρονοι συνθέτες θα βρίσκουν και θα συν-δημιουργούν την ηχητική εμπειρία της νέας μουσικής εμπροσθοφυλακής. Σαν κυρία αποστολή του θέτει την πρώτη εκτέλεση έργων από Κύπριους και Έλληνες συνθέτες και την διασπορά του έργου αυτού.

Οι Synaesthesis Ensemble από τη Λιθουανία είναι μια ομάδα νέων και φιλόδοξων μουσικών που ξεπερνά τον ήχο – στο χώρο, το φως, την κίνηση και την αφήγηση – οτιδήποτε επιτρέπει στην σύγχρονη μουσική να γίνει μια πολυδιάστατη δημιουργία, θολώνοντας τα όρια μεταξύ των ειδών.

+ 4 – 9 Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς και στην Αίθουσα Καστελιώτισσα. Όλες οι συναυλίες ξεκινούν στις 20:30. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στη σελίδα του φεστιβάλ στο facebook