‘Εκθεση της Chiaki Kamikawa

Η ατομική έκθεση της εικαστικού Chiaki Kamikawa από την Ιαπωνία με τον τίτλο «We Are Here But You Don’t See Us (είμαστε εδώ αλλά δεν μας βλέπετε)» θα πραγματοποιηθεί στο χάνι του Ιμπραήμ στην Πάφο από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2019, με τα εγκαίνια στις 25 Οκτωβρίου η ώρα 7μμ. Στην έκθεση θα παρουσιαστεί το πρόσφατο έργο της Kamikawa με σχέδια και πίνακες ζωγραφικής το οποίο εξερευνά την έννοια των αόρατων υπάρξεων που συνυπάρχουν παράλληλα με την καθημερινότητα μας.

Το έργο της Kamikawa απεικονίζει ευφάνταστες εικαστικές αφηγήσεις εμπνευσμένες από το περιβάλλον και τις εμπειρίες της. Πάντοτε γοητευόταν από τα σουρεαλιστικά και υπερφυσικά βιώματα των ονείρων και παραμυθιών τα οποία διεγείρουν την δημιουργική της φαντασία σε μεγάλο βαθμό.

Η Kamikawa γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιαπωνία και έζησε σε διάφορα μέρη της Ευρώπης όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Κύπρο τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, στα έργα της διαφαίνονται οι διάφορες πολιτιστικές επιρροές. Παραδείγματος χάριν, οι χαρακτήρες τύπου κινουμένων σχεδίων που εμφανίζονται στα έργα της αντικατοπτρίζουν την Ιαπωνική υπό-κουλτούρα των manga. Επίσης, η χρήση Ιαπωνικών ιδεογραμμάτων στα έργα της παραπέμπει στην τεχνική του καλλιτεχνικού Ιαπωνικού στυλ του 18ου-19ου αιώνα, Ukiyoe. Αυτά τα Ιαπωνικά στοιχεία συνδυάζονται με εικόνες Δυτικού τρόπου ζωής, τοπίου και εσωτερικής αρχιτεκτονικής.

Αρκετά από τα πρόσφατα της έργα συμπεριλαμβάνουν φιγούρες-πνεύματα ως κύριους χαρακτήρες. Αυτή η ιδέα πηγάζει από την θρησκευτική πίστη Animism, όπου αντικείμενα, τοποθεσίες και όντα κατέχουν κάποια ψυχική ουσία. Λόγω του ότι η καλλιτέχνης έζησε αρκετά χρόνια σε χώρες της Δύσης όπου ο Animism δεν εξασκείται, το ενδιαφέρον της καλλιτέχνης για αυτή την πίστη λειτούργησε κάπως αντίστοιχα. Στους τελευταίους της πίνακες με σκηνές από την Κύπρο, η Kamikawa δημιούργησε εικόνες από πιθανά πνεύματα / όντα που βρίσκονται στην Πάφο. Πολλές γάτες σε ένα μοναστήρι, ηλιοκαμένοι τουρίστες, αγρότες επί του έργου και άλλες σκηνές της καθημερινότητας μετατρέπονται σε μυστήριες και σουρεαλιστικές εικόνες με τερατόμορφες αλλά συμπαθητικές φιγούρες.

Κατά την περίοδο δημιουργίας των νέων έργων της, η Kamikawa έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα έργα δυο διάσημων Ιαπώνων καλλιτεχνών. Ο πρώτος ήταν ο καλλίτεχνις του 19ου αιώνα Utagawa Kuniyoshi με τις τυπογραφίες τερατόμορφων καρικατούρων του είδους Ukiyoe και ο δεύτερος, ο καρτουνίστας Shigeru Mizuki δημιουργός των εικονογραφημένων βιβλίων Yokai – τα πνεύματα της φύσης.

Τα έργα της Kamikawa δεν στοχεύουν στο να προκαλούν δέος στον θεατή. Προτείνουν μια εναλλακτική άποψη στην αντίληψη της καθημερινότητας. Μέσω της έκθεσης, η καλλιτέχνης θέλει να εισάξει κάποια στοιχεία από τις παραδοσιακές Ιαπωνικές αξίες της λατρείας της φύσης και να μας κάνει να αναλογιστούμε την σχέση μας με το περιβάλλον.

Προφίλ καλλιτέχνη

Η Chiaki Kamikawa γεννήθηκε στην επαρχία Kanagawa της Ιαπωνίας το 1976. Σπούδασε σχεδιασμό κοσμημάτων στο Η.Β και καλές τέχνες στην Ολλανδία. Τα έργα της εκτέθηκαν σε διεθνές επίπεδο όπως; Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam, Ολλανδία), The Drawing Center (New York, ΗΠΑ), National Art Center (Tokyo, Ιαπωνία) και σε πολλά άλλα δημόσια και ιδιωτικά κέντρα τέχνης.

Έργα της βρίσκονται στην μόνιμη συλλογή των Museum Boijmans (Ολλανδία), Gouda Museum (Ολλανδία) και στην Κυπριακή πινακοθήκη.

Από το 2011, διατηρεί το στούντιο / γκαλερί της στην Πάφο, έχει επιμεληθεί και οργανώσει πολλές τοπικές και διεθνείς εκθέσεις και δρώμενα.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, θα διεξαχθεί καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά στις 2 Νοεμβρίου.

Χάνι του Ιμπραήμ (Δημοτική Πινακοθήκη)

Κωνσταντίνου Κανάρη 40, Πάφος

Ώρες λειτουργιάς: Δευτέρα-Παρασκευή 9:00 – 13:00, 17:00-20:00

Σάββατο 9:00 – 13:00

Είσοδος δωρεάν