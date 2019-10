Ένα εναλλακτικό μουσείο για το «Λήδρα Πάλας»

Στη διαδικασία δημιουργίας ενός εναλλακτικού μουσείου για το ξενοδοχείο «Λήδρα Πάλας» βρίσκεται η ομάδα του Museum Lab and the Immersive Technologies for Intelligent Applications (ITIA) στο Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας RISE (Research Center on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies).

Το εναλλακτικό αυτό μουσείο, θα επιτρέψει στη σημερινή και μελλοντικές γενιές να εξερευνήσουν αυτό το μοναδικό και ιστορικό κέντρο αναφοράς στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τη δρ Θεοπίστη Στυλιανού-Lambert, επικεφαλής της ομάδας του RISE για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, το εν λόγω μουσείο θα έχει μελλοντικά παρουσία και σε φυσικό χώρο αλλά και διαδικτυακά.

Γιατί το Λήδρα Πάλας; «Αν προσπαθήσει κάποιος να σκεφτεί ποιο είναι το κτήριο που αντικατοπτρίζει καλύτερα την ταραχώδη πρόσφατη ιστορία της Κύπρου, τότε αυτό θα ήταν το ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ομάδα του RISE που ανέλαβε το πρότζεκτ.

«Και ενώ κάποτε το «Λήδρα Πάλας» ήταν ένα κτήριο που χαρακτηριζόταν ως η επιτομή του Κυπριακού μοντερνισμού στην καρδιά της πρωτεύουσας, τώρα είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών μέσα στη νεκρή ζωνη και σε άθλια κατάσταση. Αν και έχει παρακμάσει, το «Λήδρα Πάλας» παραμένει ένα πολύτιμο και ενδιαφέρον κτήριο με μια πολύκροτη ιστορία που αξίζει να ειπωθεί.

Ο στόχος του πρότζεκτ: «Ο στόχος της ομάδας είναι να αναβιώσει την ιστορία του ξενοδοχείου μέσω μιας εις βάθους μελέτης αρχείων αλλά και μιας πολυεπίπεδης συλλογής προσωπικών εμπειριών. Εφόσον δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει μέσα στον ίδιο το χώρο του ξενοδοχείου, το εγχείρημα είναι να δημιουργηθεί ένα «μουσείο» με τη χρήση δια-δραστικών μέσων και νέων τεχνολογιών. Η προσπάθεια αυτή θα αποτελέσει ένα παράδειγμα μουσείου που μετατρέπεται σε ένα φανταστικό χώρο όπου στην απουσία των πρακτικών και πολιτικών περιορισμών που συνήθως έχει ένα μουσείο, θα είναι δυνατή η νοητική αναδόμηση του ξενοδοχείου Λήδρα Πάλας», σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως στόχο να προβάλει τις εμπειρίες ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα που έχουν βιώσει το «Λήδρα Πάλας» με τον έναν ή άλλο τρόπο: ως προσκεκλημένοι, ως ακροατήριο σε κάποια συναυλία, ως συμμετέχοντες σε συνέδρια, σε επαγγελματικές συναντήσεις ή ως υπάλληλοι. Οι ιστορίες των υπαλλήλων που είχαν εργαστεί στις χαμηλότερες βαθμίδες στην ιεραρχική διαβάθμιση των εργασιακών θέσεων, των Κυπρίων (Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι κλπ.) οι οποίοι είχαν εμπειρίες στο μέρος αυτό, των γυναικών που είχαν συμμετάσχει σε επιδείξεις μόδας, των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και των εκθέσεων τέχνης είναι φανερά παραγκωνισμένες από πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά συμβάντα στο ξενοδοχείο. Αυτές οι ιστορίες πρέπει να ακουστούν και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, η ομάδα του RISE θα προσπαθήσει να το πετύχει με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών (emerging technologies).

Στο Buffer Fringe Performing Arts Festival 2019

Κατά τη διάρκεια του φετινού Buffer Fringe Performing Arts Festival, το RISE θα έχει το δικό του χώρο όπου θα παρουσιάσει κάποια τεχνολογικά πρωτότυπα τα οποία δημιουργήθηκαν για τη μελέτη αυτή και ταυτόχρονα θα επιδιώξει τη συλλογή περισσότερων εμπειριών από τους επισκέπτες.

Ανάμεσα σε άλλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να «περιηγηθούν» στο ξενοδοχείο χάρη στην τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας.

Το κοινό που θα ήθελε να μοιραστεί αναμνήσεις, μνήμες ή φωτογραφίες με την ομάδα του RISE, θα μπορεί να το κάνει στο κιόσκι του RISE στη Νεκρή Ζώνη του Λήδρα Πάλας στις 26 Οκτωβρίου μεταξύ των ωρών 15:30-22:30. Στο χώρο αυτό θα υπάρχει σαρωτής για την αποτύπωση φωτογραφικού ή άλλου έντυπου υλικού.

Συντονιστές της μελέτης είναι η Δρ Θεοπίστη Στυλιανού-Lambert (theopisti.stylianou@cut.ac.cy) και η Δρ Αντιγόνη Ηρακλείδου (a.heraclidou@rise.org.cy)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Καρτ ποστάλ που απεικονίζει το Λήδρα Πάλας, ©Ε.NAGELE