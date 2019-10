Το Look Under the Hood ολοκληρώνεται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος

Στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος πραγματοποιείται την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου η τελευταία δράση σε μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της έκθεσης της Μαρίας Λοϊζίδου Look under the hood, που με τη σειρά της ολοκληρώνεται την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου.

Το Κέντρο Διάτοπος φιλοξενεί την εικαστικό Μάριελ Κουβέλη, η οποία με αναφορά τη δουλειά της Μαρίας Λοϊζίδου Let’s Get Lost, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Διάτοπο πριν από 18 χρόνια, παράγει ένα νέο έργο. Μέσα από την πρακτική της ανατύπωσης, η νεαρή εικαστικός παράγει σειρά από έργα με έναυσμα το θέμα του ταξιδιού και μιας σύγχρονης ερμηνείας του.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας ανοιχτής προσέγγισης του έργου της Λοϊζίδου, που μετρά 35 χρόνια πορείας στον εικαστικό χώρο. Το Διάτοπος είναι ένας από τους χώρους που ενεργοποιεί η εικαστικός με την ευκαιρία της αναδρομικής θεώρησης του έργου της.

+ Στις 30 Οκτωβρίου στις 19:00 στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος στο πλαίσιο της έκθεσης Look under the hood που παρουσιάζεται στον πολυχώρο Γκαράζ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.