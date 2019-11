Διάλεξη του επιμελητή Luca Lo Pinto στο NiMAC

Στο πλαίσιο του πρότζεκτ hypersurfacing που διοργανώνει το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη] για τα 25χρονα του, ο Luca Lo Pinto θα δώσει μια διάλεξη το Σάββατο 16 Νοεμβρίου.

Ο Luca Lo Pinto είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης MACRO της Ρώμης και η διάλεξή του έχει θέμα «Η έκθεση ως λόγος/χώρος/μέσο για αντικρουόμενες ιδέες, δομές και εμπειρίες».

Στην παρουσίασή του, ο Luca Lo Pinto θα αναπτύξει τις επιμελητικές του πρακτικές εστιάζοντας σε έναν αριθμό σημαντικών εκθέσεων που έχει οργανώσει εντός και εκτός του πλαισίου των ιδρυμάτων τέχνης. Έχοντας πρόσφατα αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του MACRO, ο Lo Pinto θα αντλήσει από την προσωπική του εμπειρία για να εστιάσει στη σημασία του να δημιουργεί κανείς ένα καινούριο κεφάλαιο για ένα ίδρυμα. Θα μιλήσει, επίσης, για την αναγκαιότητα που παρουσιάζεται σε όλα τα ιδρύματα να μεταμορφωθούν σε έναν διερευνητικό χώρο για αντικρουόμενες ιδέες, δομές και εμπειρίες, διατηρώντας τους καλλιτέχνες στον πυρήνα του κάθε εγχειρήματος.

Η πρακτική του Lo Pinto συμπεριλαμβάνει την ανάληψη πολλών ρόλων, από την επιμέλεια στη συγγραφή και από την έρευνα στην έκδοση. Το έργο του παίρνει διάφορες μορφές καθώς παραμένει ανοιχτό στη χρήση ποικίλων εργαλείων και μεθόδων, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πρότζεκτ. Ο Lo Pinto αντιλαμβάνεται τη διαδικασία της δημιουργίας μιας έκθεσης ως ένα μέσο για την ανάπτυξη μιας κατάστασης που μπορεί να έχει πολλαπλά σημεία αφετηρίας, τόσο οπτικά όσο και εννοιολογικά, προσφέροντας στον θεατή ένα εύρος πιθανοτήτων και επιτρέποντας την ύπαρξη διαφορετικών αφηγημάτων. Προσεγγίζει τη διαδικασία της επιμέλειας μέσα από την κριτική αντιπαράθεση διαφορετικών έργων, χωρίς να γνωρίζει, τουλάχιστον εν μέρει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια στάση που χαρακτηρίζει και την δραστηριότητα του ως εκδότης. Αυτή η διάσταση του να είναι ανάμεσα σε γνωστικούς κλάδους αποτέλεσε κυρίαρχο στοιχείο και στην εκπαίδευση του.

Ο Luca Lo Pinto (1981) διορίστηκε πρόσφατα ως ο καλλιτεχνικός διευθυντής του MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma. Είναι ο συνιδρυτής του περιοδικού και εκδοτικού οίκου NERO. Εδώ και έξι χρόνια τελεί επιμελητής στην Kunsthalle Wien, όπου αυτή την περίοδο παρουσιάζει το τελευταίο του πρότζεκτ υπό την ιδιότητα του επιμελητή με τίτλο TIME IS THIRSTY. Στην Kunsthalle Wien έχει οργανώσει ατομικές εκθέσεις για τους Nathalie du Pasquier, Camille Henrot, Olaf Nicolai, Pierre Bismuth, Babette Mangolte, Charlemagne Palestine, και τις ομαδικές εκθέσεις Publishing as an artistic toolbox: 1989 – 2017• More than just words• One, No One and One Hundred Thousand• Individual Stories και Function Follows Vision, Vision Follows Reality. Έχει επιμεληθεί, ανάμεσα σε άλλα, τα πρότζεκτ: Io, Luca Vitone (PAC, Μιλάνο)• 16η Art Quadriennale (Palazzo delle Esposizioni, Ρώμη)• Le Regole del Gioco (Στούντιο-Μουσείο Achille Castiglioni, Μιλάνο)• Trapped in the closet (Carnegie Library/FRAC Champagne Ardenne, Ρεμς)•Antigrazioso (Palais de Toyko, Παρίσι)• Luigi Ontani (H.C. Andersen Museum, Κοπενχάγη)• D’après Giorgio (Ίδρυμα Giorgio de Chirico, Ρώμη)• Olaf Nicolai-Conversation Pieces (Μουσείο Mario Praz, Ρώμη). Είναι ο επιμελητής της έκδοσης Documenta 1955 – 2012. The endless story of two lovers, ενώ το 2014 εξέδωσε το βιβλίο 2014 για τη σειρά Τime Capsule.

+ Σάββατο, 16 Νοεμβρίου στις 11:00 στο Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λευκωσίας [Παλιάς Ηλεκτρικής 19]. Η διάλεξη θα δοθεί στην αγγλική γλώσσα και είναι ανοικτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο. Η παρουσίαση του Luca Lo Pinto πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Κύπρο.