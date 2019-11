For Your Playlist #9

Moses Boyd – Stranger Than Fiction

O Moses Boyd είναι ένας Άγγλος ντράμερ και μέλος της καινούργιας τζαζ σκηνής του Λονδίνου, από την οποία ακούμε να βγαίνουν τον τελευταίο καιρό συναρπαστικές δουλειές. Το 2018 κυκλοφόρησε το EP Displaced Diaspora και επανήλθε πριν από μερικές μέρες με το καταπληκτικό «Stranger Than Fiction». Πρόκειται για ένα κομμάτι που ξεκινά με κατευναστικούς ήχους (ήχους που μοιάζουν να προέρχονται από ένα ειδυλλιακό τοπίο), οι οποίοι σταδιακά καλύπτονται από τα ντραμς και τα πνευστά, περνούν από ένα στάδιο αποσυντονισμού, δίνουν τόπο σε έναν αποπλανητικό ρυθμό και καταλήγουν σε κάτι το απρόσμενα σκοτεινό και αποπνικτικό, κάτι σχεδόν αποκαλυπτικό. Το κομμάτι συλλαμβάνει κάτι από την ιστορική στιγμή στην οποία δημιουργήθηκε. «Ζούμε σε καιρούς όπου οι πολιτικές και οι περιβαλλοντικές καταστάσεις και οι ειδήσεις πιο πολύ μοιάζουν με ένα παράλληλο Σύμπαν. Και δυστυχώς, η αλήθεια είναι συχνά πιο παράξενη και από αποκύημα της φαντασίας», είπε ο Boyd μιλώντας για το «Stranger Than Fiction».

Harriett – Alkaligned

Harriett είναι το καινούργιο χιπ χοπ πρότζεκτ της Ill Camille (Heirloom, 2017) και του Damani Nkosi (Thoughtful King 2014) καθώς και το όνομα του δίσκου τους. Βασισμένοι στο Λος Άντζελες, οι δύο μουσικοί έφτιαξαν μέσα από το Harriett ένα μουσικό τοπίο που είναι μαζί φόρος τιμής προς τη Harriet Tubman (τη θρυλική ακτιβίστρια του 19ου αιώνα που οδήγησε δεκάδες σκλάβους στην ελευθερία), τροφή για σκέψη και κάλεσμα για απελευθέρωση. To «Alkaligned» είναι το πρώτο κομμάτι του Harriett. Με τα ωραία τους bars, η Ill Camille και ο Damani Nkosi μοιάζουν να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο καθώς το «Alkaligned» μας μπάζει στο νόημα του δίσκου: Retrain your mind, your heart, your body, your spirit, your soul.

Το Matando είναι ένα κομμάτι από τον τελευταίο δίσκο της Tei Shi, που φέρει τον τίτλο La Linda, και ο οποίος κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Τα singles που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας του δίσκου –«A Kiss Goodbye», «Even if it Hurts» (με τον Blood Orange), «Red Light»– ήταν πολλά υποσχόμενα και ο δίσκος δεν απογοητεύει. Το La Linda, που περιέχει αγγλόφωνα και ισπανόφωνα κομμάτια, είναι εμπνευσμένο από τις καινούργιες αρχές, εξηγεί η ίδια η Tei Shi (a.k.a Valerie Teicher), προσθέτοντας ότι ο δίσκος αντικατοπτρίζει μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στη ζωή της. Απολαύστε το «Matando», ένα από τα πιο upbeat κομμάτια του δίσκου.

FKA Twigs – Sad Day

Από τότε που πρωτογνωρίσαμε την FKA Twigs, το 2013, με το «Water Me» μας έδειξε ότι ξέρει να φτιάχνει ατμόσφαιρες συναισθηματικά φορτισμένες όπως λίγοι μουσικοί. Το «Sad Day», ένα τραγούδι από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά «Magdalene» περιστρέφεται γύρω από το τέλος μιας σχέσης. Η FKA Twigs μοιάζει να μας πιάνει από το χέρι και να μας οδηγεί μέσα από όλα τα στάδια του χαμού και του θρήνου. Αν το συναίσθημα υπερχειλίζει από τη μουσική και τη φωνή, οι στίχοι μοιάζουν σαν μια σανίδα σωτηρίας: «Taste the fruit of me / Make love to all you see».