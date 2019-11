Ηypersurfacing στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας

Στις 29 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται η νέα έκθεση του NiMAC (Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ιδρυμα Πιερίδη) με τη συμμετοχή Κυπρίων καλλιτεχνών της σύγχρονης τέχνης.

Η έκθεση έχει τίτλο Hypersurfacing και την επιμελείται η Μαρίνα Χριστοδουλίδου.

Είναι, δε, ειδικά σχεδιασμένη για την 25η επέτειο του NiMAC και επιδιώκει να παρουσιάσει την πληθώρα των πρακτικών σύγχρονων Κύπριων καλλιτεχνών. Στην έκθεση συμμετέχουν οι Ραΐσα Αγγελή, Ναταλί Γιαξή, Στέλιος Καλλινίκου, Λητώ Κάττου, Φάνος Κυριάκου, Ορέστης Λαζούρας, Μαρίνα Ξενοφώντος, Νάγια Σάββα, Κωνσταντίνος Ταλιώτης, Μαρία Τουμάζου, Λεόντιος Τουμπουρής και Peter Eramian.

Το Hypersurfacing, όμως, αντιμετωπίζεται γενικότερα σαν ένα πρότζεκτ, του οποίου η έκθεση αποτελεί τη μία πλατφόρμα.

Νάταλι Γιαξή, Homework, 2016, SOLID PLANS, Θκιό Ππαλιές, Λευκωσία, 2016

Φάνος Κυριάκου, Installation view, Garden Sculptures, Eins Gallery, Λεμεσός 2018-2019

Η δεύτερη πλατφόρμα είναι ένα φόρουμ που ξεκίνησε ήδη στις 5 Νοεμβρίου και στο πλαίσιό του έχουν προσκληθεί στην Κύπρο μια ομάδα επιμελητών και επιμελητριών από τον διεθνή χώρο που θα επιδιώξουν, μαζί με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, να ενεργοποιήσουν ένα πεδίο δημιουργικών ανταλλαγών και συναντήσεων. Στο φόρουμ συμμετέχουν οι επιμελήτριες Ιωἀννα Γερακίδη, Katarina Kostandinović και Salma Tuqan και οι επιμελητές Ryan Inouye, Luca Lo Pinto και Andrés Valtierra. Σειρά εκδηλώσεων του φόρουμ θα είναι ανοικτές για το κοινό.

Ορέστης Λαζούρας, Installation view, SCOOBY, A PAINTING SHOW, Θκιό Ππαλιές, Λευκωσία, 2019

Ραϊσσα Αγγελή, Shrine to (some) Change, 2019, Kulturfabrik Burgdorf, Ελβετία, 2019

Στέλιος Καλλινίκου, onmwa_ihtngab_ni_karp_fo_irnet, 2019, RCSAERH, Künstlerhaus Bethanien, Βερολίνο, Γερμανία, 2019

Η έκθεση

Μέσα από τη φωτογραφία, το φιλμ, τη γλυπτική, τον ήχο, τον λόγο, τις εγκαταστάσεις και τις χωρικές συνθέσεις, η έκθεση Hypersurfacing πραγματεύεται την έννοια της επιφάνειας, όπως αυτή ενυπάρχει στα έργα των καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με την επιμελήτρια: «Η επιφάνεια, εδώ, γίνεται κατανοητή ως ένας τόπος ανάδυσης, όπου ο καλλιτεχνικός λόγος διαμορφώνεται και αρθρώνεται μέσα από υλικές και εννοιολογικές αλληλεπιδράσεις. Πρόκειται για την πιο άμεσα εμφανή πτυχή του –υλικού ή άυλου– περιβάλλοντος μας και προκύπτει, επομένως, ως η διαδικασία του να γίνεται κάτι ορατό. Παράλληλα, το υπερ- (hyper) ως κατάσταση φανερώνει έναν τρόπο υπερ-ύπαρξης. Και όταν συναντάται με την επιφάνεια, τότε αυτό ανοίγεται σε πιθανότητες πέρα από την υλικότητα και τον συμβολισμό.»

Νάγια Σάββα, Heart Palpitations and Ectopic Beats, 2018, Heart, Cabane B, Βέρνη, Ελβετία, 2018

Μαρίνα Ξενοφώντος, Συλλογισμός, 2019, MAYBE IT’S KNOWLEDGE ENTERING LIFE, Hot wheels, Αθήνα, Ελλάδα

Το πρότζεκτ

Με την έννοια της υπερεπιφάνειας (hypersurface) ως αφετηρία, το πρότζεκτ επιθυμεί να διερευνήσει τις δυνατότητες που αναπτύσσονται μέσα από τη θέαση ενός γεγονότος ή μιας διαδικασίας προσμονής. Έτσι, οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες συσχετίζουν την υπερεπιφάνεια με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και τηv πρακτική τους, και εμβαθύνουν σε ποικίλες θεματικές, από τα φυσικά και αστικά τοπία, μέχρι τις αυτοβιογραφικές και φαντασιακές σχέσεις, τις υλικές και άυλες μελέτες, το πραγματικό και το φανταστικό. Επομένως, τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση ανταποκρίνονται στην υπερεπιφάνεια ως έννοια, αλλά και την αντηχούν με διάφορους τρόπους.

Το πρότζεκτ θα συνοδεύσει μια έκδοση με δοκίμια από τους Γιάννη Τουμαζή, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, Misal Adnan, Eoin Dara, Mattia Giussani, Ryan Inouye, Jesi Khadivi, Carlos Kong, Katarina Kostandinović, Luca Lo Pinto, Francis McKee, Ceel Mogami de Haas, Edwin Nasr και Andrés Valtierra.

Μαρία Τουμάζου, εγκατάσταση, Safe landing, pavilion this year and used banner with reclaimed pigment from plastic shopping bag print as a roof, 2019, First screen for dad’s market research at fair, 2019 (in photo also: Alessandro Agudio, Oh! Que dolor, 2018

Courtesy of Hot Wheels Athens and the artists | CONDO UNIT ATHENS, Athens, Greece, 2019

Peter Eramian, Cypriots in Beirut, 2019, Home Works 8, Ashkal Alwan, project in collaboration with Mouflon Bookshop, 2019

Λεόντιος Τουμπουρής, Of particular images, 2019

Το φόρουμ

Στο πλαίσιο του φόρουμ, από τις αρχές Νοεμβρίου, μια ομάδα επιμελητών και επιμελητριών από τον διεθνή χώρο θα επιδιώξουν, μαζί με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, να ενεργοποιήσουν ένα πεδίο δημιουργικών ανταλλαγών και συναντήσεων. Στο φόρουμ συμμετέχουν οι επιμελήτριες Ιωἀννα Γερακίδη, Katarina Kostandinović και Salma Tuqan, και οι επιμελητές Ryan Inouye, Luca Lo Pinto και Andrés Valtierra. Σειρά εκδηλώσεων θα είναι ανοικτές για το κοινό.

Λητώ Κάττου, Erratics I, 2019

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019, 11:00: Ανοιχτή παρουσίαση του Luca Lo Pinto (Αγγλικά)

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019, 19:00: Ανοιχτή παρουσίαση της Katarina Kostandinović (Αγγλικά)

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019, 16:00: Ανοιχτές παρουσιάσεις των καλλιτεχνών, συντονίζει η Ιωάννα Γερακίδη (Ελληνικά)

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, 19:00: Ανοιχτή παρουσίαση του Andrés Valtierra (Αγγλικά)

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020, 19:00: Ανοιχτή παρουσίαση της Natascha Sadr Haghighian, μιας καλλιτέχνη που υιοθετεί πολλαπλές ταυτότητες και που φέτος εκπροσώπησε την Γερμανία στη Μπιενάλε Βενετίας 2019. Την παρουσίαση συντονίζει ο Ryan Inouye (Αγγλικά)

Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020, 11:00: Ανοιχτή παρουσίαση της Salma Tuqan, βρετανικής και παλαιστινιακής καταγωγής επιμελήτριας που φέτος διορίστηκε επιμελήτρια του Delfina Foundation με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην τέχνη της Μέσης Ανατολής. Την ίδια μέρα θα παρουσιαστεί η έκδοση του πρότζεκτ Hypersurfacing (Αγγλικά)

Περισσότερες εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

+ Φόρουμ από 5 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2019. Εγκαίνια έκθεσης στις 29 Νοεμβρίου στις 19:00 στο NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη]. Η έκθεση θα παραμείνει στο NiMAC μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020. Ωράριο: Τρίτη – Σάββατο, 10:00 – 21:00.