LUX 2019: Οι προβολές των φιναλίστ ταινιών στη Λευκωσία

Το βραβείο LUX απονέμεται για 13η φορά και για τη φετινή χρονιά το διεκδικούν το ντοκιμαντέρ Cold Case Hammarskjöld και οι ταινίες God Exists: her name is Petrunya και The Realm