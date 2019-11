Ο John Mavroudis στο Φεστιβάλ Κιν/γράφου της Θεσσαλονίκης

«Χρησιμοποιώ μολύβια, στυλό και πινέλα, ωστόσο με τη χρήση του ipad βρίσκω την ποιότητα που θέλω να έχουν οι δημιουργίες μου. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το computer illustration», δήλωσε στο masterclass που παρέδωσε στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης ο Ελληνοαμερικανός Τζον Μαυρουδής, ένας από τους πιο επιδραστικούς σύγχρονους illustrators, βραβευμένος με Cover of the Year για εξώφυλλα που δημιούργησε για τα περιοδικά The New Yorker και TIME και δημιουργός της αφίσας του επετειακού 60ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ο Μαυρουδής ανέτρεξε στις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του και μοιράστηκε με το κοινό τις απόψεις του για την τέχνη του και την πολιτική.

Ο ίδιος απέκτησε διεθνή φήμη χάρη στο εξώφυλλό του για το περιοδικό ΤΙΜΕ, που απεικόνιζε τη δρ Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ, σχεδιασμένη από περίφημα αποφθέγματά της. Η καθηγήτρια ψυχολογίας που κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση τον εκλεκτό του Ντόναλντ Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο, Μπρετ Κάβανο, εμφανίζεται σαν σχέδιο φτιαγμένο από λέξεις και φράσεις οι οποίες έχουν ληφθεί από την κατάθεσή της.

«Ήταν πολύ σημαντική για την καριέρα μου η συνεργασία μου με το TIME. Είχαν δει το πόστερ που είχα κάνει με την Χίλαρι Κλίντον και το ήθελαν πολύ γρήγορα, μέσα σε δύο ημέρες», ανάφερε ο Μαυρουδής.

Την ίδια μέθοδο είχε χρησιμοποιήσει ο Μαυρουδής νωρίτερα για να δημιουργήσει το πορτρέτο του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για το The Nation.

«Είχα σιχαθεί που μπήκε στην πολιτική και πριν τις εκλογές έκανα μια λίστα με λέξεις που του ταιριάζουν, ώστε να μην χρειάζεται να εξηγώ συνέχεια τους λόγους για τους οποίους τον αντιπαθώ», πρόσθεσε, καταλήγοντας, πως «πολλοί σχολίασαν πως οι λέξεις μοιάζουν σαν σκουλήκια και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Τώρα, βέβαια, αν μπορούσα θα πρόσθετα και άλλες λέξεις. O Τραμπ με εξοργίζει γιατί δεν πρέπει να έχει ιδέα τι σημαίνει η λέξη ενσυναίσθηση. Πώς είναι να μπαίνεις στην θέση των άλλων. Ήθελα πολύ να δημοσιευθεί αυτό το πορτρέτο με το οποίο δημιουργήθηκε μια Trump Cult Series με πορτρέτα πολιτικών που στηρίζουν τον Τραμπ, όπως του Μάρκο Ρούμπιο, που ενώ πριν τις εκλογές ήταν εναντίον του Τραμπ, μετά τον στήριξαν».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ