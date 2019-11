Πλατφόρμα Χορογραφίας με έργα που τολμούν και υπερβαίνουν κοινωνικούς περιορισμούς

Με χορογραφικές προτάσεις που τολμούν και υπερβαίνουν κοινωνικούς περιορισμούς ξεκινά σήμερα στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό, η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου.

Διανύοντας τη 19η χρονιά διοργάνωσής της, η Πλατφόρμα είναι και επισήμως ενήλικη και, με νέα δομή και όνομα, παρουσιάζει στο κοινό δεκατρία νέα έργα, από ισάριθμες/ους χορογράφους, έξι νέες/ους και επτά που είναι ήδη καταξιωμένες/οι στον χώρο του σύγχρονου χορού.

«Φαίνεται πως υπάρχει ένας ενθουσιασμός από τη φετινή διοργάνωση», αναφέρει στον «Π» η Γεωργία Ντέτσερ, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Ριάλτο που συνδιοργανώνει όλα αυτά τα χρόνια με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ τον εν λόγω θεσμό. Η κ. Ντέτσερ ήταν, επίσης, στην τριμελή Επιτροπή Επιλογής Έργων (μαζί με τις Νατάσα Γεωργίου και Μαρίνα Σταυρινίδου) για το πρόγραμμα της φετινής Πλατφόρμας. Σύμφωνα με την ίδια, «η μετατόπιση του βάρους της διοργάνωσης προς τη χορογραφία και λιγότερο στον χορό, ικανοποίησε τους χορογράφους» και δημιούργησε τον ανάλογο ενθουσιασμό, ο οποίος επικρατεί και για τη φετινή καινοτομία της Πλατφόρμας: την επίδοση βραβείου Νέου Χορογράφου, που συνοδεύεται από ποσό ύψους 5 χιλιάδων ευρώ. Το βραβείο θα διεκδικήσουν η Νάταλυ Τσίγκη, η Aneesha Μιχαήλ, η Μαρία Κασάπη, η Μελίνα Σοφοκλέους, ο Πάνος Μαλακτός και η Κωνσταντίνα Σκαλιώντα.

Εκτός από αυτούς, στη φετινή Πλατφόρμα Χορογραφίας συμμετέχουν η Λία Χαράκη, η Ανδρομάχη Δημητριάδου Λίνταλ, η Χλόη Μελίδου, Έλενα Χριστοδουλίδου, Χάρης Κούσιος, Σουζάνα Φιαλά και Παναγιώτης Τοφή.

Το Πρόγραμμα

Παρασκευή 1η Νοεμβρίου:

Cold Shiny Screens, της Σουζάνας Φιαλά (διάρκεια 25 λεπτά)

Who Am I, της Νάταλυ Τσίγκη (15’)

Into the roots, από την ομάδα Vision Q Aneesha Μιχαήλ (15)

Something might happen potentially more beautiful – The certainty of chances, του Χάρη Κούσιου (25’)

Σάββατο 2 Νοεμβρίου:

Επί Των Υδάτων, από το Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε και τη Χλόη Μελίδου (30’)

i-human, της Μαρίας Κασάπη (15’)

Voicemail, της Μελίνας Σοφοκλέους (10’)

Hire me, please, του Πάνου Μαλακτού (15’)

We_men, της Έλενας Χριστοδουλίδου από το Αμφίδρομο Χοροθέατρο (25’)

Κυριακή 3 Νοεμβρίου:

Through me, Them, του Παναγιώτη Τοφή (20’)

Duet / One, της Ανδρομάχης Δημητριάδου Lindahl από τις Ασώματες Δυνάμεις (15’)

#NoFilterNeeded, της Κωνσταντίνας Σκαλιώντα (15’)

Humping, της Λίας Χαράκη από το .pelma.Lia Haraki (30’ – κατάλληλο για 18+)

Παράλληλες εκδηλώσεις:

1 – 3 Νοεμβρίου: Βίντεο στην οθόνη του Ριάλτο (20:00–20:30), Ιδέα/Χορογραφία: Άντρια Μιχαηλίδου

2 Νοεμβρίου: Genes and Tonic από την Εύη Δημητρίου στις 19:30 στη Στέγη Χορού Λεμεσού

3 Νοεμβρίου: Πάρτι λήξης στις 22:30 στο Sousou Bar

+ Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου ξεκινά την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου στις 20:30 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Εισιτήρια προς 8 ευρώ (έκαστη μέρα) και 15 ευρώ η κάρτα γενικής εισόδου. Το πλήρες πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στη σελίδα rialto.com.cy. Πληροφορίες τηλ. 77777745.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Από το έργο «Επί των Υδάτων», της Χλόης Μελίδου. ΦΩΤΟ ©Παύλος Βρυωνίδης