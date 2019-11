Στον Πάνο Μαλακτό το Βραβείο Νέου Χορογράφου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου η 19η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Ριάλτο με τη νέα της δομή, δίνοντας έμφαση στη χορογραφία και τους νέους δημιουργούς.

Στο πλαίσιο της φετινής Πλατφόρμας δόθηκε για πρώτη φορά Βραβείο Νέου Χορογράφου, το οποίο συνοδεύεται από ποσό ύψους 5 χιλιάδων ευρώ.

Το βραβείο παρέλαβε ο Πάνος Μαλακτός για το έργο Hire Me, Please.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Κριτικής Επιτροπής, ο Πάνος Μαλακτός βραβεύθηκε «για την ευρηματικότητα, την πρωτοτυπία, το χιούμορ και την άρτια εκτέλεση» του έργου του.

Το έργο Hire Me, Please είναι μέρος μιας τριλογίας για την ακρόαση (audition) ως συνθήκη, ως σωματική και ψυχολογική κατάσταση, ως εξελικτική διαδικασία, ως βαναυσότητα, ως σχέση εξουσίας και δήλωση, ως εμπόδιο, προαπαιτούμενο, «ταξίδι» και ταξίδι, ετυμηγορία, απαξίωση της προσωπικότητας, ως απολογισμός, ως παιχνίδι ρόλων και εξερεύνηση ορίων, ως απόρριψη και ως απόλυτη διαθεσιμότητα.

Στην Πλατφόρμα, ο χορογράφος παρουσίασε το δεύτερο μέρος αυτής της τριλογίας με την οποία διεισδύει και εκτίθεται ξανά στη συνθήκη της ακρόασης (audition), την οποία είναι «υποχρεωμένος» και ο ίδιος να περάσει ως ένας «νέος» χορευτής.

«Είμαι περήφανος για αυτή την βράβευση», ανέφερε στο «Π» ο Πάνος Μαλακτός. «Χαρούμενος δεν είμαι εξαιτίας της βράβευσης αλλά για τα λόγια που έχω ακούσει από τον καλλιτεχνικό κόσμο και τον κόσμο που δεν έχει και τόσο στενή σχέση με τις τέχνες ή την πολιτιστική κουλτούρα. Αυτός ο κόσμος με ενδιαφέρει περισσότερο. Και το βραβείο να μην έπαιρνα, λοιπόν, πάλι θα ήμουν χαρούμενος με αυτά που έχω ακούσει.»

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του από τη Μορφωτική Λειτουργό των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Κατρίν Μοσχοβάκη, ο νεαρός χορογράφος ανέφερε μια φράση από το έργο του: «I just wanna say something. I can be a great dancer, with great technique, with passion but I can also be an artist.» [Θέλω να πω κάτι: μπορώ να γίνω ένας σπουδαίος χορευτής, με εξαιρετική τεχνική, με πάθος, αλλά μπορώ να είμαι και καλλιτέχνης].

Το Βραβείο Νέου Χορογράφου εξασφαλίζει στον Πάνο Μαλακτό τη συμμετοχή του στην επόμενη Πλατφόρμα Χορογραφίας ενώ το συγκεκριμένο ποσό τού επιτρέπει να δουλέψει το τρίτο μέρος της τριλογίας «Hire Me, Please» και να αναπτύξει το έργο του.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Θέατρο Ριάλτο και την Επιτροπή για αυτή την ευκαιρία. Περισσότερο θέλω να ευχαριστώ τον δραματουργό μου, Οδυσσέα Ι. Κονσταντίνου, για το ταλέντο του, την ενέργεια του και την τέλεια συνεργασία που είχαμε, όπως και την Ελένη μου (Ελένη Παπαβασιλείου) για τα κουστούμια που μου φτιάχνει από τότε που άρχισα χορό στα 16 μου» ανέφερε ακόμη στο «Π».

Το Βραβείο Νέου Χορογράφου αποφάσισε τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τις κυρίες Γεωργία Ντέτσερ, Μαρίνα Σταυρινίδου και Νατάσα Γεωργίου.

Ο Πάνος Μαλακτός αυτό το διάστημα συνεργάζεται με τη Μάχη Δημητριάδου Λίνταλ για τη νέα της χορογραφική δουλειά που θα παρουσιαστεί στα τέλη Νοεμβρίου στη Λευκωσία.

Έπειτα θα ξεκινήσει η συνεργασία του με την ομάδα της Tabea Martin για την οποία θα ταξιδέψει στην Ελβετία για πέντε μήνες και μετά με την ομάδα Peeping Tom οπότε θα βρεθεί στο Βέλγιο [Βρυξέλλες] για δύο χρόνια.