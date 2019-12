Εκθεση για «μια ζωή που αξίζει να ζήσουμε» στο Φυτώριο

Ο Πήτερ Εραμιάν επιμελείται τη νέα έκθεση στο Φυτώριο, εντός του Δημοτικού Κήπου Λευκωσίας, με τίτλο «vida digna de ser vivida».

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος του Συνδέσμου Εικαστικών Καλλιτεχνών “A Climate Challenge: Platform of Events”.

Η Μαριέττα Μαυροκορδάτου και η Κοραλλία Στεργίδη θα παρουσιάσουν έργα σε αυτή την έκθεση που εγκαινιάζεται το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 14:00 και θα παραμείνει στο Φυτώριο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2020.

Η ανακοίνωση για την έκθεση συνοδεύεται από δύο φράσεις:

Η πρώτη είναι: «Είμαστε έτοιμοι, και στο κόστος ποιας θυσίας, να ζήσουμε μαζί την καλή ζωή;» που η Jane Bennett αποδίδει στον Bruno Latour στο βιβλίο της Vibrant Matter, a political ecology of things.

Η δεύτερη είναι: «Μια ζωή, δηλαδή, που να αξίζει να τη ζήσουμε» και αποδίδεται στην Σίλβια Φεντερίτσι η οποία με τη συγκεκριμένη πρόταση αναφέρεται στην ισπανική φράση vida digna de ser vivida” στο δικό της βιβλίο Re-enchanting the World: feminism and the politics of the commons.

Στην εν λόγω έκθεση, έργα της Μαριέττας Μαυροκορδάτου και της Κοραλλίας Στεργίδη συνυπάρχουν με τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες Fornelia Ovens και Gigantas Antaios Compressed Earth Blocks. Η συνάντηση αυτή έχει τον χαρακτήρα μιας εικασίας, προτείνοντας την επανεξέταση της συμβολικής σημασίας της γης και του ήλιου, δύο μη ανθρώπινων παραγόντων που είναι ωστόσο αναπόσπαστα εμπλεκόμενοι με τον ανθρώπινο πολιτισμό, προς μια κατεύθυνση νέων αντιληπτικών καθεστώτων και τεχνολογιών που επαναπροσδιορίζουν τις οικολογίες μέσα στις οποίες υπάρχουμε.

Στη διάρκεια των εγκαινίων της 21ης Δεκεμβρίου, ο Σάββας Χατζηξενοφώντος, ιδρυτής του Fornelia Ovens και ο Μιχάλης Ταπακούδης, ιδρυτής του Antaios, θα παρουσιάσουν τη λειτουργία των εναλλακτικών τεχνολογικών τους προϊόντων. Θα ακολουθήσει μια ανάγνωση και μια διάλεξη με τη μορφή περφόρμανς από τις Μαριέττα Μαυροκορδάτου και την Κοραλλία Στεργίδη.

+ Εγκαίνια το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 από τις 14:00 μέχρι τις 18:00. Οι παρουσιάσεις ξεκινούν στις 14:30. Η έκθεση θα παραμείνει στον χώρο του Φυτωρίου [Νεχρού 2, Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας] μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2020. Ώρες λειτουργίας κάθε Τετάρτη (14:00 – 18:00) & Σάββατο (10:00 – 14:00).