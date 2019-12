Έκθεση της Νάταλης Κυνηγοπούλου στο Γκαράζ

Μια νέα σειρά εκθέσεων εγκαινιάζει το Γκαράζ από τις 12 Δεκεμβρίου, κάνοντας αρχή με την έκθεση της Νάταλης Κυνηγοπούλου ‘my mistress’ eyes are nothing like the sun’.

Η έκθεση, την οποία επιμελείται η Δήμητρα Ιγνατίου, δανείζεται τον τίτλο της από το Σονέτο 130 του Σαίξπηρ. Είναι η πρώτη από μια σειρά εκθέσεων που προγραμματίζει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Λευτέρη Οικονόμου σε συνεργασία με το project space ΓΚΑΡΑΖ, με βασική επιδίωξη την παρουσίαση ανερχόμενων νέων Κυπρίων δημιουργών που εδρεύουν στο εξωτερικό στο κοινό της Κύπρου.

Παράλληλα με τη νέα ατομική δουλειά της Κυνηγοπούλου, που αποτελεί ανάθεση του Ιδρύματος Λευτέρη Οικονόμου, θα παρουσιαστεί, τη μέρα των εγκαινίων, περφόρμανς της Potato Band, μιας κολεκτίβας στην οποία συμμετέχει η Νάταλη Κυνηγοπούλου και την οποία συν-ίδρυσε με τη Rosie Carr.

Αναφέρεται στην ανακοίνωση για την έκθεση:

Η Ν γεννήθηκε εδώ αλλά ζει στο Λ.

Το Λ συχνά το ξεχνάει ο ήλιος όπως και τη Σ.

Η Ν νιώθει στοργή για τις πατάτες, αλλά δε θα τους το πει ποτέ.

Η Ν και η R αναρωτιούνται ποιος είναι ο ήχος μιας πατάτας.

Ο ήχος ταξιδεύει με κύματα και διαγράφει κύκλους.

Ο κύκλος του νερού και τα υδροπονικά φώτα κάνουν να φυτρώσει μια μελλοντική ανάμνηση.

Η Ν αγαπάει τους κύκλους και τα κυκλώματα.

Η Ν συναρπάζεται από τον ήλιο και τον χορό του που είναι κυκλικός και εσαεί.

Ο ήλιος της Λ θα εξαφανιστεί, λένε, πίσω από ψηλά κτίρια

και η υπόγεια υδάτινη ροή θα διαταραχθεί.

Η Ν σκέφτεται τον [υποθαλάσσιο] κόσμο κι όλα όσα περικλείει αλλά δεν έχουν φωνή.

Η Ν συλλέγει εικόνες, συνθέτει θορύβους και δημιουργεί ένα σύμπαν, οικείο κι ανοίκειο μαζί.

Φτιάχνει αντικείμενα και βάζει τις ιστορίες τους σε τροχιά.

H Ν αναρωτιέται τι θα συμβεί αν εκλείψει ο ήλιος από τα σονέτα και αν το κόκκινο χρώμα χαθεί.

Η Νάταλη Κυνηγοπούλου (Λεμεσός, Κύπρος, 1991) ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Είναι απόφοιτος του τμήματος Καλών Τεχνών του Kingston και κάτοχος μεταπτυχιακού Fine Art Media από τη Σχολή Καλών Τεχνών Slade (2017). Η Κυνηγόπουλου ενσωματώνει και χρησιμοποιεί στη δουλειά της διάφορα εκφραστικά μέσα όπως φιλμ, ήχο, βίντεο, κείμενο και performance. Συμμετέχει επίσης στο Potato Band, μια κολεκτίβα που επικεντρώνεται στον πειραματικό ηλεκτρονικό ήχο και το performance. To 2018 παρουσίασε ατομική της έκθεσης με τίτλο MILKY WARS στο São Roque στο Λονδίνο ενώ έχει δείξει δουλειά της σε ομαδικές εκθέσεις σε Μ. Βρετανία και Πορτογαλία. Είναι μια από τους επτά αποφοίτους σχολών Καλών Τεχνών του Λονδίνου (2017) που τιμήθηκαν με το βραβείο Tiffany & Co. x Outset Studiomakers.

Η Potato Band ιδρύθηκε από τη Νάταλη Κυνηγοπούλου και τη Rosie Carr. Πρόκειται για μια κολεκτίβα μέσω της οποίας ανθρώπινοι και μη ανθρώπινοι παράγοντες αλληλεπιδρούν μέσα από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία παραγωγής πειραματικού ηλεκτρονικού ήχου και περφόρμανς. Μαζί, διερευνούν τις πολλαπλές πιθανότητες, μεθόδους και τρόπους παραγωγής ήχου και αυτοσχέδιου θορύβου, αμφισβητώντας τις παγιωμένες αρχές παραγωγής-κατανάλωσης. Είναι μια μπάντα και έχει πλάκα. Η Potato Band έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 2018 στο πλαίσιο της έκθεσης Rotating Edible Object, Chalton Gallery, στο Λονδίνο. Η πιο πρόσφατη περφόρμανς της Potato Band πραγματοποιήθηκε στη γκαλερί IMT στο Λονδίνο, ως μέρος της έκθεσης του Benedict Drew, με τίτλο Trapped in a Sticky Shed with Side Chain Compression, 2019.

+ Εγκαίνια στις 12 Δεκεμβρίου 2019 στις 19:00. Potato Band περφόρμανς (Rosie Carr και Νάταλη Κυνηγοπούλου) στις 20:00 στο Γκαράζ (Αμμοχώστου 16, Λευκωσία). Ώρες και μέρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 17:00-20:00. Η έκθεση θα παραμείνει στο Γκαράζ μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2020.