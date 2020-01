Graphic Stories Cyprus 2020

Το 6ο Συνέδριο Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Κύπρου, Graphic Stories Cyprus, πραγματοποιείται φέτος από τις 6 μέχρι τις 8 Μαρτίου 2020 και περιλαμβάνει δέκα διαλέξεις, πέντε εργαστήρια και μία έκθεση αφίσας, θέμα της οποίας είναι η «Πολιτιστική κληρονομιά, ένας κόσμος, ένα μέλλον».

Το 6ο κατά σειρά Graphic Stories Cyprus είναι ένα ανεξάρτητο, ετήσιο συνέδριο του τομέα της οπτικής επικοινωνίας και των εικαστικών τεχνών που καλύπτει όλο το φάσμα της γραφιστικής, της εικονογράφησης, της τυπογραφίας, των εικαστικών, της σημειωτικής, του animation, της φωτογραφίας, της σχεδίασης πολυμέσων, διαδικτύου και ιστοσελίδων, της καλλιγραφίας και του design γενικότερα.

To 6ο Graphic Stories Cyprus περιλαμβάνει δέκα (10) διαλέξεις, πέντε (5) δημιουργικά εργαστήρια και μια (1) διεθνή έκθεση αφίσας με συμμετοχή σχεδιαστών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Κατά την 6η αυτή διοργάνωση έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην πολυθεματικότητα των δράσεων που έχουν ως στόχο να καλύψουν και να εκφράσουν το σύνολο των εικαστικών τεχνών και των δημιουργών της, ενώ ειδική θεματική του συνεδρίου αποτελεί η σύνδεση του με την Πολιτιστική Κληρονομιά και Παράδοση μέσω του διεθνούς διαγωνισμού αφίσας με θέμα «Πολιτιστική Κληρονομιά, ένας κόσμος, ένα μέλλον».

Το Συνέδριο Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Κύπρου, Graphic Stories Cyprus, επιλέχθηκε στα καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή Ένωση Φεστιβάλ, European Festivals Association (EFA) και του απονεμήθηκε η τιμητική σφραγίδα ποιότητας της Ευρώπης EFFE Label για τη χρονική περίοδο 2019-2020.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους δημιουργικούς του κλάδου της οπτικής επικοινωνίας, των εφαρμοσμένων και εικαστικών τεχνών, επαγγελματίες ή φοιτητές, γραφίστες, web designers, εικονογράφους, φωτογράφους, animators, 2D/3D designers, τυπογράφους, δημιουργικά γραφεία, διαφημιστές, marketers, στους συνεργάτες αυτών καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το επάγγελμα του σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας! Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.graphicstoriescyprus.com

Διαλέξεις

Στην 6η διοργάνωση του Graphic Stories Cyprus για το 2020 θα φιλοξενηθούν δέκα (10) διαλέξεις από σημαντικούς δημιουργούς της Κύπρου και του εξωτερικού που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της Εικαστικής δημιουργίας, της Οπτικής Επικοινωνίας και του Design:

• Δύο εξειδικευμένες διαλέξεις για Color Management και σωστή διαχείριση αρχείων από τις εταιρίες XEROX & Kemanes Printshop.

• “Διαφημιστική φωτογραφία, φωτογραφία πορτραίτο και φωτογραφία με θεμα καλλιτεχνικό γυμνό” από τον Μάριο Θεολόγη.

• “Γραμματοσειρές και τυπογραφία” από τον Πάνο Βασιλείου

• “Παραστατική δημοσιογραφία και άποψη” από τον Πάνο Κωνσταντόπουλο

• ”Τα Ιnfographics στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο” από τη Ζωή Κατσιγιάνη

• “Σχεδιασμός υλοποίηση και προώθηση ιστοσελίδας” από τον Μιχάλη Βασιλείου

• “From the hood to Hollywood” από τους Βάσια Καλοζούμη και Αντρέα Ξενούλη από το δημιουργικό γραφείο Corn

• “I used to be a graphic designer – Η διαδρομή: από την εσωτερική αναζήτηση, στην πολυδιάστατη πραγματικότητα” από τον Ιωάννη Φετάνη

• “Σχεδιασμός για το κινούμενο σχέδιο” από την Κατερίνα Παντέλα

O σχεδιαστής Αντρέας Παναγή θα μας μιλήσει για το σκεπτικό πίσω από το δημιουργικό σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του 6ου Συνεδρίου Graphic Stories Cyprus

Εργαστήρια

Επίσης θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) εργαστήρια με στόχο να προσφέρουν συσσωρευμένη και επαγγελματικού επιπέδου γνώση και εμπειρία σε σχέση όχι μόνο με τις σύγχρονες πρακτικές, αλλά και με τις παραδοσιακές εφαρμογές των εικαστικών τεχνών και του design.:

• “Φωτορεαλιστική Ψηφιακή Εικονογράφηση” από τον Κωστή Παπαθεοδώρου.

• “Infographics” από τον Πάνο Κωνσταντόπουλο και τη Ζωή Κατσιγιάννη.

• “Glyph and Pilcrow, Πειραματική Τυπογραφία στον εκδοτικό σχεδιασμό” από τον Ιωάννη Φετάνη.

• “Σχεδιασμός για το κινούμενο σχέδιο” από την Κατερίνα Παντέλα.

• Παιδικό εργαστήρι εικονογράφησης με θέμα “Πολιτιστική Κληρονομιά, ένας κόσμος, ένα μέλλον” από την Παναγιώτα Μιχαήλ.

Έκθεση αφισών

“Πολιτιστική κληρονομιά, ένας κόσμος, ένα μέλλον”, είναι ο τίτλος της έκθεσης που θα περιλαμβάνει τα 50 διακριθέντα έργα του 4ου διεθνή διαγωνισμού αφίσας που διοργάνωσε το Graphic Stories Cyprus. Την έκθεση που θα φιλοξενηθεί από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, στη Φανερωμένη θα κοσμούν και τα έργα 10 προσκεκλημένων καταξιωμένων δημιουργών. Τα εγκαίνια καθώς και η βράβευση των νικητών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, μετά το πέρας των προγραμματισμένων διαλέξεων. Τα βραβεία του διαγωνισμού προσφέρουν η Τράπεζα Κύπρου μαζί με την Ελληνική εταιρία γραμματοσειρών Parachute Typefoundry.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα φιλοξενούνται και οι δύο αφίσες με το ομώνυμο θέμα της έκθεσης οι οποιες δημιουργήθηκαν μέσα από το εργαστήρι καλλιτεχνικής αφίσας που πραγματοποιηθήκε τον περασμένο Νοέμβριο, στο American University Emirates, στο Dubai. Στο εργαστήρι συμμετείχαν 20 φοιτητές του Πανεπιστημίου AUE και υλοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση των Αγγελική Αθανασιάδη και Αντρέα Παναγή.

Το Graphic Stories Cyprus διοργανώνεται με τη συνεργασία της Τράπεζας Κύπρου και τελεί υπό την αιγίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Δήμου Λευκωσίας.