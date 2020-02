Το μεγαλύτερο στα επιστημονικά χρονικά διεθνές συνέδριο για την αποικιακή ιστορία της Κύπρου πραγματοποιείται το διήμερο 7 και 8 Φεβρουαρίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Συνέδριο συνδιοργανώνουν η Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Το διεθνές Συνέδριο πραγματοποιείται στη μνήμη του ιστοριοδίφη Αριστείδη Κουδουνάρη (1936-2018), ιδρυτή της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών.

Εβδομήντα πέντε ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό θα έχουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις στο συνέδριο, το πρόγραμμα του οποίου αποτελείται από 16 παράλληλες συνεδρίες.

Το συνέδριο θα διαρκέσει συνολικά δύο ημέρες: την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8:30 το βράδυ και το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1:30 το μεσημέρι.

Οι συνεδρίες θα διεξαχθούν σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά.

Κεντρική ομιλία από τον δρ Ρόμπερτ Χόλαντ

Το απόγευμα της πρώτης μέρας του Συνεδρίου, από τις 17:30 μέχρι τις 19:30, θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος της ολομέλειας του συνεδρίου και η κεντρική ομιλία του ομότιμου καθηγητή του King’s College London, Ρόμπερτ Χόλαντ. Η εισήγηση του δρ Χόλαντ έχει θέμα: Playing the Turkish Card: Cyprus and Anglo-Turkish Relations in the 1950s.

Θα προηγηθεί εισαγωγική ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη και χαιρετισμοί από τους Αιμίλιο Σολωμού, πρόεδρο της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της ΚΕΙΣ Πέτρο Παπαπολυβίου και Γιώργο Γεωργή και τον αντιπρόεδρο του ΚΕΙΣ Αχιλλέα Αιμιλιανίδη.

O Γιάννης Τουμαζής, εκ μέρους του υπό δημιουργία Ερευνητικού Ιδρύματος «Αριστείδης Κουδουνάρης και Γιάννης Τουμαζής» και η Άρτεμις Κουδουνάρη – Γιορδαμλή εκ μέρους της οικογένειας του Αριστείδη Κουδουνάρη θα μιλήσουν για τον σπουδαίο ερευνητή της κυπριακής ιστορίας.

+ Εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα του Συνεδρίου.