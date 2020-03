Εκθεση του Φίλιππου Θεοδωρίδη στην Edit Gallery

Την ατομική έκθεση του Φίλιππου Θεοδωρίδη με τίτλο The Music That Happens παρουσιάζει από τις 11 Μαρτίου η Edit Gallery στη Λεμεσό.

Ο Κύπριος καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στην Αθήνα παρουσιάζει την πρώτη του ατομική στη Λεμεσό με μια ενότητα έργων που λειτουργούν ως συνέχεια της πρόσφατης έκθεσής του στην γκαλερί Ζουμπουλάκη στην Αθήνα.

Ο ίδιος θα είναι παρών στα εγκαίνια της έκθεσης, την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 19:00.

«Η καινούρια ζωγραφική ενότητα του Φίλιππου Θεοδωρίδη έχει άμεση σχέση με τη ρυθμικότητα, τόσο με τη στενή έννοια της επανάληψης όσο και με την ευρύτερη μουσικότητα που τα διέπει», αναφέρει σε κείμενο για τον κατάλογο της έκθεσης ο Κυριάκος Σπύρου. «Η ζωγραφική του διακρίνεται από μια έντονη εξπρεσιονιστική διάθεση, όπου η χειρονομία και η σύνθεση καθοδηγούνται από το ένστικτο και την αυθόρμητη δημιουργικότητα του καλλιτέχνη. Στην έκθεση The Music That Happens, το χάος του αυτοσχεδιασμού και η τάξη του ανθρώπινα κατασκευασμένου περιβάλλοντος καταφέρνουν και συνυπάρχουν μέσα από ένα δικό τους αντιστικτικό ρυθμό. Πυκνότερα και εντονότερα από προηγούμενες σειρές του καλλιτέχνη, τα έργα της έκθεσης αποτελούν μια έκφραση ωριμότητας και σιγουριάς, αλλά όχι εφησυχασμού. Γεωμετρίες, αφηρημένοι όγκοι, υπέροχα εκτελεσμένες υφές και αιχμηρά σχήματα, δημιουργούν ένα συμπυκνωμένο αισθητηριακό συνεχές, όπου ο χρόνος, ο χώρος και η ύλη χάνουν την ιεραρχική τους σχέση για να συντεθούν ξανά από τον καλλιτέχνη στον ρυθμό που αυτός τα αντιλαμβάνεται.»

Φίλιππος Θεοδωρίδης, Portrait of my father [παραχώρηση του καλλιτέχνη και The Edit Gallery].

Ο Φίλιππος Θεοδωρίδης (γ.1978) γεννήθηκε στην Κύπρο. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Λονδίνο (University of Surrey, Roehampton, 1999-2002) και συνέχισε στην Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, στο εργαστήριο του Γιάννη Ψυχοπαίδη (2003-2008). Ως εικονογράφος έχει κερδίσει το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης λογοτεχνικού βιβλίου για παιδιά (Κώστας Πετρίδης «Η μαθητευόμενη ψυχούλα και ο κακός λύκος», εκδ. Μικρόκυκλος), 2014 και το βραβείο ΕΒΓΕ, για την εικονογράφηση διαφήμισης (Bold Ogilvy & Mather), 2016. Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

+ Εγκαίνια την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 από τις 19:00 μέχρι τις 22:00. Η έκθεση θα παραμείνει στην The Edit Gallery μέχρι τις 11 Απριλίου 2020 [Αγίας Ζώνης 1, 23 Nicolaou Pentadromos Center, Λεμεσός]. Ώρες λειτουργίας Τρίτη – Παρασκευή, 10:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, Σάββατο, 10:00 – 13:00. Πληροφορίες τηλ. 25251710 και theeditgallery.com

ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Φίλιππος Θεοδωρίδης, Playground (a painting for Nefeli) – λεπτομέρεια [παραχώρηση του καλλιτέχνη και The Edit Gallery]