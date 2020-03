Μουσικές γκαραντί για καραντίνα

Κάποιοι/ες εξ ημών ενδεχομένως να θεωρούμε ολίγον υστερική τη φάση με τον αυτοπεριορισμό λόγω κορωνοϊού κ.λπ. Το κείμενο αυτό λοιπόν ίσως να σας αφήσει παγερά αδιάφορους/ες. Ίσως πάλι και όχι. Γιατί είτε είμαστε σε περιορισμό είτε όχι γουστάρουμε να ακούμε μουσική. Ακολουθούν λοιπόν πέντε προτάσεις γι’ αυτές τις δύσκολες [ή όχι και τόσο δύσκολες] μέρες. Προτείνει ο Andy Vedder.

Pearl Jam – Gigaton

Εν αρχή είν’ οι Pearl Jam [και όποιος/α διαφωνεί να πάει να… κοιταχτεί ντε]. Ντάξει, ξέρω. Το άλμπουμ κυκλοφορεί 27 Μαρτίου. Αλλά η πρόγευση που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής από τα δύο singles, Dance of the Clairvoyants και Superblood Wolfmoon, είναι ενδεικτική. Το Gigaton είναι το πρώτο άλμπουμ της μπάντας από το Σιάτλ μετά το Lightning Bolt του 2013, άρα και το πρώτο στην εποχή του πορτοκαλί προέδρου, στον οποίο οι Pearl Jam επιφυλάσσουν αρκετά “δωράκια”. Το Rolling Stone δίνει στο Gigaton 4/5 περιγράφοντας το ως ένα άλμπουμ που συνδυάζει οργή και ωριμότητα. Στις 25 Μαρτίου υπάρχει προγραμματισμένη παγκόσμια προβολή για παρουσίαση του άλμπουμ. Γιώργο ακούς; Μια προβολή με 74 θεατές ζητάμε, δεν είναι πολλά! Το τουρ τους στη Βόρειο Αμερική ακυρώθηκε λόγω του ιού. Ελπίζουμε η περιοδεία στην Ευρώπη το καλοκαίρι να γλυτώσει από την πανδημία.

The Last Internationale – Soul on Fire

Η εποχή που ζούμε δυστυχώς μάς δίνει πολλούς λόγους να θέλουμε να ξεσπάσουμε. Για τα μουσικά σας ξεσπάσματα, λοιπόν, προτείνουμε The Last Internationale. Ανεπιφύλακτα. Κυκλοφόρησαν πέρσι -με τη βοήθεια του μεγάλου Τομ Μορέλο- το δεύτερο άλμπουμ τους Soul on Fire. Μετά το εξαιρετικό We Will Reign του 2014, μεσολάβησαν κάποια τουρ, μια κυκλοφορία bootleg, έξωση από το διαμέρισμά τους στο Λος Άντζελες και έλλειψη ρευστού για έκδοση του δίσκου. Γι’ αυτό προσέφυγαν σε crowdfunding, το οποίο ευτυχώς είχε θερμή ανταπόκριση, επιτρέποντάς τους να κυκλοφορήσουν το Soul on Fire, έστω με κάποια καθυστέρηση. Για τους TLI τα ξανάπαμε. Αποτελούν πιθανότατα ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτήν τη στιγμή σε πολιτικά φορτισμένη μουσική. Η φωνή της Delila Paz στέλνει κόσμο αδιάβαστο, ενώ ο δυναμισμός του Edgey Pires στην κιθάρα είναι ξεσηκωτικός. Το καλοκαίρι, κορωνοϊού επιτρέποντος, θα εμφανιστούν σε αρκετά ευρωπαϊκά φεστιβάλ.

Thom Yorke – Anima

Δεν μπορεί να υπάρξει καταθλιπτική περίσταση χωρίς Radiohead. Και αφού αυτήν τη στιγμή, 15 Μαρτίου 2020, δεν έχουμε Radiohead, θα “συμβιβαστούμε” με Thom Yorke, ο οποίος κυκλοφόρησε πέρσι ακόμα μια σόλο δουλειά, την οποία η εφημερίδα “Guardian” περιγράφει ως άμεσα αναγνωρίσιμη. Είναι γεγονός ότι ο Βρετανός frontman των Radiohead, ακόμα και στις σόλο δουλειές του, μένει σε ένα συγκεκριμένο καλούπι. Αν ισχυριστούμε ότι μας ενοχλεί αυτό βέβαια, ψέματα θα είναι. Από άποψη κομματιών, το “The Axe” ως ένα από τα καλύτερα σόλο τραγούδια που συνέθεσε ποτέ ο Yorke. Και ο Yorke θα παίξει σε αρκετά ευρωπαϊκά φεστιβάλ το καλοκαίρι.

Sonic Youth – Live in Moscow

Ξέρω, ξέρω. “Πού τους θυμήθηκες;”, “έχει από το 2011 που το διέλυσαν” κ.λπ. Οι Sonic Youth όμως ήταν από τις πρώτες μεγάλες μπάντες στο indie rock ρεύμα. Και ως τέτοιοι, πάντα θα παραμένουν σημείο αναφοράς. Τριάντα χρόνια μετά τις συναυλίες τους σε κάτι υπόγεια στη Μόσχα της τότε Σοβιετικής Ένωσης τον Απρίλη του 1989, υπό το άγρυπνο μάτι της KGB, επανακυκλοφόρησε πέρσι η ζωντανή ηχογράφηση και σε βινύλιο για τους φανατικούς του είδους. Αυτοί δεν θα παίξουν κάπου, άρα μην τους ψάξετε.

Εύφημος μνεία – Social WastePOLITI

Η αδυναμία μας στους Social Waste είναι γνωστή. Η ανακοίνωση κυκλοφορίας νέου άλμπουμ τον Ιούνιο έχει καταγραφεί. Η παρουσίαση θα γίνει στην Τεχνόπολη στις 19/6. Μέχρι τότε ελπίζουμε να έχουμε απαλλαγεί από τον COVID-19.